Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Indiana Jones 5 bir kez daha ertelendi

2020 yılında sinemaseverler ile buluşacağı açıklanan Indiana Jones 5 bir kez daha ertelendi. Filmin kamera arkasında yaşanan değişiklik, belirlenen çekim tarihinin ertelenmesine neden oldu.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
2,5b
1
10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzun süredir gündemde olan yeni Indiana Jones filmi bir kez daha ertelendi. Steven Spielberg'in bir sonraki filmi olması beklenen Indiana Jones 5'in çekimlerine önümüzdeki yılın nisan ayında başlanacağı açıklanmıştı. Ne var ki Spielberg ve yapımcıların senaryonun son halini beğenmemesi bu planların ertelenmesine neden oldu.
Usta senarist Lawrence Kasdan (Indiana Jones, Star Wars)'ın oğlu olan ve babası ile birlikte Solo: A Star Wars Story'nin senaryosunu kaleme alan Jonathan Kasdan, Indiana Jones 5 için yeni bir senaryo yazacak. Kasdan'ın daha önce David Koepp (Jurassic Park, Mission: Impossible, Spider-Man) tarafından kaleme alınan senaryoda önemli değişiklikler yapacağı söyleniyor.
Kamera arkasında yaşanan bu değişiklik Indiana Jones 5'in çekimlerinin neredeyse 1 yıl ertelenmesine neden oldu. Bu da filmin daha önce açıklanan 10 Temmuz 2020 vizyon tarihine yetişmesini imkansız hale getirdi.
Yeni Indiana Jones ertelenmesinin ardından takvimi boşalan Steven Spielberg'in ilk olarak, bir süre önce duyurulan West Side Story yeniden yapımını yöneteceği belirtiliyor. Usta yönetmenin sırada bekleyen filmleri arasında The Kidnapping of Edgardo Mortara da yer alıyor.

https://variety.com/2018/film/news/indiana-jones-5-release-date-spielberg-harrison-ford-1202861005/amp/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sadrag 11 ay en beğenilen
Siz çekene kadar adam ölecek lan..
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kartal Göz 11 ay
Hazır eli ayağı tutuyorken bir an önce çekseler bari.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 11 ay
"Solo: A Star Wars Story'nin senaryosunu kaleme alan Jonathan Kasdan, Indiana Jones 5 için yeni bir senaryo yazacak"
Üzücü olma ihtimali yüksek zira filmin zaten senaryo derinliği benim gözümde en büyük problemdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 11 ay
Erteleyip durmayın şu filmi. Adam 76 yaşında. Öldü ölecek. :D
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 11 ay Erasmus78
İleride öldü diye ertelerler artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 11 ay
Ertelensin bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 11 ay
Aklıma south park'ın George Lucas ve Spielberg'li bölümü aklıma geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 11 ay
Dogru düzgün bir film yapsınlar bari ama ellerini çabuk tutsunlar adam yaşlandı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McLaren64 11 ay
Kristal Kafatası Krallığı gibi saçma sapan bir film gelecekse hiç gelmesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GAMBIT 11 ay
adamın sıkıp suyunu çıkaracaklar artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 11 ay en beğenilen
Siz çekene kadar adam ölecek lan..
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2541 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
indiana jones 5, indiana jones ve
6 etiket daha sinema steven spielberg indiana jones 5 vizyon tarihi Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Yeni Mercedes-Benz A Serisi Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri 11 ay Nokia telefonlar Ağustos ayında Android P güncellemesi alacak 11 ay Hyundai, eski elektrikli otomobil bataryalarını enerji depolama projelerinde kullanacak 11 ay Microsoft'un gizemli mobil cihazı Andromeda ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı 11 ay Evrende yalnız mıyız? Sizler ne düşünüyorsunuz? [Anket#14] 11 ay Sony Mobile, Türkiye'den çıkıyor mu? l Mobilite 11 ay Nissan Avrupa'nın en büyük enerji depolama tesisini kurdu 11 ay Büyük ekranlı yeni iPhone'a önlem alan Samsung, Galaxy S10+'ın ekranını büyütüyor 11 ay Dijital akaryakıt istasyonu: Benzinlitre 11 ay 1000'den fazla kripto projesinin "öldüğü" düşünülüyor 11 ay RED Hydrogen One geçen yılın Snapdragon 835 işlemcisi ile gelecek 11 ay Yeni Volvo S60'ın Polestar Engineered versiyonları dakikalar içinde satıldı 11 ay Trump istedi Foxconn temel attı: ABD'de iPhone fabrikası kuruluyor 11 ay Google'ın klavye uygulaması artık akıllı yanıt gönderebilecek 11 ay Çin'deki sel felaketi Bitcoin madencilerini vurdu 11 ay 6.9 inçlik yeni bir Huawei telefonu gündemde 11 ay Xiaomi Mi A1’in sorunlu Android 8.1 güncellemesi geri çekildi 11 ay Huawei yıl bitmeden oyuncu odaklı bir telefon çıkaracak 11 ay Disney'den havada takla atabilen dublör robot 11 ay Dünyanın en büyük rüzgar türbinleri 2019'da kurulucak 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Indiana Jones 5 bir kez daha ertelendi Sonraki Huawei GPU Turbo guncellemesi hangi cihazlara ne zaman gelecek? 11 ay Italdesign'ın tasarladığı Nissan GT-R50 ile tanışın 11 ay Stephen King uyarlaması Firestarter'ı Fatih Akın yönetecek 11 ay Tesla Model 3 siparişi verenler şirkete 2500 dolar daha ödemek zorunda 11 ay Telefonlar için airbag kılıf [Video] 11 ay Microsoft'tan Blockchain hamlesi 11 ay Samsung Galaxy Tab S4, DeX desteği ile ikinci ekran olarak kullanılabilecek 11 ay Telegram uygulaması büyük bir güncelleme aldı 11 ay 2si1 | Çin, güvercin casus robotlar geliştirdi 11 ay Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme 11 ay Adidas, web sitesinin hacklendiğini ve kullanıcı bilgilerinin çalındığını açıkladı 11 ay Bu elektrikli takside ödemeler şarkı söyleyerek yapılacak 11 ay LinkedIn'e QR Kod ve çeviri özelliği geldi 11 ay Twitter’ın spam engelleme oranı yüzde 200 arttı 11 ay Apple, başarısız olan Haritalar servisini sıfırdan tasarlıyor 11 ay Dünyanın en küçük 1000W güç kaynağı 11 ay Adata’dan sunuculara 11TB SSD desteği 11 ay Epic Games test kullanıcısına dava açtı 11 ay Tesla sekiz yılda değerini yirmiye katladı 11 ay Asus bunu da yaptı: İşlemci için sıvı soğutma Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim