Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Infinity-O ekranlı ilk telefonla tanışın: Samsung Galaxy A8s resmen tanıtıldı

Samsung uzun zamandır beklenen Infinity-O ekran tasarımına sahip ilk telefonunu sonunda tanıttı. Galaxy A8s aynı zamanda 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayan ilk Samsung marka telefon oldu.
5 ay
17,7b
1
47
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, merakla beklenen Galaxy A8s modelini Çin'de düzenlediği bir etkinlikte duyurdu. Akıllı telefon çentik trendini es geçip sol üst köşesinde kamera deliği olan Infinity-O ekran tasarımı ile geldi. Samsung Galaxy A8s, 19.5:9 görüntü oranı sunan 6.4 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) ekrana sahip.
Ayrıca Bkz. "Chrome gece modu, macOS'a en erken 2019'da gelecek"
Bununla birlikte ekran camının 2.5D kavisli yapısı ile dikkat çektiğini belirtelim. Akıllı telefon gücünü Adreno 616 GPU içeren sekiz çekirdekli Snapdragon 710 yonga setinden alıyor. Ayrıca depolama kapasitesi microSD kart ile 512 GB'a kadar artırılabilecek iki farklı versiyonu var:
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı
Cihazda üçlü arka kamera sistemi mevcut. Dikey olarak konumlandırılmış kamera modülü f/1.7 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksellik ana sensör, f/2.4 diyaframı olan 10 megapiksel telefoto lens ve f/2.2 diyaframlı 5 megapiksellik bir derinlik sensörü ile donatılmış durumda. Ön tarafta ise f/2.0 diyaframlı 24 megapiksel selfie kamerası var.

3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk Samsung telefon

Akıllı telefon Android Oreo 8.1 işletim sistemi ile çalışıyor. Bununla birlikte Samsung Experience 9.5 kullanıcı arayüzü ile geldiğini belirtelim. Ayrıca yüz tanıma ile kilit açma özelliğini de destekliyor.
Bağlantı seçeneklerini ise Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth v5, GPS + GLONASS, USB Type-C ve NFC olarak sıralayabiliriz. Cihaz beklenildiği gibi 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk Samsung telefon oldu.
Samsung Galaxy A8s'in parmak izi sensörü arka panelde yer alıyor. Adaptif hızlı şarj özellikli 3.700 mAh pile sahip olan cihazın Mavi, Gri ve Yeşil olmak üzere üç renk seçeneği ile sunuldu. Buna ek olarak 158.4 × 74.9 × 7.4 mm boyutlarında ve 173 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim. 21 Aralık’tan itibaren ön siparişe açılacak akıllı telefonun fiyatı ise açıklanmadı.

