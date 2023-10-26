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    Infinix Zero 30 4G daha uygun fiyata geliyor

    Infinix Zero 30 4G modelinde kavisli AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, OIS arka kamera, 4K ön kamera, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. 
    Infinix Zero 30 4G Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Infinix Zero 30 5G modelini tanıtan Infinix firması, biraz daha cebini düşünenler için Infinix Zero 30 4G modelini piyasaya sürüyor. Infinix Zero 30 4G ilk olarak Endonezya’da satışa sunulacak.

    Infinix Zero 30 4G özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik Full HD+ AMOLED kavisli ekran
    • Helio G99 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 256GB depolama
    • 108MP ISOCELL HM6 OIS sensör
    • 50MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • 182$

    Infinix Zero 30 4G biraz daha uygun fiyata performans odaklı özellikler sunuyor. Kavisli ekran 120Hz tazeleme hızına sahipken kasa IP54 sertifikası ile korunuyor. Arka OIS kameraya iki yardımcı kamera eşlik ediyor. Ön kamera ise 4K video kaydı yapabiliyor. Android 13 işletim sistemi üzerinde XOS 13 ara yüzüne yer verilmiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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