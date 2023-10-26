Infinix Zero 30 4G daha uygun fiyata geliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Infinix Zero 30 5G modelini tanıtan Infinix firması, biraz daha cebini düşünenler için Infinix Zero 30 4G modelini piyasaya sürüyor. Infinix Zero 30 4G ilk olarak Endonezya’da satışa sunulacak.

Infinix Zero 30 4G özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik Full HD+ AMOLED kavisli ekran

Helio G99 yonga seti

8GB RAM

256GB depolama

108MP ISOCELL HM6 OIS sensör

50MP ön kamera

5000mAh batarya, 45W hızlı şarj

182$

Infinix’ten 3D Lighting Leather teknolojisi 1 ay önce eklendi

Infinix Zero 30 4G biraz daha uygun fiyata performans odaklı özellikler sunuyor. Kavisli ekran 120Hz tazeleme hızına sahipken kasa IP54 sertifikası ile korunuyor. Arka OIS kameraya iki yardımcı kamera eşlik ediyor. Ön kamera ise 4K video kaydı yapabiliyor. Android 13 işletim sistemi üzerinde XOS 13 ara yüzüne yer verilmiş.

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Infinix Zero 30 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı