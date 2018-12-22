Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in fiyatı belli oldu

Samsung geçtiğimiz günlerde Infinity-O ekran tasarımına sahip ilk telefonunu tanıtmıştı. Lansman etkinliğinde fiyatı açıklanmayan Galaxy A8s'in alıcılara ne kadara mal olacağı ortaya çıktı.
4 ay
15,2b
1
28
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, bu ayın başlarında merakla beklenen Galaxy A8s akıllı telefonunu tanıtmıştı. Infinity-O ekran tasarımına sahip dünyanın ilk telefonu olma özelliğini taşıyan cihaz resmen lanse edilmesine rağmen fiyat etiketi açıklanmadı. Galaxy A8s'in online alışveriş sitelerinin birinde satışa sunulması ile birlikte fiyatı da ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Google Lens 1 milyar öğeyi tanıyabiliyor"
Samsung Galaxy A8s, 6.4 inç kenardan kenara ekranı ile oldukça hoş bir tasarım sunuyor. Akıllı telefonun ekranında 24 MP selfie kamerasını barındıran bir delik var. Ahize ise cihazın üst çerçevesinde yer alıyor. Ayrıca güç tuşu ve ses açma/kapama tuşlarının sağ tarafta, özel Bixby tuşunun ise solda olduğunu görüyoruz.

Üç arka kamera ve 3.400 mAh pil

Akıllı telefonun arka panelinde 24 MP + 10 MP + 5 MP sensörden oluşan üçlü kamera sistemi, parmak izi tarayıcısı ve Samsung markası bulunuyor. Android 9.0 Pie işletim sistemi ile gelen cihazda 3.400 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Gücünü ise Adreno 616 GPU içeren sekiz çekirdekli Snapdragon 710 yonga setinden alıyor.
Samsung Galaxy A8s Mavi, Yeşil ve Gri olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor. Akıllı telefonun sadece 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip varyantının fiyatı belli oldu. Söz konusu model Çin'de 435 dolar gibi bir fiyat etiketi ile satılacak.
Bunun dışında 8 GB RAM + 128 GB hafızalı bir versiyon daha var. Ancak onun fiyatı henüz bilinmiyor. Türkiye'ye ithalatcı firmalar aracılığı ile giriş yapması beklenen Galaxy A8s'in ülkemizdeki satış fiyatı elbette ki daha yüksek olacak.

https://item.jd.com/39383137274.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Murat Burç 4 ay en beğenilen
Çöp. En iyi ihtimalle hiç sevmediğim Huaweinin Mate 10 Prosu 3800e satılıyor. Bundan kat kat daha iyi fotoğraf çekeceğine eminim. 4200e S9 Plus 3500e G7 , 3800e Note 8, S9 3500 Altınel Zenfone 5z , meizu 16 diye uzar gider.
TLnin değersizliği bir kenara telefon piyasasında inanılmaz iyi cihazlar çok iyi fiyatlara satılıyorken Allah bunları alanlara akıl fikir versin.
Çöp. En iyi ihtimalle hiç sevmediğim Huaweinin Mate 10 Prosu 3800e satılıyor. Bundan kat kat daha iyi fotoğraf çekeceğine eminim. 4200e S9 Plus 3500e G7 , 3800...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 4 ay WmGMD
3 kez garantiye yolladım hepsinde kullanıcı hatası dedi samsun kendi sorunlu ekranını bile bana maletti daha almam
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rwo 4 ay
çentiği beğenmezken samsung mühendisleri durmuş durmuş daha iğrenç ne icat edebiliriz acaba demiş bu deliği çıkartmış.Bu çentik delik dirsikte 3d,curved tvler gibi 3-5 sene piyasayı meşgul edip firmaların bişey icat etmeden kolay yoldan cebini doldurup yok olacak akımlardan.Millet delik dirsik konuşuyor pili işlemciyi performansı konuşan yok tamda onların istediği insanlar çentikle delikle oyalanırken onlar arkadan vasat malları bize satsın.3-5 senede çentiğin yeri büyüklüğü şekli tartışması sürer.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bircancan 4 ay
snapdragon ise tamamdir.cekimi az olan bir yerde yasadigim icin iyi biliyorum.iphone 7 ve sonrasi iphone larda cekmiyor zar zor 1 dis cekiyor xs x max ve x de buna dahil.cekim az olunca pil de dayanmiyor.bide galaxy note serisi ve galaxy s serisi yani exynoslu amiral galaxy,ler modem konusunda berbat otesi bizzat denedim ve yasadim.qualcomm un snapdragon lu cepler 3 dis cekiyor ve aslada sorun yasatmadi.kisacasi iphone 7 ve sonrasi iphone lar yani intel islemci li yeni iphone lar,ve exynos lu s serisi galaxy ler benden uzak olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4hill 4 ay
Samsung'un son 1 yılda çıkardığı en azından 7870li üstü cihazları eline alıp kullanmayanlar burda gömmesin firmayı gelip de.
