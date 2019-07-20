Kim Nerede? 157 Oyun içi satışlar TBMM gündeminde: Kumar sayılabilir 52 Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var 51 GM 9 Pro Android Q ile karşınızda
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oyun içi satışlar TBMM gündeminde: Kumar sayılabilir

Oyun içerisinde satılan sandıklar, gençler için büyük tehlike teşkil ediyor. TBMM Bilişim Bağımlılığı Bilişim Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’nu, oyunların 'kumar' etkisini gündemine aldı
51 dk.
985
157
27
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyun içi satışlar TBMM gündeminde: Kumar sayılabilir
Tam Boyutta Gör

Oyun yapımcıları, oyunun fiyatının yanı sıra oyun içerisinde satılan öğelerden de ciddi gelirler elde ediyor. Oyuncular öyle uçuk harcamalar yapıyor ki bazı ücretsiz oyunlar, 300 liraya satılan AAA oyunlardan dahi daha fazla gelir elde ediyor.

Pek çok oyunda, oyuncuyu güçlendiren ekipmanlar veya karakterin görünümünü değiştiren kozmetik aksesuarlar paralı olarak satılıyor. Satış ise genellikle sandık veya doğrudan satış yöntemiyle yapılıyor. Doğrudan satış yönteminde oyuncu, parasını ödediği şeyin karşılığında ne alacağını tam olarak biliyor. Diğer satış türünde ise oyuncu, içerisinde ne olduğunu bilmediği bir sandık satın alıyor. Sandık içerisinden 5 kuruşluk öğe de çıkabiliyor, 5 bin liralık da… Bu durum, pek çok ülkede kumar olarak kabul ediliyor. “Çok yaklaştım, bu defa kesin çıkacak” düşüncesiyle cebindeki son parasını sandıklara yatıran oyuncular, günün sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Sandık açmanın bağımlılık haline gelmesiyle birlikte bir sonraki adımda daha büyük oynamak istiyor ve oyun yerine sanal kumara geçiş yapabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Hediye sandıklarının çocuklara yasaklanması için ABD’de kanun teklifi hazırlandı"

Belçika, oyunlardaki sandık satışının kumardan farklı olmadığını sebep göstererek oyun içi sandık satışını yasakladı. ABD’de sandıkların 18 yaş altı kişilere satışının yasaklanmasına dair kanun taslağı hazırlandı. Avrupa Birliği’nin de benzer adımlar atması bekleniyor.

Türkiye’de ise oyunlardaki kumar benzeri öğeler TBMM gündemine girmek üzere. TBMM Bilişim Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’nunda, oyun yapımcılarının kumar benzeri yöntemlerle oyunu ilgi çekici kılma çalışmaları konuşuldu. Oyun bağımlılığının, psikolojik etkileri üzerine sunum yapıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, “Şu anda online oyun ve kumar bağımlılığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hastalık olarak sınıflandırılmış durumda. Özellikle yetişkinlerde cinsine göre oynanan oyunların içine para katıldığında kumar bağımlılığının riskini artırıyor ve doğrudan kumar bağımlılığına geçiş yapabiliyor. Yani teknolojik oyun bağımlılığı içeriğine göre kumar bağımlığını tetikliyor, bu tür oyunlara çok dikkat etmek gerekir.” demişti.

