Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in fiyatı belli oldu

Samsung, bu ayın başlarında merakla beklenen Galaxy A8s akıllı telefonunu tanıtmıştı. Infinity-O ekran tasarımına sahip dünyanın ilk telefonu olma özelliğini taşıyan cihaz resmen lanse edilmesine rağmen fiyat etiketi açıklanmadı. Galaxy A8s'in online alışveriş sitelerinin birinde satışa sunulması ile birlikte fiyatı da ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy A8s, 6.4 inç kenardan kenara ekranı ile oldukça hoş bir tasarım sunuyor. Akıllı telefonun ekranında 24 MP selfie kamerasını barındıran bir delik var. Ahize ise cihazın üst çerçevesinde yer alıyor. Ayrıca güç tuşu ve ses açma/kapama tuşlarının sağ tarafta, özel Bixby tuşunun ise solda olduğunu görüyoruz.

Üç arka kamera ve 3.400 mAh pil

Akıllı telefonun arka panelinde 24 MP + 10 MP + 5 MP sensörden oluşan üçlü kamera sistemi, parmak izi tarayıcısı ve Samsung markası bulunuyor. Android 9.0 Pie işletim sistemi ile gelen cihazda 3.400 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Gücünü ise Adreno 616 GPU içeren sekiz çekirdekli Snapdragon 710 yonga setinden alıyor.

Samsung Galaxy A8s Mavi, Yeşil ve Gri olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor. Akıllı telefonun sadece 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip varyantının fiyatı belli oldu. Söz konusu model Çin'de 435 dolar gibi bir fiyat etiketi ile satılacak.

Bunun dışında 8 GB RAM + 128 GB hafızalı bir versiyon daha var. Ancak onun fiyatı henüz bilinmiyor. Türkiye'ye ithalatcı firmalar aracılığı ile giriş yapması beklenen Galaxy A8s'in ülkemizdeki satış fiyatı elbette ki daha yüksek olacak.

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