J6 2018 7870 4 aydır kullanıyorum cihazda takılma yok donma yok hızı son derece yeterli. kamerası kurtarır seviyede. bu cihazı 1500 liraya aldım samsung tr garantili . amoled ekranı dar çerçeveleri saymadım daha. pil ömrü de çok iyi.
tutturmuşsunuz xiaomi diye lenovo abi ya diye başka alternatiflere kapamışsınız kendinizi. size göre hiçbir firma eksik yönlerini geliştiremez 2012de neyse o zannediyorsunuz.
Burada 1 kişi çıksın ve desin ki yalan söylüyorsun j6 çöp diye alnını karışlarım. varsa yoksa önyargılarınız ve peşin hükümleriniz.
şimdi bana söylerin 1500 liraya galaxy j6 almamak için bir neden. ben xiaomi kullanmak zorunda mıyım?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Snmzalp 4 ay
Daha uygun fiyata daha performanslı telefon sunduğu için xiaomi tercih ediliyor, j6 kullanmadım iyi veya kötüdür bilemem ama ucuza performans verebilen en iyi markalardan biridir xiaomi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lithaunans 4 ay 4hill
1700 tl'ye xiaomi mi8 lite var şu yukardaki 3500+ fiyattan çıkacak arkadaştan bir küçük tık düşük işlemcili gerisi aynı özelliklerde. Dediklerinizin bazılarına hak veriyorum ama yine yanlışınız var siz istediğiniz cihazı alabilirsiniz ama burada samsung j serisini denk fiyattaki xiaomi ile bir tutamazsınız yoksa insanlar gelip tepki verir sonuçta burayı başkalarıda okuyor. İş görür cihaz almak farklı bir şey iyi bir cihaz almak farklı bir şeydir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murat Burç 4 ay 4hill
J6 çöp. Var mı itirazın?
Telefondan anlamadığınızı böyle bağıra bağıra belli etmeyin.
200 üste Mı a2 400 GM9 Pro var. İkisi de firma garantili ikisi de J6dan kat kat daha iyi cihazlar.samsung garantili diye belirtmişsin Samsung'un Türkiye'de son zamanlarda uyguladığı garanti mesleesi evlere şenlik.
7870den daha güçlü olan 7420li Note 5 i ikisine de mal toplattiraj güce sahip 8890lu S7yi kullandım. Bunlar Samsung'un amiral gemisi Samsung'un amiralleri iyidir bir kaç orta segmenti dışında fiyat bağımsız çöptür o istisna bir kaç orta segmenti de essek yüküyle para ister.
4000e A9 satıyor cihazda ois yok FHD 60 FPS ve 4k yok işlemci zayıf diye uzar gider. Samsung kazillayacak adam arıyor 500 Altan en kötü ihtimalle LG G7 var Mate 10 Pro var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-RAMMSTEIN- 4 ay
Çok çirkin bir tasrım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murat Burç 4 ay en beğenilen
Çöp. En iyi ihtimalle hiç sevmediğim Huaweinin Mate 10 Prosu 3800e satılıyor. Bundan kat kat daha iyi fotoğraf çekeceğine eminim. 4200e S9 Plus 3500e G7 , 3800e Note 8, S9 3500 Altınel Zenfone 5z , meizu 16 diye uzar gider.
TLnin değersizliği bir kenara telefon piyasasında inanılmaz iyi cihazlar çok iyi fiyatlara satılıyorken Allah bunları alanlara akıl fikir versin.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 4 ay
O işlemciye pahalı gibi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tlg3 4 ay
Pahalı mı bana mı öyle geliyo
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 ay
435 dolar 382 avro yapar. Buradan hesaplarsak 3750’den giriş yapar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 4 ay
Her telefon konusu altında Xiaomi al diyen kitle hala bitmedi.Şunu anlayamadınız insanlar sadece fiyatına bakmıyor beğendiğini almak istiyor.Ben iphone beğendim ama ucuz diye samsung aldım ama memnun değilim.Memnun olmadıktan sonra bir telefonu 1.500 2000 tl ucuza almışım ne fark eder.
