Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiltere’deki referandum Bitcoin’e yaradı

İngiltere’de yapılan ve Avrupa Birliği’nden ayrılmayı teklif eden referandumun sonuçları Bitcoin’e yaradı. Brexit yanlılarının zaferi, Avrupa’da şok etkisi yaratsa da Bitcoin için durum farklı.
2 yıl
4,7b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İngiltere’deki referandum Bitcoin’e yaradı
Tam Boyutta Gör

Britain ve Exit kelimelerinden türetilen Brexit ifadesi, İngiltere’nın Avrupa Birliği’nden çıkışı için kullanılıyor. Daha Yunanistan için de ülkenin Euro bölgesinden çıkmasına ilişkin Grexit (Greece - Exit) ifadesi gündeme gelmişti. İngiltere’de gerçekleşen tarihi referandumdan AB’den ayrılma kararı çıktı.

Avrupa Birliği’nde olduğu kadar finans dünyasında da sarsıcı bir etki ortaya çıkaran referandum sonuçlarının açıklanmasından sonra Sterlin, Dolar karşısında %10’un üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Bu rakam, son 30 yılın en düşük değeri olarak gerçekleşti. Ülkemizde de Dolar’ın TL karşısında hızlıca değer kazandığına ve altın fiyatlarının arttığına tanık olmuştuk.


Bu noktada hızlıca değer kazanan bir başka yatırım aracı da Bitcoin oldu. Son dönemde hızla değer kaybeden Bitcoin, hafta başından itibaren 550 Dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Brexit yanlılarının referandumdan istediği sonucu almasıyla hızla değer kazanan Bitcoin, 680 Dolar seviyesine kadar çıktı. An itibariyle de 650 Dolar’ın üzerinde seyrediyor.

İngiltere’deki referandum Bitcoin’e yaradı
Tam Boyutta Gör

Tabi bu rakam Bitcoin için bir tavan yapma manasına gelmiyor. Bitcoin fiyatı Kasım 2013’te 979 Dolar seviyelerine kadar tırmanmıştı. Dünyanın en büyük Bitcoin borsası Hong Kong’ta yer alan Bitfinex. Burada geçtiğimiz günlerde yaşanan bir network problemi nedeniyle işlem yapılamamış ve bu nedenle de fiyatlarda ciddi bir dalgalanma yaşanmıştı.

Tahminler dolaşımdaki Bitcoin değerinin 10.6 Milyar Dolar seviyesinde olduğu yönünde. Bitcoin işlemlerinin çok büyük bir kısmı piyasa fiyatının 10-20 Dolar aşağısına Çin'in para birimi Yuan ile yapılıyor. Dolayısıyla Yuan'daki değişmeler, Bitcoin üzerinde doğrudan etki yaratıyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1BilimAdamı 2 yıl en beğenilen Fiasco
Fiasco

şu bitcoin'in ne olduğunu anlayamadım. biri anlatabilir mi ?

8 bitcoin 1 bytecoin ediyor
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virinom 2 yıl
Fiasco
1 bytecoin ne ediyor onuda söyle taşlar yerine otursun (:

1 bytecoin temel olarak kabul ediliyor ve ondan sonra gelen coinlere öncülük ediyor. Örneğin 1 bytecoin, 1kilobytecoin'in 1024'te birine karşılık geliyor. Döviz bürosuna gidip içerisinde 700 megabytecoin olan bir cdcoin verirsen sana yaklaşık 500 adet her biri 1.44 megabytecoin eden floppycoinleri verecektir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 2 yıl Virinom
Virinom

Fiasco

1 bytecoin ne ediyor onuda söyle taşlar yerine otursun (:


1 bytecoin temel olarak kabul ediliyor ve ondan sonra gelen coinlere öncülük ediyor. Örneğin 1 bytecoin, 1kilobytecoin'in 1024'te birine karşılık geliyor. Döviz bürosuna gidip içerisinde 700 megabytecoin olan bir cdcoin verirsen sana yaklaşık 500 adet her biri 1.44 megabytecoin eden floppycoinleri verecektir.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lene 2 yıl
İngiltere --Anadillere sayesinde Dünyanın her yerinde iletişim kurabilirler...,Ellerindeki o pound varya işte onlan her yere hükmedebilirler..Adamlar özellikle uzakdoğuda krallar pound sayesinde.,,
Nite bunları yazdım...çünkü kıskanıyorum be bunları...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiasco 2 yıl
şu bitcoin'in ne olduğunu anlayamadım. biri anlatabilir mi ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 2 yıl Fiasco
Fiasco

şu bitcoin'in ne olduğunu anlayamadım. biri anlatabilir mi ?

