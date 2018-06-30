Indiana Jones 5 bir kez daha ertelendi

Uzun süredir gündemde olan yeni Indiana Jones filmi bir kez daha ertelendi. Steven Spielberg'in bir sonraki filmi olması beklenen Indiana Jones 5'in çekimlerine önümüzdeki yılın nisan ayında başlanacağı açıklanmıştı. Ne var ki Spielberg ve yapımcıların senaryonun son halini beğenmemesi bu planların ertelenmesine neden oldu.

Usta senarist Lawrence Kasdan (Indiana Jones, Star Wars)'ın oğlu olan ve babası ile birlikte Solo: A Star Wars Story'nin senaryosunu kaleme alan Jonathan Kasdan, Indiana Jones 5 için yeni bir senaryo yazacak. Kasdan'ın daha önce David Koepp (Jurassic Park, Mission: Impossible, Spider-Man) tarafından kaleme alınan senaryoda önemli değişiklikler yapacağı söyleniyor.

Kamera arkasında yaşanan bu değişiklik Indiana Jones 5'in çekimlerinin neredeyse 1 yıl ertelenmesine neden oldu. Bu da filmin daha önce açıklanan 10 Temmuz 2020 vizyon tarihine yetişmesini imkansız hale getirdi.

Yeni Indiana Jones ertelenmesinin ardından takvimi boşalan Steven Spielberg'in ilk olarak, bir süre önce duyurulan West Side Story yeniden yapımını yöneteceği belirtiliyor. Usta yönetmenin sırada bekleyen filmleri arasında The Kidnapping of Edgardo Mortara da yer alıyor.

https://variety.com/2018/film/news/indiana-jones-5-release-date-spielberg-harrison-ford-1202861005/amp/