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    İngiltere dijital pound için harekete geçiyor

    Ülkeler yerel para birimlerini dijitalleştirme yolunda önemli adımlar atıyor. Önümüzdeki hafta dijital poundun özellikleri hakkında toplantı yapılacak.         
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    İngiltere dijital pound için harekete geçiyor Tam Boyutta Gör
    İngiltere’de dijital pound ile ilgili çalışmalar bir yandan devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken, İngiltere’nin Finansal Hizmetler Bakanı Andrew Griffith, dijital poundun çıkarılması hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

    İngiltere Hazine Bakanı Andrew Griffith Andrew Griffith, milletvekillerine verdiği demeçte hükümetin “dijital pound” başlatmayı düşündüğünü söyledi. Andrew Griffith, İngiltere’nin küresel bir kripto merkezi olmaya kararlı olduğunu da açıkladı. Griffith, İngiltere kurallarının merkeziyetsiz finansmanı içerecek şekilde daha geniş olabileceğini ve herkesin daha fazla şeffaflıktan yararlanacağını da söyledi.

    Birleşik Krallık’ın bir dünya kripto merkezi olmaya kararlı olduğunu söyleyen Griffith, şunları da sözlerine ekledi:

    “Hükümet, stablecoin’lerin ödeme amaçlı olarak toptan kullanımına yönelik bir rejim oluşturmak için uzun bir yol kat etti”

    Dijital pound’un nitelikleri hakkında bir kamuoyu istişaresinin önümüzdeki haftalarda başlatılacağını da belirtti. Daha önce Griffith, dijital pound çıkarılmasının uzun süre ertelenmesinin finans sektörü ve ekonomi için problemler yaratacağını savunmuştu.

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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