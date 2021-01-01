İnceleme puanlarına göre 2020'nin en iyi Steam oyunları

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2019'un merakla beklenen oyunları artık tamamıyla piyasaya sürüldü. Oyun dünyası için heyecanlı bir seneyi geride bırakırken Steam de bu yıl çıkış yapan en iyi 150 oyunu inceleme puanlarına göre sıraladı. Listenin ilk sırasında Hades oyunu yer aldı.

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Steam'in 2020 en iyilerine baktığımızda ilk sıralarda genellikle bağımsız oyunların yer aldığını görüyoruz. Hades'in ardından ikinci ve üçüncü sıralarda Factorio ve Phasmophobia oyunları yer alıyor. AAA oyun olarak nitelendirebileceğimiz ilk oyun ise beşinci sıradaki Half Life Alyx olmuş.

Tabi bu liste en yüksek incelemele ortalamalarına sahip oyunları gösteriyor. İsterseniz en çok incelenen oyunlar listesine de göz atabilirsiniz. Bu listede de bir anlamda yılın en popüler oyunları gösteriliyor diyebiliriz. En çok incelenen oyunlarda ilk sırada Cyberpunk 2077 var. İlk 5'te ayrıca Mount and Blade II Bannerlord oyunu da yer almış.

Steam 2020'nin en iyi 150 oyunu

Steam 2020'nin en çok incelenen 150 oyunu

En iyi 15

Hades Factorio Phasmophobia Helltaker Half-Life: Alyx The Henry Stickmin Collection Risk of Rain 2 Deep Rock Galactic Persona 4 Golden Satisfactory Townscaper Ultrakill Senren Banka There is No Game: Wrong Dimension Ori and the Will of the Wisps

En çok incelenen 15

Cyberpunk 2077 Fall Guys Ultimate Knockout Phasmophobia Mount and Blade II: Bannerlord Risk of Rain 2 Hades Factorio Apex Legends Doom Eternal Helltaker Sea of Thieves Grand Theft Auto IV: The Complete Edition Squad Deep Rock Galactic Borderlands 3

https://www.pcgamer.com/steam-users-top-games-of-2020-hades-factorio-phasmophobia/

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