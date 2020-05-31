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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiliz hava yolu ile uçan Türklerin verileri çalındı

    Yakşaık 9 milyon müşterisinin verilerini çaldıran EasyJet, bu kişiler arasında 6846 kişinin Türkiye'de ikamet eden kişiler olduğunu açıkladı. KVKK veri ihlali bildiriminde bulundu.
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    Güvenlik
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İngiliz hava yolu ile uçan Türklerin verileri çalındı
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    İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, geçtiğimiz hafta 9 milyon müşterinin verilerinin çalındığını duyurmuştu. Bu müşteriler arasında Türkiye’den yolculuk yapanların da olduğu ortaya çıktı. KVKK açıklamasına göre Türkiye’de 6 bin 846 kişinin verileri ele geçirildi.

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    EasyJet ile uçan toplam 9 milyon müşterinin e-posta ve seyahat bilgileri çalındı. Bunlardan 2208 tanesinin bilgileri arasında CVV numarası da dahil olmak üzere kredi kartı bilgilerinin tamamı yer alıyor. EasyJet tarafından Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) gönderilen yazıya göre Türkiye’deki 6 bin 846 kişinin rezervasyon yaparken belirttiği fatura adresi çalındı. Türkiye’deki 3 kişinin çalınan bilgileri arasında kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve CVV bilgisi de yer alıyor. Verilerin 17 Ekin 2019 ile 4 Mart 2020 tarihleri arasındaki rezervasyonları kapsadığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Uzun aranın ardından yolcu uçuşları başlıyor"

    Firmanın KVKK’ya yolladığı açıklamaya göre sisteme ilk yetkisiz girişin 22 Ocak’ta tespit edildiği, 10 Mart tarihinde ise bu girişlerin özel üretim bir kötü amaçlı yazılımla yapıldığı belirlenmiş. Kredi kartı bilgileri çalınan müşterilere ulaşıp bilgilendirme yapıldığı, diğer bilgileri çalınan müşterilere ise ulaşılmaya devam edildiği belirtiliyor. Sistemde yapılan düzeltme ile güvenliğin sağlandığı ifade ediliyor.

    EasyJet hava yolu firması Türkiye’den Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir kalkışlı olarak yurt dışına uçuyor. Firmanın web sitesinden rezervasyon ve bilet satışı yapılıyor. Site Türkçe hizmet vermesine rağmen veri ihlaliyle ilgili sorulara açıklık getiren özel sayfanın Türkçe çevirisi yapılmamış. İlgili sayfaya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



    https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6744/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-EasyJet-Plc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    metanol 8 dk.
    "Çalındı mı" yoksa batmadan önceki son çırpınışları bu bilgileri satmak mıydı?

    Şirketlerin aslında nasıl yönetildiğini bilen herkesin cevabını bildiği bir soru.
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    römercan (Ömer Can) 17 dk.
    9 milyon kişi ne demek? Küçük çaplı şirketlere bile milyon dolar ceza keseriz diyerek verilen bilgi güvenliği ISO sertifikaları işe yarıyor mu göreceğiz. Normalde böyle bir skandaldan geri dönememesi lazım herhangi bir firmanın.
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