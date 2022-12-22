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    İngiltere'de Crypto.com reklamı yasaklandı

    Kripto borsası Crypto.com, İngiltere’nin Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından yasaklanan bir Facebook reklamına sahipti ve bu yıl ikinci kez sektörün özdenetim organizasyonuna karşı çıktı.
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    İngiltere'de Crypto.com reklamı yasaklandı Tam Boyutta Gör
    Kripto para sektörü zor bir dönemden geçerken, birçok farklı alanda gelişmeler yaşanamaya devam ediyor. Son olarak çıkan haberlere göre; İngiltere’nin Reklam Standartları Kurumu (ASA), kripto borsası Crypto.com'un reklamını yasakladı.

    ASA konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    "Spesifik bir reklamın NFT’lere yatırım yapma riskine ilişkin sınırlamalar veya nitelikler içermesini talep etmek mantıksız olacaktır. Ayrıca, reklam yalnızca ücretsiz olan NFT’lerin satın alınmasından bahsediliyor ve bu nedenle reklamda ücretlerden bahsetme ihtiyacı alakalı değil."

    Borsanın NFT reklamı, Temmuz ayında sosyal medya platformunda yayımlanmaya başladı. ASA, yaptığı açıklamada, borsanın NFT yatırımlarına ilişkin riski anlatmadığını ve ne kadar ücret uygulanacağını netleştirmediği gerekçesiyle reklama itiraz etti.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 8 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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