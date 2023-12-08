Infinix Hot 40 Pro duyuruldu: 108MP kamera ile geliyor

Tam Boyutta Gör Infinix Hot 40 Pro ve Infinix Hot 40 modelleri 200$ bandının altında önemli bir fiyat-performans ürünü olmak için geliyor. Özellikle Infinix Hot 40 Pro sunduğu özelliklerle oyuncuların da ilgisini çekebilecek bir model.

Infinix Hot 40 Pro özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik Full HD+ ekran

Helio G99 yonga seti

8GB RAM

128GB/256GB depolama

108MP ana sensör

32MP ön kamera

5000mAh batarya, 33W hızlı şarj

180$ başlangıç fiyatı

Infinix Hot 40i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Infinix Hot 40 Pro modeli 120Hz ekran tazeleme ve 240Hz dokunmatik tarama hızı yanında 2MP yardımcı AI kamera sunuyor. Ayrıca Dynamic Island benzeri Magic Ring interaktif çentik ve oyunlarda performansı arttıran Xboost oyun motoru ile geliyor.

Infinix Hot 40 özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik Full HD+ ekran

Helio G88 yonga seti

8GB RAM

128GB/256GB depolama

50MP ana sensör

32MP ön kamera

5000mAh batarya, 33W hızlı şarj

155$ başlangıç fiyatı

Infinix Hot 40 biraz daha kırpılmış bir model ve 90Hz tazeleme hızı ile 270Hz dokunmatik tarama hızı sunuyor. Bunun haricinde tüm özellikleri Infinix Hot 40 Pro ile aynı tutulmuş. Telefonlar ilk etapta Hindistan’da pazara sunulacak.

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Infinix Hot 40 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı