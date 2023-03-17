İngiltere, yapay zekâ için dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından birisini yapıyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji firmaları kadar ülkeler de yapay zeka (AI) teknolojilerinde geride kalmak istemiyor. Zira ilerleyen yıllarda yapay, zeka muhtemelen en büyük endüstriler arasında yer alacak. Bu bağlamda rekabette geride kalmak istemeyen Birleşik Krallık, bir sonraki exascale süper bilgisayarı inşa etmek için büyük bir yatırım yapıyor.

Birleşik Krallık, kendi GPT (Generative Pre-trained Transformer) AI modelini oluşturmak için yeni bir süper bilgisayara 900 milyon sterlin (1,1 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Geçici olarak "BritGPT" olarak adlandırılan bu bilgisayar, saniyede bir milyarın üzerinde hesaplama (exaflops) yapabilen dünyanın en güçlü bilgi işlem cihazlarından biri olacak. Şu anda bu ölçekte inşa edilmiş tek süper bilgisayar ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuarı'nda bulunan "Frontier".

İngiltere, yapay zeka lideri olacak

Guardian, İngiltere'nin süper bilgisayarı sağlıktan finansa kadar çeşitli sektörlerde kullanılabilecek yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için kullanmayı hedeflediğini belirtiyor. Yatırım tamamlandığında İngiltere, yapay zeka teknolojilerinde öncü ülkelerden birisi olacak. Aktarılanlara göre İngiliz yetkililer şu anda ABD ve Çin'in hakim olduğu yapay zeka endüstrisinde geride kalmaktan endişeleniyor.

Tam Boyutta Gör BT Group'un Baş Veri ve Yapay Zeka Sorumlusu Adrian Joseph, Çin'e yenik düşme ve siber güvenlik, sağlık hizmetleri vb. alanlarda geride kalma riskinin olduğunu ifade ederken bunu bir silahlanma yarışına benzetti; "Bu bir süredir devam eden devasa bir silahlanma yarışı, ancak son zamanlarda hararetin arttığı kesin." Birleşik Krallık Maliye Bakanı Jeremy Hunt ise "Yapay zekanın bilgi işlem beygir gücüne ihtiyacı olduğu için, bugün büyük ölçekli bir süper bilgisayar için yaklaşık 900 milyon sterlinlik bir fon ayırıyorum." açıklamalarında buludu.

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OpenAI'nin ChatGPT'si ve diğer şirketlerin büyük dil modellerinin (LLM) son gelişmeleri bu yarışı daha da kızıştırdı. Birleşik Krallık hükümeti, ülkedeki yapay zeka ile ilgili işletmelerin büyümesini desteklemek için Ar-Ge'ye ve girişimlere büyük destek paketleri sunuyor. BritGPT ile birlikte ise büyük veriler çok daha hızlı ve doğru bir şekilde işlenebilecek. Bu işlem gücü yapay zeka modellerinin daha etkili bir şekilde eğitilmesini sağlayacak.

İngiliz Hazinesi sözcüsü, “Bu yatırım araştırmacıların iklim değişikliğini daha iyi anlamalarına, yeni ilaçların keşfine güç vermelerine ve yapay zeka potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyacak" dedi. 900 milyon sterlinlik yatırım, yıllık yapay zeka inovasyonları için ayrılan 10 milyon sterlinlik kaynağı da içeriyor. Ek olarak önümüzdeki on yıl boyunca her yıl araştırma grupları, 1 milyon sterlin ödüllü "Manchester Ödülü" için yarışacak. Bu ödül, 1948 yılında Manchester Üniversitesi'nde inşa edilen ilk bilgisayar olan Manchester Baby’yi referans alıyor. Ödül, o yıl için en kayda değer yapay zeka buluşuna veriliyor.

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İngiltere, 1,1 milyar dolara süper bilgisayar inşa ediyor