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İngiltere denizlerine yapılacak olan rüzgar türbinleri, 1 milyon eve enerji sağlayacak

Danimarka firması Dong Energy, açık denizlerde bulunan en büyük rüzgar türbinlerinin yapımı için kollarını sıvadı. İngiltere'nin kuzeyine inşaa edilecek olan santral 1.2 gigawattlık güce sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İngiltere denizlerine yapılacak olan rüzgar türbinleri, 1 milyon eve enerji sağlayacak

Tam 1 milyon eve enerji sağlayacak olan dünyanın en büyük denizde yüzen rüzgar türbin santrali İngiltere'de yapılacak.


Danimarka merkezli firma Dong Energy, geçtiğimiz Çarşamba günü çıkan kararla birlikte 1.2 gigawattlık güce sahip dev tesisin inşaatına başlayacaklarını açıkladı. Kuzey İngiltere'de, Yorkshire ilçesinin kıyılarında yapılacak olan santral, denize kurulan en büyük rüzgar tarlası olacak. Hornsea Project One ismiyle de anılan dev tesis, 58 futbol sahasından daha büyük bir alan kaplayacak.


Dong Energy firmasının projesi Hornsea Project One'ın rüzgar türbinleri ise Siemens tarafından üretilecek. Tam 174 rüzgar türbininden güç alacak olan santralin her bir türbini 190 metre uzunluğunda olacak.
İngiltere denizlerine yapılacak olan rüzgar türbinleri, 1 milyon eve enerji sağlayacak


2020 yılında faaliyete geçmesi beklenen tesis, yapım aşaması boyunca 2000 kişiye iş imkanı sağlayacak. İnşaatının ardından ekstra 300 kişiye daha istihdam sağlaması beklenen tesis için enerji ve iklim değişikliği sekreteri Amber Rudd da çok olumlu konuştu:"İngiltere şu an deniz rüzgar enerjisinde dünya birincisi ve bu başarı öyküsü her geçen gün güçlenerek büyümeye devam ediyor."


Dong Energy, bu alanın lider ülkesi İngiltere için daha önce Westermost Rough Rüzgar Tarlası'nın yapımını da gerçekleştirmişti. 210 megawattlık güce sahip olan Westermost Rough tarlası, 2015'in Mayıs ayında faaliyete geçmişti.

http://news.discovery.com/tech/alternative-power-sources/whopper-of-a-wind-farm-to-power-1-million-homes-160204.htm Yorum Yaz
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dobrasam 3 yıl en beğenilen
irak da bulunan petrol şirketlerini bilmesem ingilizlerin çok çevreye düşkün insanlar olduklarını düşünürdüm
1 Yanıt Yanıtla +7
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FFadeleSS 3 yıl
keşke bizim ülkemizdede böyle haberler yaygınlaşsa. ancak bizim ülkede bu tür güzel şeyleri konuşmaya, tartışmaya sıra gelmiyor ne yazıkki.
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adam olun 3 yıl
millet ne ile uğraşıyor biz atatürkün posterini kim indirdinin derdindeyiz
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gun 3 yıl
Biz denize yapsak yapsak Ege'ye Yunanistan ile savaş çıkar :)
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kadirirdem 3 yıl
oldukça fayda saglar keşke bizim ülke de böyle şeyler yapsa....
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umut_baris 3 yıl
Ama nokloooor doho voromlo...


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GAMBIT 3 yıl
Nukleer santrallerdense boyle cevreci enerji kaynaklarina yonelimi gormek cok guzel
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LKLC 3 yıl
Krone
58.000 futbol sahası ?

yanlış yazmışım. düzelttim :)
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Krone 3 yıl
58.000 futbol sahası ?
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dobrasam 3 yıl en beğenilen
irak da bulunan petrol şirketlerini bilmesem ingilizlerin çok çevreye düşkün insanlar olduklarını düşünürdüm
1 Yanıt Yanıtla +7
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magicool 3 yıl dobrasam
dobrasam
irak da bulunan petrol şirketlerini bilmesem ingilizlerin çok çevreye düşkün insanlar olduklarını düşünürdüm

Ben normalde yenilenilir enerjinin hala olgunlasmadiga inanan insanlardan biriydim fakat son yilllarda ortalama verimin yukseldigini arastirirsaniz gorebilirsiniz yani artik bir enerji devriminin ejigindeyiz ve biz sanayi devriminide nukleer devrimide kacirdigimiz gibi bunuda kaciyoruz yine hersey gozumuzun onunde oluyor bir devrimin esigindeyiz yine ingiltere almanya amerika yatirimlarini yogunlastirmaya ruzgari arkalarina almaya basladilar lutfen artik bunuda kacirmayin yine sagi solu suclayip oldugumuz yerde saymiyalim
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