Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İnceleme puanlarına göre 2020'nin en iyi Steam oyunları

    Steam'de kullanıcı incelemelerine göre belirlenen 2020'nin en iyi oyunları belli oldu. İlk sırada yılın en çok konuşulan yapımlarından olan Hades yer aldı.
    1 hf.
    5,5b
    1
    11
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    İnceleme puanlarına göre 2020'nin en iyi Steam oyunları
    Tam Boyutta Gör

    2019'un merakla beklenen oyunları artık tamamıyla piyasaya sürüldü. Oyun dünyası için heyecanlı bir seneyi geride bırakırken Steam de bu yıl çıkış yapan en iyi 150 oyunu inceleme puanlarına göre sıraladı. Listenin ilk sırasında Hades oyunu yer aldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Steam'den önemli hamle: VPN'le başka ülkeden oyun almak artık çok zor

    Steam'in 2020 en iyilerine baktığımızda ilk sıralarda genellikle bağımsız oyunların yer aldığını görüyoruz. Hades'in ardından ikinci ve üçüncü sıralarda Factorio ve Phasmophobia oyunları yer alıyor. AAA oyun olarak nitelendirebileceğimiz ilk oyun ise beşinci sıradaki Half Life Alyx olmuş. 

    Tabi bu liste en yüksek incelemele ortalamalarına sahip oyunları gösteriyor. İsterseniz en çok incelenen oyunlar listesine de göz atabilirsiniz. Bu listede de bir anlamda yılın en popüler oyunları gösteriliyor diyebiliriz. En çok incelenen oyunlarda ilk sırada Cyberpunk 2077 var. İlk 5'te ayrıca Mount and Blade II Bannerlord oyunu da yer almış.

    Steam 2020'nin en iyi 150 oyunu

    Steam 2020'nin en çok incelenen 150 oyunu

    En iyi 15

    1. Hades
    2. Factorio
    3. Phasmophobia
    4. Helltaker
    5. Half-Life: Alyx
    6. The Henry Stickmin Collection
    7. Risk of Rain 2
    8. Deep Rock Galactic
    9. Persona 4 Golden
    10. Satisfactory
    11. Townscaper
    12. Ultrakill
    13. Senren Banka
    14. There is No Game: Wrong Dimension
    15. Ori and the Will of the Wisps

    En çok incelenen 15

    1. Cyberpunk 2077
    2. Fall Guys Ultimate Knockout
    3. Phasmophobia
    4. Mount and Blade II: Bannerlord
    5. Risk of Rain 2
    6. Hades
    7. Factorio
    8. Apex Legends
    9. Doom Eternal
    10. Helltaker
    11. Sea of Thieves
    12. Grand Theft Auto IV: The Complete Edition
    13. Squad
    14. Deep Rock Galactic
    15. Borderlands 3


