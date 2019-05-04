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İngiltere, 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor

İngiltere'nin 2050 yılına kadar sera gazlarını keserek iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleye öncülük etmesi bekleniyor. İşte ülkenin bu önemli konnuyla ilgili alacağı kararlar.
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Alternatif Enerji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İngiltere'nin iklim değişikliği ile ilgili danışma komitesine göre, ülke, sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra indirmeyi hedeflemeli. Bununla ilgili olağan üstü hal ilan eden İngiltere, bu küresel sorunu masaya yatıran ilk öncü ülke olacak.

Yüzlerce sayfalık rapor hazırlandı

Bu hedefe ulaşılması için İngilizlerin daha az uçması, elektrikli araba kullanması, az et yemesi ve ev termostatlarını gezegene zarar veren sera gazlarını dizginlemek için 19 dereceye düşürmeleri gerekiyor. Milletvekilleri, bilim adamları, endüstri yetkilileri ve analistlerin yer aldığı bir panel tarafından hazırlanan 277 sayfalık raporda ayrıca sanayi, tarım ve havacılık için de sert bir revizyon önerildi.
Ortaya konulan bu proje, Başbakan Theresa May ve haleflerinin 2050 yılına kadar net emisyonları sıfıra düşürme hedefine ulaşma hedeflerine işaret ediyor. Milletvekilleri, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiği konusunda derinlemesine bölünmüş olsalar da, bu durum Birleşik Krallık'ta çevre konusunda artan bir fikir birliğine varıldığının bir göstergesi.

https://thepublicsradio.org/article/uk-climate-panel-sets-big-goals-less-meat-electric-cars Yorum Yaz
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hamza5806 2 hf.
Ilginc kuresel isinma ingilterenin isine geliyor aslında
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khytr89 2 hf.
Elektirikli arabalar gunumuz doğadan elektirik uretimi teknolojileriyle dieselden daha zararlı
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hamza5806 2 hf. khytr89
Hocam hava les gibi kokmasin yeter beya sirf arabalar yüzünden sehrin havasi pis
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HayatınıYaşayamayanAdam 2 hf.
senin verdiğin tarih bu iş için yakın tarih oluyor 20 sene kalmıs şunun şurasında
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Mr.Data 2 hf. HayatınıYaşayamayanAdam
sıfır araç satışı için fena değil ayrıca ben vermedim o tarihi
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Tugrul_512bit 2 hf.
Emisyon istenmiyorsa petrol kullanımı yasaklansın.
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darkaura 2 hf. Tugrul_512bit
yaptilar bile. 2032 den sonra tum benzinli ve dizel araclarin satisi yasak olacak. 2040a kadar yollarda petrolle giden bir arac kalmamasini planliyorlar.
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ingiltere, iklim değişikliği ve
6 etiket daha küresel ısınma temiz enerji karbon emisyonu Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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