Infinix Cheetah X1 yongası geliyor

Infinix Cheetah X1 nedir?
Infinix Cheetah X1 şarj yongası firmanın All-Round FastCharge 2.0 adındaki hızlı şarj teknolojisinin temelini oluşturuyor. Bu teknoloji kablolu olarak 260W, kablosuz olarak da 110W seviyelerine çıkabiliyor.
Infinix Cheetah X1 bünyesinde 63 farklı koruma seviyesi barındırıyor. Şarj oranlarını optimize ederek bataryanın sağlığını koruyor. Gerçek zamanlı enerji aktarımını izleyerek hız ve sıcaklık arasında denge kuruyor.
Gece şarjı sırasında ve aşırı sıcak ortamlarda kablolu, kablosuz, tersine kablolu ve tersine kablosuz olarak 8 farklı batarya koruma senaryosuna sahip. Yonganın boyutları da oldukça küçük tasarlanmış. Infinix Note 40 serisinde ilk kez göreceğimiz Infinix Cheetah X1 yongasının ilk etapta 110W hızlı şarjı destekleyeceği belirtilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.