Infinix Zero 30 4G daha uygun fiyata geliyor

Infinix Zero 30 4G özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik Full HD+ AMOLED kavisli ekran
- Helio G99 yonga seti
- 8GB RAM
- 256GB depolama
- 108MP ISOCELL HM6 OIS sensör
- 50MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 182$
Infinix Zero 30 4G biraz daha uygun fiyata performans odaklı özellikler sunuyor. Kavisli ekran 120Hz tazeleme hızına sahipken kasa IP54 sertifikası ile korunuyor. Arka OIS kameraya iki yardımcı kamera eşlik ediyor. Ön kamera ise 4K video kaydı yapabiliyor. Android 13 işletim sistemi üzerinde XOS 13 ara yüzüne yer verilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.