Eğlence amacıyla başlanan bir oyun, ileride kumar alışkanlığı kazandırabilir. Bu nedenle, çocuklarının oyun alışkanlıklarının ebeveynleri tarafından denetlemesi ve bu konu hakkında her iki tarafın da yetkililer tarafından bilgilendirilmesi gerekiyor. Kumar alışkanlığı kazandırması muhtemel satışların yasaklanmasından ziyade, toplumun bilgilendirilmesi çalışmalarının TBMM gündemine girmesi gerek. TBMM, bugün itibariyle 1 Ekim’e kadar tatile girdi. Umarız yeni dönemde bu konu hakkında somut adımlar atılır.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
enders07 48 dk. en beğenilen
vergi kokusu alıyorum
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4r4g0n 42 dk.
Lootbox başına 5 lira şans oyunları vergisi eklerler şimdi.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FatihTSFC 31 sn.
Bu ülkede bunu kaldırmazlar, %100 vergi eklerler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 40 sn.
Kumar olmasına kumar ama ülkemizde 18 yaş üstüne kumar teknik olarak serbest. Şans oyunları da kumar, piyango, loto. Vergisini koyuyor, izin veriyor. Devlet sadece vergi koyup, takibini yapamadığı kumarı sevmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkurt02 5 dk.
Adı kumar, gerçeği ithalatı nasıl kısarız
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 15 dk.
Lootboxlar konusunda haklılar ama umarım bunu oyunlara erişimi komple engellemeden çözebilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 17 dk.
Kumar olarak kabul edilip oyunlar yasaklanmaz umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKattchup 18 dk.
Benim tanıdığım vekiller halk yararına bir şey yapmaz oyun içi alımlara da 18 kdv üstüne ötv gelir devletimiz lootbox'lar ile kalkınır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mar00N 17 dk. MrKattchup
Oyun içi alımlara gelse iyi. Direk oyun fiyatlarına yansıyabilir. Herşey beklenir bunlardan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 19 dk.
Sonunda güncel olup güncel sorunlarla ilgilenebilir hale geldi meclis, birkaç adım geride olsak da hala iyi bir başlangıç. Umarım güzel ve özgün bir çözüm bulurlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sefa1451 19 dk.
Şans kutuları bencede kumar okey ama üstüne trt payı ötv gibi saçmalıklar eklenirse buda devletin insanlara uyguladığı şikeli kumar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zodion 21 dk.
Ezbere konuşan boş beleş adamlar olmasa iyi bölüm aslında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 21 dk.
Hiç kusura bakmayın, şans kutuları tamamen kumar. Düzenleme şart ama TBMM'nin anladığı düzenleme ek vergi, zam, kota vs koymak olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
maho2306 +347 ozbey08 +221 gorkem2626 +196 T A R I K +190 Önder Çatalkaya +131 a_y_k_u_t +105 CanRYZ +94 smart1978 +91 Musty3535123 +89 MustafaC53 +78
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
28 Üye, 129 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
985 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, tbmm ve
10 etiket daha oyun bağımlılığı meclis loot boxes kumar oyun içi satış sandık oyun içi sandık Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 21 dk. 5G özellikli Huawei Mate X, TENAA onayı aldı 51 dk. GÖRÜNTÜLENEN Oyun içi satışlar TBMM gündeminde: Kumar sayılabilir Sonraki Ubisoft CEO'su açıkladı: Oyunlarımızı Google Stadia'ya taşımak maliyeli olmayacak 2 sa. Xiaomi, Black Shark 2 Pro'nun tanıtım tarihini açıkladı 2 sa. Apollo 11 görevi, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisi ile yeniden hayat buldu 3 sa. Huawei’nin Android’den vazgeçmeye niyeti yok 4 sa. Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var 5 sa. The Witcher dizisinden ilk fragman geldi 6 sa. Google Stadia Pro ile her ay bir oyun bedava verilecek 7 sa. Redmi’den uygun fiyatlı powerbank modelleri 8 sa. Twitter kullanım dışı Tweet’lere açıklama ekleyecek 9 sa. Gigabyte X570 Aorus Xtreme ve Silahşörleri 19 sa. GM 9 Pro’nun Android Q Beta'sı bağımsız geliştiricinin yazılımını izinsiz kullanıyor olabilir 20 sa. Netflix, mobil aboneliğini uygulamaya başlayacak 20 sa. Anakartlara AMD AGESA güncellemesi geri çekildi 21 sa. MSI 32 MB EEPROM hafızalı anakartlarını duyurdu 21 sa. Editör ve oyuncu olarak tercihim "Asus ROG Swift PG278QR incelemesi" 21 sa. Dünyanın ilk 5K ekranlı akıllı telefonu geliyor: Sony Xperia 1R 22 sa. Çin; 17.000 öğrenciye GPS takipli kol saati dağıttı 23 sa. Microsoft yılın ikinci çeyreğinde rekor gelir elde etti 23 sa. La Casa De Papel senaristi açıkladı: "Ankara isminde karakter eklemeyi düşündük" 1 gün GM 9 Pro Android Q ile karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[CANLI YAYIN 17:50'de] ...::: TOMORROWLAND 2019 :::...(2.GÜN) ...
DH Forum
IGN Control'ün Yan Görevlerinin Bulunduğu Bir Oynanış Videosu ...
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Resident Evil 5 ve 6 Nintendo Switch için 29 Ekim'de Çıkacak
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Vücut geliştirme boş beleş bir spordur, bana katılıyormusunuz?
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim