Hindistan kripto paraların bir sonraki krize neden olacağı konusunda uyardı

Kripto paralar finansal krizi tetikleyebilir
Hindistan hükümeti, merkez bankasının dijital para birimi için yasal bir çerçeve oluştururken, dijital para birimleri etrafındaki bazı faaliyetleri yasaklayabilecek kripto para birimi mevzuatı üzerinde de çalışıyor. Merkez Bankası başkanı Shaktikanta Das'a göre kripto paralar küresel finansal sistem için risk oluşturacak boyuta gelmiş durumda. Kripto paraların yasaklanmasını isteyen Das, bir sonraki krizin kripto paralardan kaynaklanacağını belirtiyor.
ABD Hazine Bakanlığı Ekim ayında “kripto varlık faaliyetlerinin ABD finansal sisteminin istikrarı için risk oluşturabileceğini” söyledi ve düzenleme ihtiyacını vurgulamıştı. Benzer söylemler İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından da yapılmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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