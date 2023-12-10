Infinix Smart 8 HD sadece 75$

Tam Boyutta Gör Global ekonomik kriz ile birlikte alım gücü iyice düşen tüketici kesimini hedefleyen Infinix markası, içgüveysinden hallice diyebileceğimiz yeni bir akıllı telefon duyurdu. Infinix Smart 8 HD tüketiciyi büyük beklentilere sokmuyor.

Infinix Smart 8 HD özellikleri ve fiyatı

6.6 inçlik HD+ IPS LCD ekran

UNISOC T606 yonga seti

3GB RAM/64GB depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya, 10W hızlı şarj

Android 13 Go

75$ fiyat etiketi

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Uygun bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak olan Infinix Smart 8 HD akıllı telefon modeli ekstra 3GB sanal RAM, 90Hz ekran tazeleme hızı, tan tarafta parmak izi okuyucu, ön kamerada LED flaş, 500 nit parlaklık değeri gibi özellikler sunuyor. Ayrıca Dinamik Ada benzeri Magic Ring çentik etkileşimi ile sınıfında farklılaşmaya çalışıyor.

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Infinix Smart 8 HD tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı