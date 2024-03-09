Infinix kendi manyetik şarj ekosistemini kuruyor

Tam Boyutta Gör Ticari hayata geçtiği günden bu yana büyüyen ve önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olan Infinix markası, yavaş yavaş kendi ekosistemini kuruyor. Marka MagSafe benzeri bir manyetik şarj ekosistemi hazırladı.

Infinix manyetik şarj ekosistemi

Infinix Note 40 serisi ile hayata geçecek olan manyetik şarj ekosistemi arka kısımdaki mıknatıslar ile telefonlara farklı aksesuarlar tutturulmasını temel alıyor. Infinix All-Round FastCharge ile 110W hızlı şarjı da destekleyecek olan aksesuarlar cüzdan, powerbank, şarj matı gibi ürünlerden oluşacak.

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18 Mart tarihinde tanıtılacak olan ekosistem ilk etapta sadece Infinix 40 serisi ile uyumlu olacak ve bir süre farklılaşma sağlayacak. Infinix sonrasında ise diğer akıllı telefonlarına da bu manyetik şarj desteğini sunmaya başlayacak. Henüz ekosistemin hangi ülkelerde başlayacağı açıklanmadı.

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