İngiliz enerji santralleri beş gün boyunca hiç kömür yakmadı

Bu yılın başından bu yana enerji üretiminde büyük değişim yaratan Birleşik Krallık, 1 Mayıs'tan sonraki beş gün boyunca hiç kömür yakmayarak kendi rekorunu kırdı.