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İninal Cüzdan ile artık E-Pin ve dijital kod alınabiliyor

Global oyunların Türkiye yetkili kod dağıtıcısı Perdigital iş birliği ile İninal Cüzdan uygulaması içerisinde kullanıcılar E-pin ve dijital kodlar satın alabilecekler.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde oldukça popüler olan dijital kodlar ve E-pinler artık İninal Cüzdan tarafından da desteklenmeye başladı. Yeni özellikler sayesinde kullanıcılar, sadece ininal kartlarla alabilecekleri yüzlerce oyuna ve dijital servise ait E-pin ve dijital kodlara Cüzdan uygulaması üzerinden ulaşabilecek.

Kodlar cüzdanda

Steam Kodları, League of Legends, Wolfteam, ZULA, Point Blank, Metin 2 ve çok daha fazla oyunun E-Pin kodlarının yanı sıra, iTunes, Google Play, Facebook gibi en sevilen dijital platformların kodları İninal Cüzdan’a eklenen yeni özellik sayesinde oyun ve dijital servis tutkunlarına sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Sahte Uber uygulaması şifrelerinizi çalıyor"

Daha önce Tencent Games ile işbirliğine imza atarak oyuncular için özel tasarımlı ön ödemeli kartlar ve mobil cüzdan servisleriyle finansal hizmetler sunan İninal, son olarak global oyun yayıncılarının Türkiye yetkili kod dağıtıcısı Perdigital ile API entegrasyonunu sağlayarak dijital kod alanına da girmiş oldu.

Dijital kodlar İninal Cüzdan uygulamasındaki Satın Al sekmesinde bulunuyor. Kullanıcılar buradan dijital kodlar satın alabilir ve satın aldığı kodları da görebilir.

İninal Cüzdan: App Store II Google Play


 

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Xit 1 yıl
ps store usa ve sbox store usa için rahatca girilebilecek kart lazım ininal card kullanan var mı ki..
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eftpft 1 yıl
Bu özellik geleli olmadı mı?
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