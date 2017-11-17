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İnce çerçeveli OnePlus 5T modeline merhaba

Son dönemin çerçevesiz ekran modasına uzak kalmak istemeyen OnePlus, ince ekran çerçevelerine sahip OnePlus 5T modelini duyurdu. Yeni model ekran ve kamera tarafında farklılaşıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,1b
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36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın en iyi amiral gemilerinden birisi olarak gösterilen OnePlus 5 yenilendi. Daha ince ekran çerçevelerine ve 18:9 görüntü oranına sahip OnePlus 5T amiral gemisi duyuruldu.

Çerçevesiz ekran modası

Aslında OnePlus 5 modelinin piyasaya çıkmasının üzerinden çok fazla bir zaman geçmemişti. Ne var ki giderek önem kazanmaya başlayan çerçevesiz ekran trendine karşı firma kayıtsız kalamadı ve OnePlus 5T modelini sahneye çıkardı.

6 inçlik ekrana sahip olan OnePlus 5T, ince ekran çerçeveleri sayesinde 5.5 inçlik OnePlus 5 ile hemen hemen aynı boyutlara sahip. Firma boyutu aynı tutarak kasayı küçültmek yerine kasayı aynı tutarak boyutu büyütmeyi tercih etmiş. Ekranın kasaya oranı yüzde 80 civarında.

Alüminyum kasanın arka yüzeyi kumlama yöntemi ile daha parlak bir görünüme kavuşmuş. Kenarlara doğru verilen kavisler ise elde tutuşu daha da kolaylaştırmış. Model sadece Gece Siyahı rengi ile satılacak.

 

İnce çerçeveli OnePlus 5T modeline merhaba

18:9 görüntü oranına sahip olan cihazda 1080x2160 piksel çözünürlük yer alıyor. Ekran ise optik AMOLED. Yani daha az enerji tüketen ve birden fazla renk modu sunan bir AMOLED ekran barındırıyor. Kullanıcılar daha dengeli renkler için sRGB, daha canlı renkler için DCI-P3 ve dış ortamda daha iyi görünüm için Gün Işığı profillerinden birisini seçebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Sony çift ön kameralı bir akıllı telefon hazırlıyor"

Yeni model kamera tarafında önemli bir değişiklik ile geliyor. 16MP çözünürlüğündeki ana sensörün yanında telefoto değil 20MP çözünürlüğünde geniş açılı bir sensör tercih edilmiş. Yani optik yakınlaştırma yeteneği yok. Yardımcı sensör 4 pikseli bir pikselde birleştirerek düşük ışık koşullarında en iyi performansı sergiliyor. Telefon karanlık ortamlarda otomatik olarak yardımcı sensöre geçiş yapıyor. Yine portre fotoğraflarda ikinci sensör daha iyi performans sağlıyor.

Telefonun ön kamerası 16MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram aralığına sahip. Önemli bir yeniliği ise yüz taaraması yapıyor oluşu. Kullanıcılar arka taraftaki parmak izi yerine kilit ekranını ön kamera kullanarak açabilme imkanına sahip.  

Bunlar haricinde OnePlus 5T orijinal modelden pek farklı değil. Snapdragon 835 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 3300mAh kapasiteli batarya, Dash Charge hızlı şarj desteği bunlar arasında. Model sadece 20$ farkla yani 500$ fiyat etiketiyle pek çok ülkede piyasaya sürülecek.

 

https://www.phonearena.com/news/OnePlus-5T-goes-official-6-bezel-less-design-better-low-light-camera-great-price_id99848 Yorum Yaz
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tolgaabi 2 yıl en beğenilen
5.5 inc bana göre cep telefon gibi mobil olma özelliğini kullanacağımız cihazlar için sınır bir değer. Bunun üstündeki ekrana sahip hiç bir telefon direkt eleniyor zaten gözümde. Kışın belki değil ama yazın onları taşımak işkence ötesi. Bayanlar için sorun yok tabii.Her daim çantaları var..
5.5 inc bana göre cep telefon gibi mobil olma özelliğini kullanacağımız cihazlar için sınır bir değer. Bunun üstündeki ekrana sahip hiç bir telefon direkt eleni...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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3arbar 2 yıl
18:9 saçmalığına ne zaman son verecekler acaba? huawei mate 10 ile hem 16:9 hemde çerçevesiz ekran yaptı.
18:9 6'' lik telefonlar sadece kağıt üzerindeki rakamlar.
18:9 saçmalığına ne zaman son verecekler acaba? huawei mate 10 ile hem 16:9 hemde çerçevesiz ekran yaptı.18:9 6'' lik telefonlar sadece kağıt üzerindeki ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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erdem3113 2 yıl
Samsung Galaxy A7 2016 modelinin ön yüzünü yapsalar iş bitecek.
18:9 ne aptalca bir ekran formatı.
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darknet 1 yıl
Çerçevesiz ekran dediğin böyle olur. Ayrıca dandik telefo gibi durmaz değerli bir eşya gibi ağırlığını göstermeli resimde olduğu gibi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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GokhanEmecan 2 yıl
Türkiyede Şuan ki OnePlus 5 fiyatına Satılırsa Alırım
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HSeldon 2 yıl
Türkiye'de ne zaman satılır , hb gibi bir firma getirecek mi bilen var mı?
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Whippoorwill 2 yıl Qnzxt00w
İlk getirenler neler neler yapıyor az çok biliyorsunuz.
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KraftMK 2 yıl
ince çeereçeveli 5 inc bir amiral gemi yapmak kimin aklına gelecek artık!
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BekirTemel 2 yıl
ONE PLUS 5 alanlara yazık oldu
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muhamnet 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
ONE PLUS 5 alanlara yazık oldu


Telefonu çöpe attım...
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Whippoorwill 2 yıl
Tasarımı olsun özellikleri olsun gayet tatminkar. Fiyat olarak 3000-3300 TL arasında ülkemizde bulunur diye tahmin ediyorum.
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Qnzxt00w 2 yıl Whippoorwill
Whippoorwill
Tasarımı olsun özellikleri olsun gayet tatminkar. Fiyat olarak 3000-3300 TL arasında ülkemizde bulunur diye tahmin ediyorum.

Çok değil mi hocam? Yirmi dolar artmadı mı fiyat?
OP5 2400 desek ki artık daha uyguna satıyorlar, üstüne hadi 25 dolar koyup doları da 4 alalım 2500?
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tolgaabi 2 yıl
Açıkçasi, kenarı olmayan tamamen ekrana dönüşen telefonlarin ergonomik olduğunu düşünmüyorum. cihazın kabul edilebilir ekran ve kenar çerçevesi boyutunun olması gerekiyor. Sabit duran bir cihaz değil. Bunlara uygun kılıfı bırak, normal kullanımda arkadaşların belirttiği sorunlar oluşuyor.
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serdarkkoc 2 yıl
En azından ois olsaydi direk alacagim telefon olacakti ama acikcasi kamera olarak bekledigim gibi olmadi. Huawei p10 plus almayi dusunuyorum en azindan kamera olarak daha guzel is çıkarıyor.
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gturedi 2 yıl
bu model tedarikci garantili olarak 1 aya satışa cıkar mı? acaba cıkınca 5'in fiyatın bundan nasıl etkilenir, sonucta 5t de aynı degerden satışa çıkacak?
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