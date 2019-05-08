İngiliz enerji santralleri beş gün boyunca hiç kömür yakmadı

Teknoloji Editörü
Sanayi Devrimi’nden bu yana rekorunu kıran İngiltere, Bloomberg raporuna göre beş gün boyunca hiç kömür yakmadı. 1 Mayıs’tan itibaren beş gün boyunca kömürsüz yaşayan İngiltere, bu süreçte rüzgar enerjisinin gücünü tüm tüketimine yetirdi. Önceki rekor, yine bu yılın başlarında gerçekleşen 90 saatti.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/672137/Government_Response_to_unabated_coal_consultation_and_statement_of_policy.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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