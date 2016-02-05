İngiltere denizlerine yapılacak olan rüzgar türbinleri, 1 milyon eve enerji sağlayacak

Danimarka merkezli firma Dong Energy, geçtiğimiz Çarşamba günü çıkan kararla birlikte 1.2 gigawattlık güce sahip dev tesisin inşaatına başlayacaklarını açıkladı. Kuzey İngiltere'de, Yorkshire ilçesinin kıyılarında yapılacak olan santral, denize kurulan en büyük rüzgar tarlası olacak. Hornsea Project One ismiyle de anılan dev tesis, 58 futbol sahasından daha büyük bir alan kaplayacak.
2020 yılında faaliyete geçmesi beklenen tesis, yapım aşaması boyunca 2000 kişiye iş imkanı sağlayacak. İnşaatının ardından ekstra 300 kişiye daha istihdam sağlaması beklenen tesis için enerji ve iklim değişikliği sekreteri Amber Rudd da çok olumlu konuştu:"İngiltere şu an deniz rüzgar enerjisinde dünya birincisi ve bu başarı öyküsü her geçen gün güçlenerek büyümeye devam ediyor."
http://news.discovery.com/tech/alternative-power-sources/whopper-of-a-wind-farm-to-power-1-million-homes-160204.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yanlış yazmışım. düzelttim :)
Ben normalde yenilenilir enerjinin hala olgunlasmadiga inanan insanlardan biriydim fakat son yilllarda ortalama verimin yukseldigini arastirirsaniz gorebilirsiniz yani artik bir enerji devriminin ejigindeyiz ve biz sanayi devriminide nukleer devrimide kacirdigimiz gibi bunuda kaciyoruz yine hersey gozumuzun onunde oluyor bir devrimin esigindeyiz yine ingiltere almanya amerika yatirimlarini yogunlastirmaya ruzgari arkalarina almaya basladilar lutfen artik bunuda kacirmayin yine sagi solu suclayip oldugumuz yerde saymiyalim
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