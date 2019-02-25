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Orta sınıfa ekrandan parmak izi okuma özelliği geldi: Karşınızda Samsung Galaxy A50

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Mobil Dünya Kongresi kapsamında 6.4 inç Infinity-U ekrana sahip ve ekrandan parmak izi okuma özelliği olan orta sınıf Galaxy A50 modelini duyurdu.
2 ay
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24
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, İspanya'da devam eden Mobil Dünya Kongresi kapsamında Galaxy A50'yi (SM-A505) resmi olarak duyurdu. Güney Koreli şirketin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip ilk orta sınıf akıllı telefonu olan Galaxy A50, 6.4 inç Full HD+ Infinity-U Super AMOLED ekran taşıyor.
Ayrıca Bkz. "Sony’nin yeni amiral Gemisi Xperia 1 tanıtıldı! Xperia 1 özellikleri:"
Gücünü 10 nm Exynos 9610 işlemci ve 6 GB RAM'den alan telefon Android Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Arka tarafında f/1.7 diyafram açıklığına sahip 25 megapiksel kamera, 5 megapiksel derinlik sensörü ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens barındıran üçlü kamera sistemi var. Önde ise f/2.0 diyaframlı 25 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş.
Galaxy A50, hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Ayrıca Samsung Pay, Bixby Vision, Bixby Voice, Bixby Home ve Bixby Reminder gibi özelliklere de sahip. Ayrıca depolama alanı micro SD kart desteği ile 512 GB'a kadar artırılabiliyor. Siyah, Beyaz, Mavi ve Mercan renk seçenekleri olan akıllı telefon Mart ayının ortalarında satışa sunulacak.

Samsung Galaxy A50 özellikleri:

  • 6.4 inç Full HD+ Infinity-U Super AMOLED ekran
  • Sekiz çekirdekli Exynos 9610 10 nm işlemci
  • 4 GB RAM, 64 GB depolama / 6 GB RAM, 128 GB depolama
  • Android 9.0 (Pie)
  • Çift SIM
  • 25 MP + 5 MP + 8 MP üçlü arka kamera
  • 25 MP ön kamera
  • Ekrana gömülü parmak izi sensörü
  • Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm
  • 3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo
  • Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C
  • Hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil

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Matt_Murdock 2 ay en beğenilen
ÇÖP
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madator 2 ay
orta sınıfmış a9 3000 TL bu da olur en az 4000 TL
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zero fear 2 ay
Bildiğimiz çentiğin adını İnfinity yaptılar yamalıyorlar..
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scorpion20 2 ay zero fear
minareyi çalan kılıfını hazırlarmış
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SEHZADE63 2 ay
Bu özeliklere orta seviye denmiş yil olmuş 2019 en fazla 2799tl fazlada vermem:))
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Witcher3 2 ay
Fiyatına göre çöp olup olmaycağı belli olur.
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pranis 2 ay
Bunun neresi orta sınıf ? bi gelsin ülkemize samsung garantili 3000 Tl olur. 3 Bin TL orta sınıf fiyatı mı ?
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zwanzig 2 ay
Çöp diyenler neye göre diyor bunu acaba ? Fiyatı belli değil daha. Fiyatı doğru ayarlanırsa güzel cihaz. Tabi Samsung her zamanki gibi orta sınıfa üst sınıf fiyatı isterse alınmaz bu cihaz.
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TearsForFears 2 ay zwanzig
M20 32 gb 3 gb ramlisi 1800 den geldiyse bu telefon 2500 den aşağı gelmez. 2500 den gelsede almaya değer mi? Snapdragon 660 ayarında işlemciye, a7 2018 deki gibi kameralara bu para verilir mi?
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Fenomenon 2 ay
donanım orta seviye ama fiyat üst seviye olur.
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Askaparta 2 ay
Parmak olayını bir ben anlamıyorum galiba. Niye parmak izimizi kaydediyoruz elaleme.
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Sharparrow 2 ay
Çok meraklılar senin parmak izine .. sanki seri katilde iz bırakmıyor :)))
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TearsForFears 2 ay
Ekrandan parmak izi okuma amiral gemilerde bile hızlı çalışmıyorken bunda nasıl çalışacak göreceğiz. Bence ekranda parmak izi okumak orta segment için gereksiz bir özellik.

İşlemci tarafında exynos 9610 var gpusu mali g71 mp3 müş. Performansta snapdragon 660 ı yakalar herhalde.

Kameralar a7 2018 dekine benziyor ois yok. Güzel çekeceğini sanmıyorum.

4000 Batarya ve hızlı şarj özelliği iyi olmuş.

Fiyatı 300 euro altında olmayacaktır almaya değmez. 200 euroluk m20 bile 1800 den geldi bu 2500 den aşağı gelmez 2800 e zenfone 5z 3000 e s8 var.
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Ünlemeli 2 ay
Alt taraf olmamış.
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DH Misafiri 2 ay
Genel olarak tasarım, kamera konumu ve çentiğe bakarsak Samsung Galaxy 10 ve serisinden daha iyi...
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