8 bitcoin 1 bytecoin ediyor
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 2 yıl
Blok-ödül yarılanmasına çok az kaldı. Fiyat artışında bunu daha ciddi etken olarak almak lazım. Gerisi, üstüne spekülatif etki diye katılabilir (minerlara etkisi vs. açısından).
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4661 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, ingiltere ve
5 etiket daha brexit alt_slayt Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl ASUS X99 Deluxe II inceleme videosu 2 yıl "Mars'ın size ihtiyacı var": NASA'dan muhteşem Mars posterleri 2 yıl Rogue One: A Star Wars Story'den yeni görüntüler yayınlandı 2 yıl Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition ortaya çıktı 2 yıl BMW, i8 hibrit modelini tamamen elektrikliye geçirmeyi düşünüyor 2 yıl YouTube uygulamalarında canlı yayın dönemi başlıyor 2 yıl Huawei, Android-iOS tekelini kırmak için kendi işletim sistemini geliştiriyor 2 yıl Güneşin enerjisinin elektrik üretimindeki payı %13’e çıkacak 2 yıl Chevrolet Bolt mu yoksa LG Bolt mu? 2 yıl iPhone 7'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleri sızdırıldı 2 yıl Yıllara göre akıllı telefon bataryalarında ilginç değişim 2 yıl Dünyanın en uzun rüzgar türbini pervanesi üretildi 2 yıl Brexit, teknoloji firmalarını da etkiledi 2 yıl Motorola önemli isimlerini kaybetmeye devam ediyor 2 yıl Samsung, akıllı telefon üreticilerine çift kamera modülü tedarik etmeye başlıyor 2 yıl İsveç tırlar için 2 km uzunluğunda elektrikli otoyolu kullanıma açtı 2 yıl 2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı #akkolmasaydı 2 yıl Amazon Kindle artık daha hafif ve daha ince 2 yıl AMD Radeon RX480 ilk izlenim videosu 2 yıl Samsung’un yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayar modeli Notebook 7 Spin ile tanışın 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN İngiltere’deki referandum Bitcoin’e yaradı Sonraki Windows 10 lisansları artık Microsoft hesabına bağlanabiliyor 2 yıl TÜBİTAK ile ODTÜ, ilk milli türbinin geliştirilmesi için çalışacak 2 yıl ASELSAN bir günde üç büyük anlaşmaya imza attı 2 yıl SanDisk’ten depolama bellekli iXpand kılıflar 2 yıl MediaTek, 100 mühendisle 5G teknolojisi için çalışıyor 2 yıl Yeni DirectX 12 testi 3DMark Time Spy’dan ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Xiaomi’den elektrikli bisiklet 2 yıl Darth Vader, Star Wars filmlerine geri dönüyor 2 yıl Crossy Road geliştiricisinden ilginç bir sonsuz koşu oyunu 2 yıl Casper VIA E1 "Segmentinde Farklılaşan" telefonu inceliyoruz 2 yıl BMW, i3 bataryasını kullanan enerji depolama çözümünü duyurdu 2 yıl Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming mercek altına "Hızlı ve Öfkeli" 2 yıl Elektrikli yarış aracı dünya hızlanma rekorunu kırdı 2 yıl Corsair Vengeance LED DDR4 RAM serisi satışa çıkıyor 2 yıl Solar Impulse 2 Atlas Okyanusu'nu geçerek büyük bir ilke imza attı 2 yıl Canlı oyun yayınları platformuna Mobcrush da katıldı 2 yıl Türksat, uydudan internet hizmeti vermeye hazırlanıyor 2 yıl iPhone 7 ile en büyük değişim ekran koruyucu aksesuarlarda olacak 2 yıl Apple'da çocuklar için yaz kampı başlıyor 2 yıl Turkcell'den Google Play Store'da geçerli 15TL hediye Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim