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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiltere’de iletişimden sorumlu istihbarat servisi, Google ve Microsoft’un elemanlarını bünyesine çekmesinden şikayetçi

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ve Microsoft teknoloji dünyasının iki devi. Gerek çalışanlara ödenen maaşlar gerekse sunulan çalışma şartları bu iki devin hep revaçta olmasına neden oldu. Bu bakımdan firmaların bünyesine devletlerin üst kademede çalışan kamu görevlilerinden katılım da bir hayli fazla oluyor. Sıfırdan eleman yetiştirmek yerine devletin kademelerinde yetişmiş elemanları işe almak devlerin daha çok işine geliyor.

Bu akımın son kurbanı ise İngiltere Hükümet İletişimleri İstihbaratı Genel Merkezi oldu. Bu kurum gerek iletişim için kullanılan gerekse kişiye özel olan elektronik iletişim cihazlarının sinyallerini takip eden, devlete bilgi güvenliği sağlayan ve İngiltere Cheltenham’da bulunan bir istihbarat birimi.

Kurumun en büyük derdi Google ve Microsoft’un yetişmiş elemanlarını cezbederek bünyesine katması. Bu yüzden merkez, elemanlarını elde tutmakta zorlanıyor.

Merkezin şefi Lain Lobban, parlamento altında faaliyet gösteren İstihbarat ve Güvenlik Komitesi’ne sunduğu raporda Google ve Microsoft’un personeline üç kat fazla maaş, araba, ev gibi vaadlerde bulunduğunu ve fantastik bir göreve çağırdığını belirtti. Ülke geneline göre fazla yüksek olmayan memur maaşları bu tekliflerle rekabet edemeyecek düzeyde.

Bu yüzden personel arasından Google ve Microsoft’a katılanların oranı da hızla artıyor. Merkezin bir personele verdiği yıllık gelir 44.354$ civarında. Bu da aylık 4000$ civarına denk geliyor. Bu bakımdan Google ve Microsoft tarafından önerilen miktar aylık 12000$, yıllık ise 130000$ civarında oluyor.

Bu gelişmelerden sonra komite aynı ABD’de olduğu gibi çalışanlarına belli periyotlarda bonuslar sunmak için çalışmalara başladı. Geçen yıl 500 yeni personel alan istihbarat merkezi ise toplamda 5765 personele sahip. 

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sabe 7 yıl en beğenilen
Memnun kalmadıkları elemanlarıda TT net e gönderiyorlarmış.
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maglev45 7 yıl
yok biz insan degiliz galiba...
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darkone16 7 yıl
Bu da aylık 4000$ civarına denk geliyor.

Memur maaşına bakar mısın arkadaş :)
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Rainbow6 7 yıl
Ben ingiltere gibi bi yerde calissam hayatta ne amerkaya nede microsofta falan giderim bu amerkada yapilan teklifler falan hava civa adami 3-5 ay calistirir kapacaklarini kapip vururlar tekmeyi ben cok gordum oyle amerkadaki buyuk sirketlere gul gibi islerini birakip giden ve sonadan pisman olan amerkada sosyal guvence falan nerdeyse yok gibi bisi emeklilik falan bi cok insan icin hayal sonadan geri donmek istesen ayni isi bulamayabilirsin ufacik bi durum olsa hemen yuzlerce insani sokaga atarlar tam guvence vermemek icin ozel kontrat yaparlar yada saatini az gosterirler devletin nerdeyse hicbir gucu yoktur sirketler ne derse o olur ....sonucta ingiltere gibi gelismis avrupa ulkelerinin sosyal haklari amerkadan 10 kat daha iyidir saglik sigorta gidereride daha ucuz bildigim kadariyla oyle olmasa bile yakindaki ucuz bi ulkeye gidilebilir
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dere.beyi 7 yıl
sabe
Memnun kalmadıkları elemanlarıda TT net e gönderiyorlarmış.

kardeşş yılın kapak koyma ödülünü sana veriyorum lütfen kabul et :))
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Menow 7 yıl
Süper yorum :)
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sabe 7 yıl en beğenilen
Memnun kalmadıkları elemanlarıda TT net e gönderiyorlarmış.
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