Boşuna dememişler "Renkler ve zevkler tartışılmaz " diye
Sen sarışın seversin ben esmer.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 4 ay Galatas4ray
Bu konu apple ve diğer android ürünleri için geçerli olabilir hocam ama sonuçta aynı altyapı donanımlar benzer iken çok fazla para vermek ne derece mantıklı , hemde samsung servisinin son günlerde duyduğumuz rezilliklerinden sonra garantiye çok para vermek de sıcak gelmeyebilir insanlara.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 ay Galatas4ray
Fiyatlar tercihleri değiştiremez, diğerleri ise anca kendini kandırır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 4 ay
Bu politika ile samsung, bir nokia gibi batmaz ama htcz, sony, lg gibi sürünür hale gelir. Bu fiyat politikaları ve yenilikçi olmayan işleriyle albenisi yok. Senki neredeyse bütün donanımlar dizayn edip ve üretebilen tek firmasın ama fiyatların alınabilir değil. Bu telefonun olması gereken en pahalı fiyat 300 dolar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15212 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
9 etiket daha fiyat cep telefonu galaxy a8s infinity-o ekran Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Microsoft Surface Studio 2'nin kısa bir incelemesi 4 ay Apple, yeni iPhone'ların üretimini ikinci kez azaltıyor 4 ay Telltale “The Walking Dead” finalini Epic Store’da yapacak 4 ay Upbit borsası yöneticileri 250 milyar dolarlık sahte ticaret hacmi nedeniyle göz altında 4 ay Facebook dolara endeksli bir kripto para üzerinde çalışıyor 4 ay 90’lı yılların klasik Lemmings oyunu mobile geldi 4 ay Bethesda, Fallout 76 satın alanlara Fallout klasik oyunlarını hediye ediyor 4 ay Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL altı 10 oyun tavsiyesi 4 ay 4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme 4 ay Google Asistan 2018 yılının en zeki sesli asistanı oldu 4 ay 2018'de eleştirmenlerden tam not alan film ve diziler 4 ay "Yamuk" iPad Pro'lar ile ilgili Apple donanım şefinden açıklama geldi 4 ay Huawei P30'un kamera özellikleri detaylandı 4 ay İnsanı yapay zekadan ayıran kelimeler neler olabilir? 4 ay Xiaomi yeni oyuncu telefonu Play ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor 4 ay Okşamak, bebekler üzerinde ağrı kesici etki sağlıyor 4 ay Amazon yanlış kişiye 1.700 Alexa ses kaydını yolladı 4 ay InSight, Mars yüzeyine ilk aygıtını yerleştirdi 4 ay iPad mini 5 önümüzdeki yılın başlarında gelebilir 4 ay Geri dönüştürülebilir pipet 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in fiyatı belli oldu Sonraki Akciğerden esinlenerek geliştirilen zar, hidrojen üretiminde verimi arttırdı 4 ay SpaceX yılın son görevini bugün gerçekleştiriyor [Güncellendi] 4 ay Rögar kapakları, 5G kapsama alanını genişletmek için kullanılabilir 4 ay Google Lens 1 milyar öğeyi tanıyabiliyor 4 ay NVIDIA, Ocak ayında GeForce RTX 2060 ve GeForce GTX 1160 GPU'larını piyasaya sürebilir 4 ay 2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018 4 ay Inseego 5G NR Hotspot ilk 5G kablosuz açık bağlantı noktası olacak 4 ay Haftaya A101 marketlerde daha ucuz Honor 8X var, BİM marketler uygun fiyata Meizu hoparlör satacak 4 ay Angry Birds Dream Blast ön kayıtlara başladı 4 ay Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi 4 ay ABD ordusunun kullandığı Android uygulamalarında önemli açıklar bulundu 5 ay Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf 5 ay Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak 5 ay Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor 5 ay Monster yeni Pusat Serisi oyuncu ekipmanlarını satışa sundu 5 ay Google’un tuz kullanarak enerji depolama projesi kendi şirketine kavuştu 5 ay Samsung yeni Akıllı TV'lerine Google Asistan'ı ekliyor 5 ay LG yeni 4K lazer sinema projeksiyon cihazını CES 2019 fuarına getiriyor 5 ay 2018 yılında tanıtılan en ilgi çekici konsept araçlar [Galeri] 5 ay 48MP kameralı son telefon Umidigi S3 Pro oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim