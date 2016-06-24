İngiltere’deki referandum Bitcoin’e yaradı

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Britain ve Exit kelimelerinden türetilen Brexit ifadesi, İngiltere’nın Avrupa Birliği’nden çıkışı için kullanılıyor. Daha Yunanistan için de ülkenin Euro bölgesinden çıkmasına ilişkin Grexit (Greece - Exit) ifadesi gündeme gelmişti. İngiltere’de gerçekleşen tarihi referandumdan AB’den ayrılma kararı çıktı.

Avrupa Birliği’nde olduğu kadar finans dünyasında da sarsıcı bir etki ortaya çıkaran referandum sonuçlarının açıklanmasından sonra Sterlin, Dolar karşısında %10’un üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Bu rakam, son 30 yılın en düşük değeri olarak gerçekleşti. Ülkemizde de Dolar’ın TL karşısında hızlıca değer kazandığına ve altın fiyatlarının arttığına tanık olmuştuk.





Bu noktada hızlıca değer kazanan bir başka yatırım aracı da Bitcoin oldu. Son dönemde hızla değer kaybeden Bitcoin, hafta başından itibaren 550 Dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Brexit yanlılarının referandumdan istediği sonucu almasıyla hızla değer kazanan Bitcoin, 680 Dolar seviyesine kadar çıktı. An itibariyle de 650 Dolar’ın üzerinde seyrediyor.

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Tabi bu rakam Bitcoin için bir tavan yapma manasına gelmiyor. Bitcoin fiyatı Kasım 2013’te 979 Dolar seviyelerine kadar tırmanmıştı. Dünyanın en büyük Bitcoin borsası Hong Kong’ta yer alan Bitfinex. Burada geçtiğimiz günlerde yaşanan bir network problemi nedeniyle işlem yapılamamış ve bu nedenle de fiyatlarda ciddi bir dalgalanma yaşanmıştı.

Tahminler dolaşımdaki Bitcoin değerinin 10.6 Milyar Dolar seviyesinde olduğu yönünde. Bitcoin işlemlerinin çok büyük bir kısmı piyasa fiyatının 10-20 Dolar aşağısına Çin'in para birimi Yuan ile yapılıyor. Dolayısıyla Yuan'daki değişmeler, Bitcoin üzerinde doğrudan etki yaratıyor.