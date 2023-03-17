İngiltere, yapay zekâ için dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından birisini yapıyor

Birleşik Krallık, kendi GPT (Generative Pre-trained Transformer) AI modelini oluşturmak için yeni bir süper bilgisayara 900 milyon sterlin (1,1 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Geçici olarak "BritGPT" olarak adlandırılan bu bilgisayar, saniyede bir milyarın üzerinde hesaplama (exaflops) yapabilen dünyanın en güçlü bilgi işlem cihazlarından biri olacak. Şu anda bu ölçekte inşa edilmiş tek süper bilgisayar ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuarı'nda bulunan "Frontier".
İngiltere, yapay zeka lideri olacak
Guardian, İngiltere'nin süper bilgisayarı sağlıktan finansa kadar çeşitli sektörlerde kullanılabilecek yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için kullanmayı hedeflediğini belirtiyor. Yatırım tamamlandığında İngiltere, yapay zeka teknolojilerinde öncü ülkelerden birisi olacak. Aktarılanlara göre İngiliz yetkililer şu anda ABD ve Çin'in hakim olduğu yapay zeka endüstrisinde geride kalmaktan endişeleniyor.
OpenAI'nin ChatGPT'si ve diğer şirketlerin büyük dil modellerinin (LLM) son gelişmeleri bu yarışı daha da kızıştırdı. Birleşik Krallık hükümeti, ülkedeki yapay zeka ile ilgili işletmelerin büyümesini desteklemek için Ar-Ge'ye ve girişimlere büyük destek paketleri sunuyor. BritGPT ile birlikte ise büyük veriler çok daha hızlı ve doğru bir şekilde işlenebilecek. Bu işlem gücü yapay zeka modellerinin daha etkili bir şekilde eğitilmesini sağlayacak.
İngiliz Hazinesi sözcüsü, “Bu yatırım araştırmacıların iklim değişikliğini daha iyi anlamalarına, yeni ilaçların keşfine güç vermelerine ve yapay zeka potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyacak" dedi. 900 milyon sterlinlik yatırım, yıllık yapay zeka inovasyonları için ayrılan 10 milyon sterlinlik kaynağı da içeriyor. Ek olarak önümüzdeki on yıl boyunca her yıl araştırma grupları, 1 milyon sterlin ödüllü "Manchester Ödülü" için yarışacak. Bu ödül, 1948 yılında Manchester Üniversitesi'nde inşa edilen ilk bilgisayar olan Manchester Baby’yi referans alıyor. Ödül, o yıl için en kayda değer yapay zeka buluşuna veriliyor.Kaynakça https://www.theguardian.com/technology/2023/mar/15/uk-to-invest-900m-in-supercomputer-in-bid-to-build-own-britgpt https://www.techspot.com/news/97969-uk-government-pledges-900-million-build-britgpt-exascale.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)