    https://www.pcgamer.com/steam-users-top-games-of-2020-hades-factorio-phasmophobia/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bannerlord listede ?? tebrikler
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haktan24 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    teknik hata ve sorunlara ragmen pc için söylüyorum steam dan satın alıp oynayıp bitirdim muazzam bir deneyimdi benim için teknik problemler aşılıp dlc uptade ler geldikten sonra sıfırdan tekrardan oynayıp bitirecegim...
    teknik hata ve sorunlara ragmen pc için söylüyorum steam dan satın alıp oynayıp bitirdim muazzam bir deneyimdi benim için teknik problemler aşılıp dlc uptade le...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    adanavalısi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Satisfactory'i 60 saat kadar oynadım, türknet sağolsun bi o kadar da offline oynamışımdır. Gayet güzel bir oyun. Tek sıkıntısı co-op oynarken host dışındaki kişilerin araç sürmesi çok zor çünkü araçlarda çok laglanma oluyor. Onun dışında oynadığım squad da güzel oyun. Arma benzeri askeri simülasyon oyunu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    multycrime (Koray Karakaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hades hak ettiği yeri buldu. Oyun gerçekten şaheser.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eerdaalll0001. (burak ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cy 2077 harika oyun
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haktan24 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    teknik hata ve sorunlara ragmen pc için söylüyorum steam dan satın alıp oynayıp bitirdim muazzam bir deneyimdi benim için teknik problemler aşılıp dlc uptade ler geldikten sonra sıfırdan tekrardan oynayıp bitirecegim...
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    crazywinner3 1 hf. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Hangi oyundan bahsediyorsunuz cyberpunk mı
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hades gerçekten o kadar iyi bir oyun mu yav? Alınır mı, tavsiye mi?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kaan4554 (kaan yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Gerçekten iyi ve eğlenceli bir oyun, tavsiye ederim. MacOS'ta oynuyorum ben de, oldukça keyif aldım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bannerlord listede ?? tebrikler
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu listede doom ve Half-Life Alyx hariç belki birazda çok beğenmeme rağmen Cyberpunk 2077 dahil diğerleri benim alıp oynayacağım oyunlar değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Efsane tarih oluyor: Windows XP kullanım oranı yüzde 1'in altına düştü 1 hf. Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu açtı: 72 şarj ünitesi bulunuyor 1 hf. Zyxel ürünlerindeki açığa çözüm bulundu 1 hf. Samsung'un takip cihazı Galaxy SmartTag ilk görüntüleri ile karşımızda 1 hf. Yaklaşmakta olan Redmi K40, canlı olarak görüntülendi 1 hf. Bitcoin fiyatı 31 bin doları geçti 1 hf. Samsung Galaxy S21, microSD yuvası olmadan gelebilir 1 hf. Oppo, ColorOS 11'in 2021 1. çeyrek güncelleme planında değişikliğe gitti 1 hf. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2021 zammı 1 hf. Xiaomi Mi 11 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Huawei'den 3nm işlemci geliyor: Kirin 9010 1 hf. Kingdom Come geliştiricisi, Cyberpunk 2077'nin Skyrim'den daha iyi durumda olduğunu düşünüyor 1 hf. Pleco akıllı su sayacı CES 2021 fuarına geliyor 1 hf. Uncharted filminden yeni görseller paylaşıldı 1 hf. Knuckles-5 ile tek el Drone kontrolü kolaylaşıyor 1 hf. Bulmaca oyunu The Pillar, 13 Ocak'ta iOS cihazlar için çıkış yapacak 1 hf. Amazon ilk televizyon modelini Hindistan’da satışa sunuyor 1 hf. Fransa 15 farklı bölgede sokağa çıkma yasağını genişletiyor 1 hf. TSMC 3 nm’de zorlanıyor: 5 nm beklenenden uzun süre kullanılabilir 1 hf. Lenovo RTX 3050, RTX 3050 Ti ve RTX 3060’ı doğruladı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN İnceleme puanlarına göre 2020'nin en iyi Steam oyunları Sonraki Intel’in 500 serisi yongasetlerinin logoları ortaya çıktı 1 hf. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı 1 hf. 900 Milyon TL'lik EXXEN'in Animasyonunu yaptık! EXXEN Animasyonu yapmayan kalmasın. 1 hf. Xiaomi Mi 11 satış rekoru kırdı: Beş dakikada 350 bin 1 hf. Haftalık Film Önerisi 08: Zaman Yolculuğu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 1 hf. Redmi, Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. SolarWinds korsanları, Microsoft kaynak koduna erişim sağladı 1 hf. Windows 10, bilgisayarınızda en çok yer kaplayan klasörleri gösterebilecek 1 hf. Oppo Reno5 4G, Snapdragon 720 yonga seti ile piyasaya sürüldü 1 hf. Japonya, uzay çöplüğünü azaltmak için ahşap uydu geliştiriyor 1 hf. Biri editörün tercihi, biri tam F/P ürünü! "HyperX QuadCast S ve SoloCast incelemesi" 1 hf. Snapdragon 888 Plus, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek 1 hf. Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 11 güncellemesi, cihazı kullanılamaz hale getiriyor 1 hf. Toyota Corolla fiyatları ne kadar arttı? İşte 2021 güncellemesi 1 hf. Adobe Flash desteği resmen sonlandırıldı 1 hf. Hitman III'ün ilk 5 dakikası paylaşıldı 1 hf. Ticketmaster rakibini “hacklemekten” suçlu bulundu 1 hf. The Flash filmi, Robert Pattionson’lı The Batman filmini ana evrene bağlayacak 1 hf. Akıllı kuş yemliği Kickstarter rekoru kırdı 1 hf. Star Wars Jedi Fallen Order ve Titanfall’un geliştiricisi yeni bir oyun üzerinde çalışıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız