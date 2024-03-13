Infinix Cheetah X1 yongası geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında elinden geldiği kadar yenilik üreterek farklılaşmaya çalışan Çinli Transsion Holding alt markası Infinix, bu kez yonga tarafında önemli bir yaptı. Infinix Cheetah X1 şarj yongası yeni telefonlarda kendisine yer bulacak.

Infinix Cheetah X1 nedir?

Infinix Cheetah X1 şarj yongası firmanın All-Round FastCharge 2.0 adındaki hızlı şarj teknolojisinin temelini oluşturuyor. Bu teknoloji kablolu olarak 260W, kablosuz olarak da 110W seviyelerine çıkabiliyor.

Infinix’ten dev hamle 4 gün önce eklendi

Infinix Cheetah X1 bünyesinde 63 farklı koruma seviyesi barındırıyor. Şarj oranlarını optimize ederek bataryanın sağlığını koruyor. Gerçek zamanlı enerji aktarımını izleyerek hız ve sıcaklık arasında denge kuruyor.

Gece şarjı sırasında ve aşırı sıcak ortamlarda kablolu, kablosuz, tersine kablolu ve tersine kablosuz olarak 8 farklı batarya koruma senaryosuna sahip. Yonganın boyutları da oldukça küçük tasarlanmış. Infinix Note 40 serisinde ilk kez göreceğimiz Infinix Cheetah X1 yongasının ilk etapta 110W hızlı şarjı destekleyeceği belirtilmiş.

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