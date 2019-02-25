Orta sınıfa ekrandan parmak izi okuma özelliği geldi: Karşınızda Samsung Galaxy A50

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Samsung, İspanya'da devam eden Mobil Dünya Kongresi kapsamında Galaxy A50'yi (SM-A505) resmi olarak duyurdu. Güney Koreli şirketin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip ilk orta sınıf akıllı telefonu olan Galaxy A50, 6.4 inç Full HD+ Infinity-U Super AMOLED ekran taşıyor.Ayrıca Bkz. "Sony’nin yeni amiral Gemisi Xperia 1 tanıtıldı! Xperia 1 özellikleri:"
Gücünü 10 nm Exynos 9610 işlemci ve 6 GB RAM'den alan telefon Android Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Arka tarafında f/1.7 diyafram açıklığına sahip 25 megapiksel kamera, 5 megapiksel derinlik sensörü ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens barındıran üçlü kamera sistemi var. Önde ise f/2.0 diyaframlı 25 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş.
Galaxy A50, hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Ayrıca Samsung Pay, Bixby Vision, Bixby Voice, Bixby Home ve Bixby Reminder gibi özelliklere de sahip. Ayrıca depolama alanı micro SD kart desteği ile 512 GB'a kadar artırılabiliyor. Siyah, Beyaz, Mavi ve Mercan renk seçenekleri olan akıllı telefon Mart ayının ortalarında satışa sunulacak.
Samsung Galaxy A50 özellikleri:
- 6.4 inç Full HD+ Infinity-U Super AMOLED ekran
- Sekiz çekirdekli Exynos 9610 10 nm işlemci
- 4 GB RAM, 64 GB depolama / 6 GB RAM, 128 GB depolama
- Android 9.0 (Pie)
- Çift SIM
- 25 MP + 5 MP + 8 MP üçlü arka kamera
- 25 MP ön kamera
- Ekrana gömülü parmak izi sensörü
- Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm
- 3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C
- Hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil
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İşlemci tarafında exynos 9610 var gpusu mali g71 mp3 müş. Performansta snapdragon 660 ı yakalar herhalde.
Kameralar a7 2018 dekine benziyor ois yok. Güzel çekeceğini sanmıyorum.
4000 Batarya ve hızlı şarj özelliği iyi olmuş.
Fiyatı 300 euro altında olmayacaktır almaya değmez. 200 euroluk m20 bile 1800 den geldi bu 2500 den aşağı gelmez 2800 e zenfone 5z 3000 e s8 var.
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