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    İngiltere Savunma Bakanı Wallace'tan Bayraktar TB2'ye övgü: Oyun değiştirici oldu

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, Bayraktar TB2'lerin modern savaşlarda rol değiştirici olduğunu açıkladı. Türk İHA'ları satın almak için seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.
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    İngiltere Savunma Bakanı Wallace'tan Bayraktar TB2'ye övgü Tam Boyutta Gör
    İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katılan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, Baykar standını ziyaret etti. Bakan Wallece, “İngiltere Türk İHA’ları satın alacak mı?” sorusuna yanıt verdi.

    "Bayraktar TB2'ler modern savaşta oyun değiştirici oldu"

    Bakan Wallece, Türk İHA’larının oyun değiştirici olduğunu vurgulayarak, “Silahlı kuvvetlerimize Ukrayna'dan aldığımız derslerle yatırım yapıyoruz. Kesinlikle burada yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu.” dedi.

    Fuara keşif amacıyla geldiğini belirten Wallece, “Alışveriş gezisinde değilim, keşif gezisindeyim. Spekülasyonlar yapmayalım. Ordumuzu 23 milyar sterlin harcayarak gelecek 10 yılda modernize edeceğiz. Hava kuvvetlerimize de yatırım yapacağız. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

    "Türkiye, Eurofighter'a kendi füzeleri entegre edebilir"

    Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma füze sistemi satın aldığı için ABD, Türkiye’ye ambargo uygulamış ve F-35 satışını durdurmuştu. Wallece bu konu hakkında, "ABD-Türkiye ilişkileri konusunda bir yorum yapmayacağım." dedi. Türkiye’nin Eurofighter almak istemesi durumunda Türk yapımı füzelerin Eurofighter’a entegre edilmesine izin vereceklerini belirtti.

    İngiltere Savunma Bakanı Wallace'tan Bayraktar TB2'ye övgü Tam Boyutta Gör

    Eurofighter’ın ülkelere özgü kapalı sisteme sahip olduğunu vurgulayan Wallece, şunları aktardı:

    “Dünyanın en iyi savaş uçakları. Arkasında güçlü bir iş birliği var. Güzel bir yanı da kendi savunma sanayinizin istediğiniz özelliğini ekleyebilmeniz. Kapalı sistem, çok yüksek paralar verip başka bir ülkenin sistemlerini kullandığınız savaş uçaklarından değil."

    Baykar, 1 milyar dolar ihracatı aşmak üzere

    Baykar, 2022'de çok sayıda ülkeye Bayraktar TB2 satışı gerçekleştirdi. Yılın bu dönemine kadar ihracat rekoru kıran Baykar, son aylardaki ihracat anlaşmalarıyla birlikte 1 milyar doları geçmeyi hedefliyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "Baykar, kurulduğu tarihten bu yana insansız hava araçları teknolojisinde bugüne kadar elde ettiği gelirlerin yüzde 75'ni ihracattan sağladı. Özellikle 2022 yılında sahip olduğu gelirlerin yüzde 98'ni yine ihracattan sağladı. Bu teknoloji ülkemizin güvenliğini sağlıyor. Artık ihracat tarafında da çok güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Baykar, son 2 yıldır ihracatta, savunma havacılık dünyasında öncü rolü üstlenmiş durumda. Hedefimiz, Baykar olarak 2022 yılı içerisinde ihracatta 1 milyar dolar hedefini geçmek."

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