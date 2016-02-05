İngiltere denizlerine yapılacak olan rüzgar türbinleri, 1 milyon eve enerji sağlayacak

Tam 1 milyon eve enerji sağlayacak olan dünyanın en büyük denizde yüzen rüzgar türbin santrali İngiltere'de yapılacak.





Danimarka merkezli firma Dong Energy, geçtiğimiz Çarşamba günü çıkan kararla birlikte 1.2 gigawattlık güce sahip dev tesisin inşaatına başlayacaklarını açıkladı. Kuzey İngiltere'de, Yorkshire ilçesinin kıyılarında yapılacak olan santral, denize kurulan en büyük rüzgar tarlası olacak. Hornsea Project One ismiyle de anılan dev tesis, 58 futbol sahasından daha büyük bir alan kaplayacak.





Dong Energy firmasının projesi Hornsea Project One'ın rüzgar türbinleri ise Siemens tarafından üretilecek. Tam 174 rüzgar türbininden güç alacak olan santralin her bir türbini 190 metre uzunluğunda olacak.





2020 yılında faaliyete geçmesi beklenen tesis, yapım aşaması boyunca 2000 kişiye iş imkanı sağlayacak. İnşaatının ardından ekstra 300 kişiye daha istihdam sağlaması beklenen tesis için enerji ve iklim değişikliği sekreteri Amber Rudd da çok olumlu konuştu:"İngiltere şu an deniz rüzgar enerjisinde dünya birincisi ve bu başarı öyküsü her geçen gün güçlenerek büyümeye devam ediyor."





Dong Energy, bu alanın lider ülkesi İngiltere için daha önce Westermost Rough Rüzgar Tarlası'nın yapımını da gerçekleştirmişti. 210 megawattlık güce sahip olan Westermost Rough tarlası, 2015'in Mayıs ayında faaliyete geçmişti.

http://news.discovery.com/tech/alternative-power-sources/whopper-of-a-wind-farm-to-power-1-million-homes-160204.htm