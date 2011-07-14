İngiltere’de iletişimden sorumlu istihbarat servisi, Google ve Microsoft’un elemanlarını bünyesine çekmesinden şikayetçi

Google ve Microsoft teknoloji dünyasının iki devi. Gerek çalışanlara ödenen maaşlar gerekse sunulan çalışma şartları bu iki devin hep revaçta olmasına neden oldu. Bu bakımdan firmaların bünyesine devletlerin üst kademede çalışan kamu görevlilerinden katılım da bir hayli fazla oluyor. Sıfırdan eleman yetiştirmek yerine devletin kademelerinde yetişmiş elemanları işe almak devlerin daha çok işine geliyor.





Bu akımın son kurbanı ise İngiltere Hükümet İletişimleri İstihbaratı Genel Merkezi oldu. Bu kurum gerek iletişim için kullanılan gerekse kişiye özel olan elektronik iletişim cihazlarının sinyallerini takip eden, devlete bilgi güvenliği sağlayan ve İngiltere Cheltenham’da bulunan bir istihbarat birimi.





Kurumun en büyük derdi Google ve Microsoft’un yetişmiş elemanlarını cezbederek bünyesine katması. Bu yüzden merkez, elemanlarını elde tutmakta zorlanıyor.





Merkezin şefi Lain Lobban, parlamento altında faaliyet gösteren İstihbarat ve Güvenlik Komitesi’ne sunduğu raporda Google ve Microsoft’un personeline üç kat fazla maaş, araba, ev gibi vaadlerde bulunduğunu ve fantastik bir göreve çağırdığını belirtti. Ülke geneline göre fazla yüksek olmayan memur maaşları bu tekliflerle rekabet edemeyecek düzeyde.





Bu yüzden personel arasından Google ve Microsoft’a katılanların oranı da hızla artıyor. Merkezin bir personele verdiği yıllık gelir 44.354$ civarında. Bu da aylık 4000$ civarına denk geliyor. Bu bakımdan Google ve Microsoft tarafından önerilen miktar aylık 12000$, yıllık ise 130000$ civarında oluyor.





Bu gelişmelerden sonra komite aynı ABD’de olduğu gibi çalışanlarına belli periyotlarda bonuslar sunmak için çalışmalara başladı. Geçen yıl 500 yeni personel alan istihbarat merkezi ise toplamda 5765 personele sahip.