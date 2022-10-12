Amazon'da indirime giren Bluetooth kulaklıklar ve hoparlörler

- Piyasanın altında fiyata satılan Bluetooth kulaklıklar
- Amazon'da indirime giren Bluetooth hoparlörler
- Yorumlar
Amazon’un 11 Ekim’de başlayan Prime Özel Fırsat Günleri bu gece saat 23.59’da sona eriyor. Diğer e-ticaret sitelerine kıyasla uygun fiyata satın alabileceğiniz kulaklıkları ve hoparlörleri listeledik.
Prime Özel Fırsat Günleri indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Daha önce Prime’ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, kulaklık, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, oyuncu ürünleri, televizyon, akıllı saat, tablet, giyim, kitap, ev ürünleri, kişisel bakım, oyuncak ve gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut.
Tüm indirimli ürünler: Prime Özel Fırsat Günleri
Piyasanın altında fiyata satılan Bluetooth kulaklıklar
- Philips TAH5205 Kulak Üstü Kulaklık: 667 TL
- EarFun Air TWS Kulaklık: 699 TL
- EarFun Free 2 TWS Kulaklık: 749 TL
- Urbanears Luma TWS Kulaklık: 761 TL
- Anker SoundCore Life P2i Beyaz TWS Kulaklık: 948,10 TL
- Anker SoundCore Life P2i Siyah TWS Kulaklık: 948,10 TL
- Anker SoundCore Dot 3i TWS Kulaklık: 948,95 TL
- EarFun Free Pro TWS Kulaklık: 949 TL
- Anker SoundCore Note 3i TWS Kulaklık: 999 TL
- Sennheiser CX 350BT Kulak İçi Kulaklık: 999 TL
- Jabra Elite 3 TWS Kulaklık: 999 TL
- Jabra Elite 3 TWS Kulaklık Gri: 1.090 TL
- EarFun Air Pro 2 TWS Kulaklık: 1.099 TL
- Sennheiser CX 150BT Kulak İçi Kulaklık: 1.099 TL
- Jabra Elite 7 Pro TWS Kulaklık: 1.999 TL
- Sennheiser CX 400BT TWS Kulaklık: 2.499 TL
- Bose SoundSport Kulak İçi Kulaklık: 2.499 TL
- Anker Soundcore Life Q35 Kulak Üstü Kulaklık: 2.548 TL
- Sennheiser CX Plus True TWS Kulaklık: 2.599 TL
- Sennheiser HD 450BT Kulak Üstü Kulaklık: 2.599 TL
- Bang & Olufsen Beoplay E8 TWS Kulaklık: 2.999 TL
- Bose Sport Earbuds TWS Kulaklık: 3.199 TL
- Sony WF-1000XM4 TWS Kulaklık: 3.299 TL
- Sony WH-1000XM3 Kulak Üstü Kulaklık: 3.999 TL
- KEF Mu3 TWS Kulaklık: 4.299 TL
- Bose QuietComfort Earbuds TWS Kulaklık: 4.399 TL
Amazon'da indirime giren Bluetooth hoparlörler
- Polosmart FS38:157,25 TL
- HP Bluetooth hoparlör 350: 263 TL
- Sony SRS-XB23: 1.599 TL
- Bose SoundLink Color II: 2.099 TL
- Bose SoundLink Micro: 2.499 TL
- Bose SoundLink Revolve Plus II: 5.699 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.