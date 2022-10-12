Amazon'da indirime giren Bluetooth kulaklıklar ve hoparlörler

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Amazon’un 11 Ekim’de başlayan Prime Özel Fırsat Günleri bu gece saat 23.59’da sona eriyor. Diğer e-ticaret sitelerine kıyasla uygun fiyata satın alabileceğiniz kulaklıkları ve hoparlörleri listeledik.

Prime Özel Fırsat Günleri indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Daha önce Prime’ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, kulaklık, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, oyuncu ürünleri, televizyon, akıllı saat, tablet, giyim, kitap, ev ürünleri, kişisel bakım, oyuncak ve gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut.

Prime Özel Fırsat Günleri bugün bitiyor: Son güne özel fırsatlar! 4 sa. önce eklendi

Tüm indirimli ürünler: Prime Özel Fırsat Günleri

Piyasanın altında fiyata satılan Bluetooth kulaklıklar

Amazon'da indirime giren Bluetooth hoparlörler

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İndirime giren Bluetooth kulaklıklar ve hoparlörler 12 Ekim 2022