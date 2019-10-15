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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiltere’nin yenilenebilir kaynaklardan ürettiği enerji, fosil yakıt kaynaklı üretimi geçti

    İngiltere'de 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi, az bir farkla da olsa fosil yakıtlardan üretilen enerjinin önüne geçti.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    İngiltere’nin yenilenebilir kaynaklardan ürettiği enerji, fosil yakıt kaynaklı üretimi geçti
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    İngiltere yenilenebilir enerji kaynaklarını yaptığı yatırımların karşılığını sonunda almaya başladı. Carbon Brief adlı sitenin yayınladığı bir rapora göre ülke, 2019’un 3. çeyreğinde fosil yakıtlara kıyasla yenilenebilir kaynaklardan daha fazla enerji üretti.

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    Yapılan açıklmada 2009 yılının aynı döneminde fosil yakıtlardan elde edilen elektrik enerjisinin 60.4 terawatt saat (TWh) ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjisinin ise sadece 5.7 TWh olduğu belirtilmiş. Söz konusu değerler 2019 yılına gelindiğinde ise yenilenebilir kaynaklar için 29.5 (TWh) ve fosil yakıtlar için ise 29.1 TWh olarak gerçekleşmiş. Ülkenin bahsi geçen 10 yıllık sürede yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği enerjiyi 5 kat kadar artırmasının önemine dikkat çekilmiş. Elektrik üretmek için kullanılan iki kaynak arasındaki 0.4 TWh’lik farkın ise yüzbinlerce müşterinin kullandığı elektriğe karşılık geldiği belirtiliyor.

    İngiltere’nin yenilenebilir kaynaklardan ürettiği enerji, fosil yakıt kaynaklı üretimi geçti
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    2019’un 3. çeyreğinde üretilen elektriğin analizi yapıldığında; bahsi geçen enerjinin %39’unun fosil yakıtlardan, %40’lık bir oranın yenilenebilir kaynaklardan ve geri kalan kısmın ise nükleer enerjiden elde edildiği görülüyor. Yenilenebilir kaynakların üretime katkısı ise %20’si rüzgâr enerjisi, %12’si biyokütle [Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır.] ve geri kalanı ise güneş enerjisi olarak gerçekleşmiş.

    İngiltere’nin yenilenebilir kaynaklardan ürettiği enerji, fosil yakıt kaynaklı üretimi geçti
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    Konumu itibariyle fazla güneş alan bir bölgede bulunmayan İngiltere’nin bu alanda da yatırımlar yaptığı biliniyor. Örneğin, dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk demiryolunu geçtiğimiz aylarda hizmete sokan ülke yine İngiltere olmuştu.



    https://www.engadget.com/2019/10/14/uk-renewable-power-wind-solar/ Yorum Yaz
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    NapoIeon Bonaparte 10 dk.
    Adam gibi birine deprem gibi afetlerle dolu olmayan bölgelere nükleer santraller kurulabilir aslında. Çevreyi kirletmiyor da.
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    Schtroumpf Grognon 4 sa.
    turkiye'de de yenilenebilir enerjinin orani %30'un uzerinde, gecen sene %32 idi sanirim. fakat fosil yakit tuketimi cok fazla. ingiltere'ye baktigimizda nukleerin payi %20 civari, bizim bu alandaki eksiklik fosil yakitla giderilmis.
    diger ulkelere kiyasla temiz enerjide hic geri kalmis degiliz umarim ileriki yillarda devam eden projeler sayesinde daha da artar bu oran.
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