İngiltere'deki Samsung akıllı televizyonlarda reklam gösterilmesi büyük tepki topladı

Kısa bir süre önce İngiltere'de yaşayan Samsung Smart Tv kullanıcılar sosyal medya platformlarından bir çok şikayette bulundular. Bu şikayetlerin sebebi ise sistem güncellemelerini haber veren bildirim barında reklam gösterimine başlanmasıydı.

Bir çok kullanıcı bir kere parasını verip satın aldıkları üründe reklam görmekten rahatsız olurken bu durum Samsung'un geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı benzer bir sıkıntıyı hatırlattı. Takip eden kullanıcılar hatırlayacaktır yılın ilk dönemlerinde Avusturalya'da yaşayan bir çok kullanıcı harici depolama birimlerinden izledikleri filmlerin arasına reklam girmesinden şikayetçi olmuştu. Bu bağlantıda sizlere aktardığımız durumun ardından ise problemin çözümü için araştırma başlatılmış ve kullanıcılardan özür dilenmişti.

İngiltere'de ki kullanıcıların yaşadığı olayın ardından da benzer bir açıklama geldi. Samsung sözcüsü yaşanılan durumun farkında olduklarını ve sorunla ilgili araştırma başlatıldığını söyledi. Akıllı televizyon sabıkası kabaran Samsung'un bu tarz girişimleri kullanıcı geri dönüşlerini görmek amacıyla yaptığı iddia ediliyor. Özellikle TV sektöründeki karlılığın azalması da Samsung'un bu tarz farklı girişimlere yönelmesine yol açmış olabilir.

http://www.theregister.co.uk/2015/08/06/samsung_investigates_spam_ads_in_smart_tvs/