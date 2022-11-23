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    Infinix Note 12 G96 Türkiye'de tanıtıldı: İşte fiyatı

    Infinix, Note 12 serisi akıllı telefonlarını Türkiye’de tanıttı. Note 12 VIP ile birlikte Note 12 G96, Türkiye pazarına girdi. Infinix Note 12 G96 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    Infinix Note 12 G96 özellikleri ve Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Infinix Türkiye, bugün düzenlediği etkinlikte Note 12 serisini tanıttı. Note 12 VIP ile birlikte Note 12 G96 modeli sahne aldı. İşte Infinix Note 12 G96 özellikleri ve Türkiye fiyatı:

    Infinix Note 12 G96, ismini 12nm işlemci olan Helio G96’dan alıyor. Aynı çip, Note 12 VIP modeline de güç veriyor ancak VIP, 9 kat grafen artı bir buhar bölmesiyle daha iyi soğutmaya sahipken, G96 işlemcili Note 12’de 10 kat grafen var ve hazne yok. Bu arada düz Note 12’de Helio G88 işlemci bulunuyor.

    İşlemci bir yana, Note 12 (G96), düz Note 12’nin teknik özelliklerine çok yakın. 6.7 inç FHD+ AMOLED ekran, daha düşük yenileme hızı ve 10 bit desteği sunmuyor. Ayrıca arkadaki kamera 50MP sensöre sahip ve 2MP yardımcı (ultra geniş açılı değil) bulunuyor. Öne bakan kamera, VIP modeli ile aynı; 16MP sensöre sahip. VIP modeline kıyasla telefonun bataryası, biraz daha yüksek; 5000 mAh ancak daha yavaş hızda (33w) şarj oluyor.

    Infinix Note 12 G96 özellikleri

    Infinix Note 12 G96 özellikleri Tam Boyutta Gör
    • 6.7 inç FHD+ DCI-P3 AMOLED ekran
    • Helio G96 güçlü oyun işlemcisi
    • 13GB’a kadar artırılabilir RAM 8GB + 5GB
    • 7.8mm ultra şık tasarım
    • 33W 5000 mAh batarya ile süper hızlı şarj
    • 50MP ultra gece performansı sunan üçlü kamera
    • Oyun kiti
    • DTS’li çift hoparlör

    Türkiye fiyatı 8000 TL

    XOS 10.6 ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemiyle gelen Note 12 G96, 8GB RAM ile geliyor. 5GB sanal RAM etkinleştirilebiliyor. VIP modelinde olduğu gibi DTS’li çift hoparlör bulunuyor. Telefonun fiyatına gelecek olursak, yurt dışı fiyatı 200 dolar olarak açıklanmıştı. Cihazın Türkiye fiyatı 8000 TL. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama alanı için geçerli. 256GB’lık modelin fiyatı; 9000 TL olarak açıklandı.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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