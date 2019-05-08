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İngiliz enerji santralleri beş gün boyunca hiç kömür yakmadı

Bu yılın başından bu yana enerji üretiminde büyük değişim yaratan Birleşik Krallık, 1 Mayıs'tan sonraki beş gün boyunca hiç kömür yakmayarak kendi rekorunu kırdı.
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Alternatif Enerji
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Sanayi Devrimi’nden bu yana rekorunu kıran İngiltere, Bloomberg raporuna göre beş gün boyunca hiç kömür yakmadı. 1 Mayıs’tan itibaren beş gün boyunca kömürsüz yaşayan İngiltere, bu süreçte rüzgar enerjisinin gücünü tüm tüketimine yetirdi. Önceki rekor, yine bu yılın başlarında gerçekleşen 90 saatti.
Ülke genelinde enerji üretiminde ağırlığı değiştiren İngiltere, %12,2 olan rüzgar enerjisi payını bu yıl %27’ye çıkardı. Nükleer enerjinin payı da benzer şekilde artarak %21,2’den %24’e ulaştı. Doğalgazdan elde edilen enerji oranı ise %50’den %25’e düştü.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/672137/Government_Response_to_unabated_coal_consultation_and_statement_of_policy.pdf Yorum Yaz
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yorumculuklar 1 hf. en beğenilen
Nükleer santraller yeraltı kaynakları yeterli olmayan veya sömürge sistemini benimseyip başka ülkelerin yeraltı kaynaklarına çökelmeyen ülkeler için enerjide gerekli hamlelerdir. İtiraz etmeden önce ülkenin ihtiyaçlarına ve mevcut durumlarına iyi bakmak lazım. Hem enerji kesilmesin, hem ucuz olsun hem de nükleer santral olmasın demek komik bir durum.
Nükleer santraller yeraltı kaynakları yeterli olmayan veya sömürge sistemini benimseyip başka ülkelerin yeraltı kaynaklarına çökelmeyen ülkeler için enerjide ge...
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alemburda34 1 hf.
Biz onların yerinede yaktık merak etmesinler
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yorumculuklar 1 hf. en beğenilen
Nükleer santraller yeraltı kaynakları yeterli olmayan veya sömürge sistemini benimseyip başka ülkelerin yeraltı kaynaklarına çökelmeyen ülkeler için enerjide gerekli hamlelerdir. İtiraz etmeden önce ülkenin ihtiyaçlarına ve mevcut durumlarına iyi bakmak lazım. Hem enerji kesilmesin, hem ucuz olsun hem de nükleer santral olmasın demek komik bir durum.
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FatihAsl 1 hf.
Hani dünya nükleeri bırakıyordu "Nükleer enerjinin payı da benzer şekilde artarak %21,2’den %24’e ulaştı."
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pyrotechnician 1 hf. FatihAsl
Azcık kafayı kullanın, doğalgazın payını yarı yarıya düşürürsen, ister istemez diğer yöntemlerin toplam içindeki payı artacaktır.
Beyin bedava!
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