İnce çerçeveli OnePlus 5T modeline merhaba

Bu yılın en iyi amiral gemilerinden birisi olarak gösterilen OnePlus 5 yenilendi. Daha ince ekran çerçevelerine ve 18:9 görüntü oranına sahip OnePlus 5T amiral gemisi duyuruldu.

Çerçevesiz ekran modası

Aslında OnePlus 5 modelinin piyasaya çıkmasının üzerinden çok fazla bir zaman geçmemişti. Ne var ki giderek önem kazanmaya başlayan çerçevesiz ekran trendine karşı firma kayıtsız kalamadı ve OnePlus 5T modelini sahneye çıkardı.

6 inçlik ekrana sahip olan OnePlus 5T, ince ekran çerçeveleri sayesinde 5.5 inçlik OnePlus 5 ile hemen hemen aynı boyutlara sahip. Firma boyutu aynı tutarak kasayı küçültmek yerine kasayı aynı tutarak boyutu büyütmeyi tercih etmiş. Ekranın kasaya oranı yüzde 80 civarında.

Alüminyum kasanın arka yüzeyi kumlama yöntemi ile daha parlak bir görünüme kavuşmuş. Kenarlara doğru verilen kavisler ise elde tutuşu daha da kolaylaştırmış. Model sadece Gece Siyahı rengi ile satılacak.

18:9 görüntü oranına sahip olan cihazda 1080x2160 piksel çözünürlük yer alıyor. Ekran ise optik AMOLED. Yani daha az enerji tüketen ve birden fazla renk modu sunan bir AMOLED ekran barındırıyor. Kullanıcılar daha dengeli renkler için sRGB, daha canlı renkler için DCI-P3 ve dış ortamda daha iyi görünüm için Gün Işığı profillerinden birisini seçebiliyor.

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Yeni model kamera tarafında önemli bir değişiklik ile geliyor. 16MP çözünürlüğündeki ana sensörün yanında telefoto değil 20MP çözünürlüğünde geniş açılı bir sensör tercih edilmiş. Yani optik yakınlaştırma yeteneği yok. Yardımcı sensör 4 pikseli bir pikselde birleştirerek düşük ışık koşullarında en iyi performansı sergiliyor. Telefon karanlık ortamlarda otomatik olarak yardımcı sensöre geçiş yapıyor. Yine portre fotoğraflarda ikinci sensör daha iyi performans sağlıyor.

Telefonun ön kamerası 16MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram aralığına sahip. Önemli bir yeniliği ise yüz taaraması yapıyor oluşu. Kullanıcılar arka taraftaki parmak izi yerine kilit ekranını ön kamera kullanarak açabilme imkanına sahip.

Bunlar haricinde OnePlus 5T orijinal modelden pek farklı değil. Snapdragon 835 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 3300mAh kapasiteli batarya, Dash Charge hızlı şarj desteği bunlar arasında. Model sadece 20$ farkla yani 500$ fiyat etiketiyle pek çok ülkede piyasaya sürülecek.