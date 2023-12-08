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    Infinix Hot 40 Pro duyuruldu: 108MP kamera ile geliyor

    Infinix Hot 40 Pro modeli 6.78 inçlik Full HD+ ekran, Helio G99 yonga seti, 108MP ana sensör, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj, Dinamik Ada benzeri çentik ile geliyor. 
    Infinix Hot 40 Pro Tam Boyutta Gör
    Infinix Hot 40 Pro ve Infinix Hot 40 modelleri 200$ bandının altında önemli bir fiyat-performans ürünü olmak için geliyor. Özellikle Infinix Hot 40 Pro sunduğu özelliklerle oyuncuların da ilgisini çekebilecek bir model.

    Infinix Hot 40 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik Full HD+ ekran
    • Helio G99 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 108MP ana sensör
    • 32MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
    • 180$ başlangıç fiyatı

    Infinix Hot 40 Pro modeli 120Hz ekran tazeleme ve 240Hz dokunmatik tarama hızı yanında 2MP yardımcı AI kamera sunuyor. Ayrıca Dynamic Island benzeri Magic Ring interaktif çentik ve oyunlarda performansı arttıran Xboost oyun motoru ile geliyor.

    Infinix Hot 40 özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik Full HD+ ekran
    • Helio G88 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 50MP ana sensör
    • 32MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
    • 155$ başlangıç fiyatı

    Infinix Hot 40 biraz daha kırpılmış bir model ve 90Hz tazeleme hızı ile 270Hz dokunmatik tarama hızı sunuyor. Bunun haricinde tüm özellikleri Infinix Hot 40 Pro ile aynı tutulmuş. Telefonlar ilk etapta Hindistan’da pazara sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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