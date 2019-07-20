Oyun içi satışlar TBMM gündeminde: Kumar sayılabilir

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Oyun yapımcıları, oyunun fiyatının yanı sıra oyun içerisinde satılan öğelerden de ciddi gelirler elde ediyor. Oyuncular öyle uçuk harcamalar yapıyor ki bazı ücretsiz oyunlar, 300 liraya satılan AAA oyunlardan dahi daha fazla gelir elde ediyor.

Pek çok oyunda, oyuncuyu güçlendiren ekipmanlar veya karakterin görünümünü değiştiren kozmetik aksesuarlar paralı olarak satılıyor. Satış ise genellikle sandık veya doğrudan satış yöntemiyle yapılıyor. Doğrudan satış yönteminde oyuncu, parasını ödediği şeyin karşılığında ne alacağını tam olarak biliyor. Diğer satış türünde ise oyuncu, içerisinde ne olduğunu bilmediği bir sandık satın alıyor. Sandık içerisinden 5 kuruşluk öğe de çıkabiliyor, 5 bin liralık da… Bu durum, pek çok ülkede kumar olarak kabul ediliyor. “Çok yaklaştım, bu defa kesin çıkacak” düşüncesiyle cebindeki son parasını sandıklara yatıran oyuncular, günün sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Sandık açmanın bağımlılık haline gelmesiyle birlikte bir sonraki adımda daha büyük oynamak istiyor ve oyun yerine sanal kumara geçiş yapabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Hediye sandıklarının çocuklara yasaklanması için ABD’de kanun teklifi hazırlandı"

Belçika, oyunlardaki sandık satışının kumardan farklı olmadığını sebep göstererek oyun içi sandık satışını yasakladı. ABD’de sandıkların 18 yaş altı kişilere satışının yasaklanmasına dair kanun taslağı hazırlandı. Avrupa Birliği’nin de benzer adımlar atması bekleniyor.

Türkiye’de ise oyunlardaki kumar benzeri öğeler TBMM gündemine girmek üzere. TBMM Bilişim Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’nunda, oyun yapımcılarının kumar benzeri yöntemlerle oyunu ilgi çekici kılma çalışmaları konuşuldu. Oyun bağımlılığının, psikolojik etkileri üzerine sunum yapıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, “Şu anda online oyun ve kumar bağımlılığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hastalık olarak sınıflandırılmış durumda. Özellikle yetişkinlerde cinsine göre oynanan oyunların içine para katıldığında kumar bağımlılığının riskini artırıyor ve doğrudan kumar bağımlılığına geçiş yapabiliyor. Yani teknolojik oyun bağımlılığı içeriğine göre kumar bağımlığını tetikliyor, bu tür oyunlara çok dikkat etmek gerekir.” demişti.

Eğlence amacıyla başlanan bir oyun, ileride kumar alışkanlığı kazandırabilir. Bu nedenle, çocuklarının oyun alışkanlıklarının ebeveynleri tarafından denetlemesi ve bu konu hakkında her iki tarafın da yetkililer tarafından bilgilendirilmesi gerekiyor. Kumar alışkanlığı kazandırması muhtemel satışların yasaklanmasından ziyade, toplumun bilgilendirilmesi çalışmalarının TBMM gündemine girmesi gerek. TBMM, bugün itibariyle 1 Ekim’e kadar tatile girdi. Umarız yeni dönemde bu konu hakkında somut adımlar atılır.