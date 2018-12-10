Infinity-O ekranlı ilk telefonla tanışın: Samsung Galaxy A8s resmen tanıtıldı

Samsung, merakla beklenen Galaxy A8s modelini Çin'de düzenlediği bir etkinlikte duyurdu. Akıllı telefon çentik trendini es geçip sol üst köşesinde kamera deliği olan Infinity-O ekran tasarımı ile geldi. Samsung Galaxy A8s, 19.5:9 görüntü oranı sunan 6.4 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) ekrana sahip.

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Bununla birlikte ekran camının 2.5D kavisli yapısı ile dikkat çektiğini belirtelim. Akıllı telefon gücünü Adreno 616 GPU içeren sekiz çekirdekli Snapdragon 710 yonga setinden alıyor. Ayrıca depolama kapasitesi microSD kart ile 512 GB'a kadar artırılabilecek iki farklı versiyonu var:

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı Tam Boyutta Gör

Cihazda üçlü arka kamera sistemi mevcut. Dikey olarak konumlandırılmış kamera modülü f/1.7 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksellik ana sensör, f/2.4 diyaframı olan 10 megapiksel telefoto lens ve f/2.2 diyaframlı 5 megapiksellik bir derinlik sensörü ile donatılmış durumda. Ön tarafta ise f/2.0 diyaframlı 24 megapiksel selfie kamerası var.

3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk Samsung telefon

Akıllı telefon Android Oreo 8.1 işletim sistemi ile çalışıyor. Bununla birlikte Samsung Experience 9.5 kullanıcı arayüzü ile geldiğini belirtelim. Ayrıca yüz tanıma ile kilit açma özelliğini de destekliyor.

Bağlantı seçeneklerini ise Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth v5, GPS + GLONASS, USB Type-C ve NFC olarak sıralayabiliriz. Cihaz beklenildiği gibi 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk Samsung telefon oldu.

Samsung Galaxy A8s'in parmak izi sensörü arka panelde yer alıyor. Adaptif hızlı şarj özellikli 3.700 mAh pile sahip olan cihazın Mavi, Gri ve Yeşil olmak üzere üç renk seçeneği ile sunuldu. Buna ek olarak 158.4 × 74.9 × 7.4 mm boyutlarında ve 173 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim. 21 Aralık’tan itibaren ön siparişe açılacak akıllı telefonun fiyatı ise açıklanmadı.

https://www.gizmochina.com/2018/12/10/samsung-galaxy-a8s-infinity-o-display-snapdragon-710-processor-triple-rear-cameras-no-audio-jack/