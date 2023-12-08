Infinix Hot 40 Pro duyuruldu: 108MP kamera ile geliyor

Infinix Hot 40 Pro özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik Full HD+ ekran
- Helio G99 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 108MP ana sensör
- 32MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 180$ başlangıç fiyatı
Infinix Hot 40 Pro modeli 120Hz ekran tazeleme ve 240Hz dokunmatik tarama hızı yanında 2MP yardımcı AI kamera sunuyor. Ayrıca Dynamic Island benzeri Magic Ring interaktif çentik ve oyunlarda performansı arttıran Xboost oyun motoru ile geliyor.
Infinix Hot 40 özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik Full HD+ ekran
- Helio G88 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 50MP ana sensör
- 32MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 155$ başlangıç fiyatı
Infinix Hot 40 biraz daha kırpılmış bir model ve 90Hz tazeleme hızı ile 270Hz dokunmatik tarama hızı sunuyor. Bunun haricinde tüm özellikleri Infinix Hot 40 Pro ile aynı tutulmuş. Telefonlar ilk etapta Hindistan’da pazara sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.