Infinix Smart 8 HD sadece 75$

Infinix Smart 8 HD özellikleri ve fiyatı
- 6.6 inçlik HD+ IPS LCD ekran
- UNISOC T606 yonga seti
- 3GB RAM/64GB depolama
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 10W hızlı şarj
- Android 13 Go
- 75$ fiyat etiketi
Uygun bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak olan Infinix Smart 8 HD akıllı telefon modeli ekstra 3GB sanal RAM, 90Hz ekran tazeleme hızı, tan tarafta parmak izi okuyucu, ön kamerada LED flaş, 500 nit parlaklık değeri gibi özellikler sunuyor. Ayrıca Dinamik Ada benzeri Magic Ring çentik etkileşimi ile sınıfında farklılaşmaya çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.