İngiltere'nin iklim değişikliği ile ilgili danışma komitesine göre, ülke, sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra indirmeyi hedeflemeli. Bununla ilgili olağan üstü hal ilan eden İngiltere, bu küresel sorunu masaya yatıran ilk öncü ülke olacak.

Yüzlerce sayfalık rapor hazırlandı

Bu hedefe ulaşılması için İngilizlerin daha az uçması, elektrikli araba kullanması, az et yemesi ve ev termostatlarını gezegene zarar veren sera gazlarını dizginlemek için 19 dereceye düşürmeleri gerekiyor. Milletvekilleri, bilim adamları, endüstri yetkilileri ve analistlerin yer aldığı bir panel tarafından hazırlanan 277 sayfalık raporda ayrıca sanayi, tarım ve havacılık için de sert bir revizyon önerildi.

https://thepublicsradio.org/article/uk-climate-panel-sets-big-goals-less-meat-electric-cars

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Ortaya konulan bu proje, Başbakanve haleflerinin 2050 yılına kadar net emisyonları sıfıra düşürme hedefine ulaşma hedeflerine işaret ediyor. Milletvekilleri, ülkenin'nden ayrılması gerektiği konusunda derinlemesine bölünmüş olsalar da, bu durum Birleşik Krallık'ta çevre konusunda artan bir fikir birliğinebir göstergesi.