Hindistan kripto paraların bir sonraki krize neden olacağı konusunda uyardı

Tam Boyutta Gör Hindistan Merkez Bankası başkanı Shaktikanta Das kısa süre önce yaptığı açıklamada, bir sonraki mali krizin kripto para birimlerinden kaynaklanacağı konusunda uyardı. Das açıklamalarını detaylandırırken örnek olarak FTX’in son çöküşüne işaret etti.

Kripto paralar finansal krizi tetikleyebilir

Tam Boyutta Gör Shaktikanta Das, kripto para birimlerinin makroekonomik ve finansal istikrar için çok büyük doğal risklere sahip olduğunun altını çizdi. Das’ın asıl endişesi ise kripto para birimlerinin aslında bir değerinin olmayışı. Das’a göre kripto para birimleri spekülatif işlemler dolayısıyla sahte bir değere sahip. Öte yandan Hindistan, Hint rupisinin dijital versiyonunu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu alanda Hindistan aslında yalnız değil pek çok ülke kendi para biriminin dijital versiyonlarını (CBDC) çıkarmakla meşgul.

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Hindistan hükümeti, merkez bankasının dijital para birimi için yasal bir çerçeve oluştururken, dijital para birimleri etrafındaki bazı faaliyetleri yasaklayabilecek kripto para birimi mevzuatı üzerinde de çalışıyor. Merkez Bankası başkanı Shaktikanta Das'a göre kripto paralar küresel finansal sistem için risk oluşturacak boyuta gelmiş durumda. Kripto paraların yasaklanmasını isteyen Das, bir sonraki krizin kripto paralardan kaynaklanacağını belirtiyor.

ABD Hazine Bakanlığı Ekim ayında “kripto varlık faaliyetlerinin ABD finansal sisteminin istikrarı için risk oluşturabileceğini” söyledi ve düzenleme ihtiyacını vurgulamıştı. Benzer söylemler İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından da yapılmakta.

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Kripto paraların bir sonraki finansal krize neden olabilir