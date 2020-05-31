İngiliz hava yolu ile uçan Türklerin verileri çalındı

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İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, geçtiğimiz hafta 9 milyon müşterinin verilerinin çalındığını duyurmuştu. Bu müşteriler arasında Türkiye’den yolculuk yapanların da olduğu ortaya çıktı. KVKK açıklamasına göre Türkiye’de 6 bin 846 kişinin verileri ele geçirildi.

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EasyJet ile uçan toplam 9 milyon müşterinin e-posta ve seyahat bilgileri çalındı. Bunlardan 2208 tanesinin bilgileri arasında CVV numarası da dahil olmak üzere kredi kartı bilgilerinin tamamı yer alıyor. EasyJet tarafından Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) gönderilen yazıya göre Türkiye’deki 6 bin 846 kişinin rezervasyon yaparken belirttiği fatura adresi çalındı. Türkiye’deki 3 kişinin çalınan bilgileri arasında kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve CVV bilgisi de yer alıyor. Verilerin 17 Ekin 2019 ile 4 Mart 2020 tarihleri arasındaki rezervasyonları kapsadığı belirtiliyor.

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Firmanın KVKK’ya yolladığı açıklamaya göre sisteme ilk yetkisiz girişin 22 Ocak’ta tespit edildiği, 10 Mart tarihinde ise bu girişlerin özel üretim bir kötü amaçlı yazılımla yapıldığı belirlenmiş. Kredi kartı bilgileri çalınan müşterilere ulaşıp bilgilendirme yapıldığı, diğer bilgileri çalınan müşterilere ise ulaşılmaya devam edildiği belirtiliyor. Sistemde yapılan düzeltme ile güvenliğin sağlandığı ifade ediliyor.

EasyJet hava yolu firması Türkiye’den Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir kalkışlı olarak yurt dışına uçuyor. Firmanın web sitesinden rezervasyon ve bilet satışı yapılıyor. Site Türkçe hizmet vermesine rağmen veri ihlaliyle ilgili sorulara açıklık getiren özel sayfanın Türkçe çevirisi yapılmamış. İlgili sayfaya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6744/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-EasyJet-Plc

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