https://www.gizmochina.com/2018/12/10/samsung-galaxy-a8s-infinity-o-display-snapdragon-710-processor-triple-rear-cameras-no-audio-jack/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
thinkwithbrain 5 ay en beğenilen
Şimdi böyle ekranı daha efektif kullanacağız dimi? Diğer köşeye de bi delik açsalar da anahtarlık taksak, hem bi simetri olur.
Yanıtla +47
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 5 ay
Koca bir ölü piksel koymuşlar...
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amasseia 5 ay
Samsung=Ayfonkopyalayici, tükürüğünuyalayici
Önceden sempati duyardım ama artık duymuyorum. Ayfona laf atıyor ama sonra tükürüğünu yalayıp yutuyor Samsung!
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
planetech 5 ay
Note 9 kullanan biri olarak söylüyorum samsung piyasaya çıktıktan 4 5 ay sonra alınır, telefonum aniden bozuldu zaten eski bir modeldi, gittim yeni çıkan note 9 aldım 6400 tlye, sonuçta bozulmadığı sürece değiştirmeyen biriyim dedim. Ama gel gör ki 3 4 ay sonra telefon fiyatı hepsiburadada 5200 tlye satılıyor. Fiyat politikası olmayan kurumsallıktan uzak, garanti olarak ise hiçbir zaman ürününün arkasında durmayan bir firma, bulaşmayın derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slazex 5 ay
artık sende herkes gibisin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 5 ay
Beğenmeyenler az ötede tartışın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkovic 5 ay
Ben çok beğendim tamda yeni telefon alacağım zaman duyuruldu acaba türkiyeye ne zaman gelir Çentiğin modası geçiyor artık Appleda seneye böyle bir şey yapacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leocorte 5 ay
Adamlar ekranı delmiş la 😁 Ben bir türlü alışamadım şu radikal tasarımlara eski kafalıyım galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 5 ay
Samsung zaten tercih sebebi kapasitif tuşları kaldırdıktan sonra çizgisini bozmuştu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nevrans 5 ay
S10 plus çalışır vaziyette görüntülenmiş bence mükemmel olmuş ve telefon daha incelmiş
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xTheXx 5 ay
Bence ekranı cok güzel olmuş. Çentiksiz ve ekran kullanma alani gayet yuksek. Arka tarafta 3 kamera... İşlemcisi de fazlasıyla yeter... Fiyatına takılmayin. Fazla sürmez , çıkışından 1 ay sonra alınabilecek seviyelere iner zaten :) Eğer bulaşık yikamasinida beklemiyorsaniz bu cihaz gayet yeterli olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdhakan 5 ay
ah şu apple yok mu alt çerçeve patenti almak nedir yahu
bari şu ekranın altındaki alt çerçeve olmasa... tam ekran telefon görmek çok zor bu gidişle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zengier 5 ay
on kamerasi olmayan bir telefon yok mu ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muzoman 5 ay
Zte nin cift ekranli telefonu var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17654 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
9 etiket daha ekran cep telefonu galaxy a8s infinity-o Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı 5 ay Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor 5 ay Samsung, Rize isminde gizemli bir akıllı telefon serisi için patent başvurusunda bulundu 5 ay Araştırma: Türkiye silah satışını yüzde 24 arttırdı 5 ay Turing mimarili mobil ekran kartları CES 2019 fuarında geliyor 5 ay Thermaltake, bellekler için aydınlatma setini duyurdu 5 ay Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı 5 ay Ethereum çatallanması Ocak ayında gerçekleşecek 5 ay Su damlası çentikli Huawei Enjoy 9 resmen tanıtıldı 5 ay Tesla modelleri tam otonom sürüşe bir adım daha yaklaşıyor 5 ay Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayan gemisi Barbaros için belgesel tadında video 5 ay Gümrük güvenliği "yerli X-ray" ile sağlanacak 5 ay Elon Musk, kapatılan General Motors tesislerini Tesla'nın alabileceğini açıkladı 5 ay Corsair’den RGB aydınlatmalı DDR4 görünümlü modüller 5 ay Street Fighter V ödüllü reklamlara başlıyor 5 ay TurkNet ile AKN'siz interneti konuştuk 5 ay Apple'ın 2019 model iPhone'ları tasarım olarak aynı olacak 5 ay Google Pixel 3 ve 3 XL Lite modellerinde çentik olmayacak 5 ay Google’dan WordPress için ilk eklenti 5 ay Apple'ın kablosuz şarj standı AirPower'a aldığı patent, yeni özellikleri ortaya çıkardı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Infinity-O ekranlı ilk telefonla tanışın: Samsung Galaxy A8s resmen tanıtıldı Sonraki Nijerya hava kuvvetleri, Türk girişimci Fatih Özmen’in ürettiği uçaklar ile uçacak 5 ay Xiaomi Mi A1 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı 5 ay Volkswagen, yeni fabrika için Türkiye'yi seçti! 5 ay Uygun Fiyatlı Kablosuz Klavye Mouse Seti - Dexim KM0012 5 ay Stranger Things 3. sezon teaser fragmanı yayınlandı (Spoiler içerebilir) 5 ay Honor View 20, ekran içerisinde ön kamerasıyla birlikte gösterildi 5 ay Opel, 120. üretim yılını dört yeni elektrikli modelle kutlayacak 5 ay Chrome gece modu, macOS'a en erken 2019'da gelecek 5 ay Ucuz ve evrensel kanser testi, hastalığın teşhisinde çığır açmaya hazırlanıyor 5 ay ICO projeleri bir değer üretmekten yoksun 5 ay EA, merakla beklenen Anthem'ın demo tarihlerini açıkladı 5 ay Avengers: Endgame ilk fragmanıyla yeni bir rekora imza attı 5 ay Google Files, son güncellemesi sayesinde USB bellek desteği kazandı 5 ay Apple, Beddit uyku takip cihazını satışa çıkardı 5 ay Apple Watch 4'ün EKG özelliği şimdiden hayat kurtardı 5 ay Kanser hücrelerinin metastaz riski ölçülebilecek 5 ay Çift ekranlı Vivo NEX 2, Geekbench'de ortaya çıktı [Galeri: Basın Görselleri] 5 ay Facebook Lite Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı 5 ay RAGE 2, Bethesda’nın kendi platformuna özel çıkabilir 5 ay Çinli Huawei ve ZTE için Japonya'da boykot tehlikesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim