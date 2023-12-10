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    Infinix Smart 8 HD sadece 75$

    Infinix Smart 8 HD akıllı telefon modeli bütçesi oldukça kısıtlı olan tüketicilere 90Hz ekran, LED flaşlı ön kamera, Dinamik Ada benzeri çentik uygulaması gibi özellikler sunuyor. 
    Infinix Smart 8 HD Tam Boyutta Gör
    Global ekonomik kriz ile birlikte alım gücü iyice düşen tüketici kesimini hedefleyen Infinix markası, içgüveysinden hallice diyebileceğimiz yeni bir akıllı telefon duyurdu. Infinix Smart 8 HD tüketiciyi büyük beklentilere sokmuyor.

    Infinix Smart 8 HD özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inçlik HD+ IPS LCD ekran
    • UNISOC T606 yonga seti
    • 3GB RAM/64GB depolama
    • 13MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 10W hızlı şarj
    • Android 13 Go
    • 75$ fiyat etiketi

    Uygun bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak olan Infinix Smart 8 HD akıllı telefon modeli ekstra 3GB sanal RAM, 90Hz ekran tazeleme hızı, tan tarafta parmak izi okuyucu, ön kamerada LED flaş, 500 nit parlaklık değeri gibi özellikler sunuyor. Ayrıca Dinamik Ada benzeri Magic Ring çentik etkileşimi ile sınıfında farklılaşmaya çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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