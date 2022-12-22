İngiltere'de Crypto.com reklamı yasaklandı

Tam Boyutta Gör Kripto para sektörü zor bir dönemden geçerken, birçok farklı alanda gelişmeler yaşanamaya devam ediyor. Son olarak çıkan haberlere göre; İngiltere’nin Reklam Standartları Kurumu (ASA), kripto borsası Crypto.com'un reklamını yasakladı.

ASA konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

"Spesifik bir reklamın NFT’lere yatırım yapma riskine ilişkin sınırlamalar veya nitelikler içermesini talep etmek mantıksız olacaktır. Ayrıca, reklam yalnızca ücretsiz olan NFT’lerin satın alınmasından bahsediliyor ve bu nedenle reklamda ücretlerden bahsetme ihtiyacı alakalı değil."

Kripto paraların bir sonraki finansal krize neden olabilir 23 sa. önce eklendi

Borsanın NFT reklamı, Temmuz ayında sosyal medya platformunda yayımlanmaya başladı. ASA, yaptığı açıklamada, borsanın NFT yatırımlarına ilişkin riski anlatmadığını ve ne kadar ücret uygulanacağını netleştirmediği gerekçesiyle reklama itiraz etti.

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