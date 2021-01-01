İnceleme puanlarına göre 2020'nin en iyi Steam oyunları

2019'un merakla beklenen oyunları artık tamamıyla piyasaya sürüldü. Oyun dünyası için heyecanlı bir seneyi geride bırakırken Steam de bu yıl çıkış yapan en iyi 150 oyunu inceleme puanlarına göre sıraladı. Listenin ilk sırasında Hades oyunu yer aldı.İlginizi Çekebilir Steam'den önemli hamle: VPN'le başka ülkeden oyun almak artık çok zor
Steam'in 2020 en iyilerine baktığımızda ilk sıralarda genellikle bağımsız oyunların yer aldığını görüyoruz. Hades'in ardından ikinci ve üçüncü sıralarda Factorio ve Phasmophobia oyunları yer alıyor. AAA oyun olarak nitelendirebileceğimiz ilk oyun ise beşinci sıradaki Half Life Alyx olmuş.
Tabi bu liste en yüksek incelemele ortalamalarına sahip oyunları gösteriyor. İsterseniz en çok incelenen oyunlar listesine de göz atabilirsiniz. Bu listede de bir anlamda yılın en popüler oyunları gösteriliyor diyebiliriz. En çok incelenen oyunlarda ilk sırada Cyberpunk 2077 var. İlk 5'te ayrıca Mount and Blade II Bannerlord oyunu da yer almış.
Steam 2020'nin en iyi 150 oyunu
Steam 2020'nin en çok incelenen 150 oyunu
En iyi 15
- Hades
- Factorio
- Phasmophobia
- Helltaker
- Half-Life: Alyx
- The Henry Stickmin Collection
- Risk of Rain 2
- Deep Rock Galactic
- Persona 4 Golden
- Satisfactory
- Townscaper
- Ultrakill
- Senren Banka
- There is No Game: Wrong Dimension
- Ori and the Will of the Wisps
En çok incelenen 15
- Cyberpunk 2077
- Fall Guys Ultimate Knockout
- Phasmophobia
- Mount and Blade II: Bannerlord
- Risk of Rain 2
- Hades
- Factorio
- Apex Legends
- Doom Eternal
- Helltaker
- Sea of Thieves
- Grand Theft Auto IV: The Complete Edition
- Squad
- Deep Rock Galactic
- Borderlands 3
https://www.pcgamer.com/steam-users-top-games-of-2020-hades-factorio-phasmophobia/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.