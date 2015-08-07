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İngiltere'deki Samsung akıllı televizyonlarda reklam gösterilmesi büyük tepki topladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Oğuz Avcı
Editör
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İngiltere'deki Samsung akıllı televizyonlarda reklam gösterilmesi büyük tepki topladı
 
Kısa bir süre önce İngiltere'de yaşayan Samsung Smart Tv kullanıcılar sosyal medya platformlarından bir çok şikayette bulundular. Bu şikayetlerin sebebi ise sistem güncellemelerini haber veren bildirim barında reklam gösterimine başlanmasıydı. 
Bir çok kullanıcı bir kere parasını verip satın aldıkları üründe reklam görmekten rahatsız olurken bu durum Samsung'un geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı benzer bir sıkıntıyı hatırlattı. Takip eden kullanıcılar hatırlayacaktır yılın ilk dönemlerinde Avusturalya'da yaşayan bir çok kullanıcı harici depolama birimlerinden izledikleri filmlerin arasına reklam girmesinden şikayetçi olmuştu. Bu bağlantıda sizlere aktardığımız durumun ardından ise problemin çözümü için araştırma başlatılmış ve kullanıcılardan özür dilenmişti.
İngiltere'de ki kullanıcıların yaşadığı olayın ardından da benzer bir açıklama geldi. Samsung sözcüsü yaşanılan durumun farkında olduklarını ve sorunla ilgili araştırma başlatıldığını söyledi. Akıllı televizyon sabıkası kabaran Samsung'un bu tarz girişimleri kullanıcı geri dönüşlerini görmek amacıyla yaptığı iddia ediliyor. Özellikle TV sektöründeki karlılığın azalması da Samsung'un bu tarz farklı girişimlere yönelmesine yol açmış olabilir.

http://www.theregister.co.uk/2015/08/06/samsung_investigates_spam_ads_in_smart_tvs/ Yorum Yaz
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ardicli2000 4 yıl en beğenilen
Samsung severim ama Yuh diyorum :)
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hayrikoc61 4 yıl
samsung yazık.
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levis501 4 yıl
Olay sadece Samsung la ilgili değilki. Tüm Smart Tv ler için geçerli. Smart tv ler internete bağlı olduğundan kolayca sisteme sızabiliyorlar.
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonda da yaptılar aynı şeyi; mesaj attığımda ise görüntü istediler. Sırf bu yüzden yeni kullanıcı sözleşmesini onaylamıyorum. Reklam yağacağı belli...
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Jül Sezar 4 yıl
Çingen zamzung
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BekirTemel 4 yıl
Bu ingiltereye özel bir şey ise daha da tepki çekecek bir şey.
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Mr xXx 4 yıl
Daha önceden başka bir ülkede aynısını yapmıştı.. Samsung çöpünü almayın.
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savasserter 4 yıl
Dsmart da kanal değiştirirken çıkan toshiba logosuna ne demeli. Ciğer gibi kıpkırmızı ! Bir günde kaç yüz defa görüyorum o iğrenç logoyu. Aç gözlülükte sınır yok.
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wustti 4 yıl
samimiyetle yazıyorum telefonum da samsung hatta ama bu haber üzerine kesinlikle samsung tv almam.
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Umutcan 4 yıl
Sinekten yağ çıkarmak diye buna denir. Reklamdan gelecek 3-5 parayı almasan nolur, zaten birkaç bin dolarlık tv'yi satmışsın. Kullanıcıyı rahatsız etmekten başka birşey değil.
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atesses 4 yıl
Komik walla Beko ingiltere'de pazarı boşuna almamış.
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