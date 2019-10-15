İngiltere’nin yenilenebilir kaynaklardan ürettiği enerji, fosil yakıt kaynaklı üretimi geçti

Tam Boyutta Gör İngiltere yenilenebilir enerji kaynaklarını yaptığı yatırımların karşılığını sonunda almaya başladı. Carbon Brief adlı sitenin yayınladığı bir rapora göre ülke, 2019’un 3. çeyreğinde fosil yakıtlara kıyasla yenilenebilir kaynaklardan daha fazla enerji üretti.

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Yapılan açıklmada 2009 yılının aynı döneminde fosil yakıtlardan elde edilen elektrik enerjisinin 60.4 terawatt saat (TWh) ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjisinin ise sadece 5.7 TWh olduğu belirtilmiş. Söz konusu değerler 2019 yılına gelindiğinde ise yenilenebilir kaynaklar için 29.5 (TWh) ve fosil yakıtlar için ise 29.1 TWh olarak gerçekleşmiş. Ülkenin bahsi geçen 10 yıllık sürede yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği enerjiyi 5 kat kadar artırmasının önemine dikkat çekilmiş. Elektrik üretmek için kullanılan iki kaynak arasındaki 0.4 TWh’lik farkın ise yüzbinlerce müşterinin kullandığı elektriğe karşılık geldiği belirtiliyor.

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2019’un 3. çeyreğinde üretilen elektriğin analizi yapıldığında; bahsi geçen enerjinin %39’unun fosil yakıtlardan, %40’lık bir oranın yenilenebilir kaynaklardan ve geri kalan kısmın ise nükleer enerjiden elde edildiği görülüyor. Yenilenebilir kaynakların üretime katkısı ise %20’si rüzgâr enerjisi, %12’si biyokütle [Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır.] ve geri kalanı ise güneş enerjisi olarak gerçekleşmiş.

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Konumu itibariyle fazla güneş alan bir bölgede bulunmayan İngiltere’nin bu alanda da yatırımlar yaptığı biliniyor. Örneğin, dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk demiryolunu geçtiğimiz aylarda hizmete sokan ülke yine İngiltere olmuştu.

https://www.engadget.com/2019/10/14/uk-renewable-power-wind-solar/