İngiltere'de Crypto.com reklamı yasaklandı

ASA konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
"Spesifik bir reklamın NFT’lere yatırım yapma riskine ilişkin sınırlamalar veya nitelikler içermesini talep etmek mantıksız olacaktır. Ayrıca, reklam yalnızca ücretsiz olan NFT’lerin satın alınmasından bahsediliyor ve bu nedenle reklamda ücretlerden bahsetme ihtiyacı alakalı değil."
Borsanın NFT reklamı, Temmuz ayında sosyal medya platformunda yayımlanmaya başladı. ASA, yaptığı açıklamada, borsanın NFT yatırımlarına ilişkin riski anlatmadığını ve ne kadar ücret uygulanacağını netleştirmediği gerekçesiyle reklama itiraz etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d