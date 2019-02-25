Orta sınıfa ekrandan parmak izi okuma özelliği geldi: Karşınızda Samsung Galaxy A50

Samsung, İspanya'da devam eden Mobil Dünya Kongresi kapsamında Galaxy A50'yi (SM-A505) resmi olarak duyurdu. Güney Koreli şirketin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip ilk orta sınıf akıllı telefonu olan Galaxy A50, 6.4 inç Full HD+ Infinity-U Super AMOLED ekran taşıyor.

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Gücünü 10 nm Exynos 9610 işlemci ve 6 GB RAM'den alan telefon Android Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Arka tarafında f/1.7 diyafram açıklığına sahip 25 megapiksel kamera, 5 megapiksel derinlik sensörü ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens barındıran üçlü kamera sistemi var. Önde ise f/2.0 diyaframlı 25 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş.

Galaxy A50, hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Ayrıca Samsung Pay, Bixby Vision, Bixby Voice, Bixby Home ve Bixby Reminder gibi özelliklere de sahip. Ayrıca depolama alanı micro SD kart desteği ile 512 GB'a kadar artırılabiliyor. Siyah, Beyaz, Mavi ve Mercan renk seçenekleri olan akıllı telefon Mart ayının ortalarında satışa sunulacak.

Samsung Galaxy A50 özellikleri:

6.4 inç Full HD+ Infinity-U Super AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Exynos 9610 10 nm işlemci

4 GB RAM, 64 GB depolama / 6 GB RAM, 128 GB depolama

Android 9.0 (Pie)

Çift SIM

25 MP + 5 MP + 8 MP üçlü arka kamera

25 MP ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi sensörü

Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

Hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil