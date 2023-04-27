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    Modern savaşların sinyali verildi: Yapay zeka savaşlarda kullanılacak

    Büyük veri analitiği konusunda uzmanlaşmış olan Palantir, savaşlarda kullanılabilecek yapay zekasını tanıttı. Şirket yapay zekanın tamamen etik olacağını söylese de modern savaşların sinyali verildi.
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    Yapay zeka artık modern savaşlarda kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Milyarder Peter Thiel'in büyük veri analitiği konusunda uzmanlaşmış olan şirketi Palantir, GPT-4 ve alternatifleri gibi büyük dil modellerini özel ağlarda çalıştırmayı amaçlayan bir yazılım olan Palantir Yapay Zeka Platformu'nu (AIP) piyasaya sürüyor. Palantir, tanıtım videolarından birinde bir ordunun bir savaşta AIP'i nasıl kullanabileceğini gösteriyor.

    Paylaşılan videoda operatör, ChatGPT tarzı bir chatbot kullanarak drone keşif emri veriyor, çeşitli saldırı planları oluşturuyor ve düşman iletişiminin engellenmesini organize ediyor.

    Korkutucu senaryo

    Palantir'in senaryosunda, "Doğu Avrupa'daki faaliyetleri izlemekten sorumlu bir askeri operatör" AIP'den bir düşmanın dost kuvvetlerin yakınında askeri ekipman topladığına dair bir uyarı alıyor. Operatör daha sonra chatbot'tan daha fazla ayrıntı göstermesini istiyor, biraz daha bilgi alıyor ve ardından yapay zekadan olası durumları tahmin etmesini istiyor.

    Yapay zeka artık modern savaşlarda kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Video açıkçası modern savaşların nasıl olacağına dair harika (bu kelime buraya uygun olmayabilir) işaretler barındırıyor. Operatör, yapay zekadan almış olduğu tahminin ardından daha iyi fotoğraflar sunmasını istiyor. Fotoğraf çekmesi için bir Reaper MQ-9 drone fırlatan operatör, dost kuvvetlerin yakınında Sovyet döneminden kalma bir Rus aracı olan bir T-80 tankı olduğunu keşfediyor. Asıl büyük olay ise burada patlıyor. Yapay zekaya bu düşman hedefi konusunda neler yapılabileceği soruluyor. AIP, operatöre üç olası harekat planı sunuyor: F-16, uzun menzilli top atışları ve Javelin füzeleri. Videoya göre yapay zeka, yakındaki birliklerin görevi yerine getirmek için yeterli Javelin'e sahip olup olmadığını bile biliyor.

    Geleceğe açık bir mektup

    Yapay zeka artık modern savaşlarda kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Palantir'in yaptığı sunum elbette inanılmaz derecede tehlikeli ve tuhaf. AIP demosunda "döngüde bir insan" olsa da, insanın eylemleri doğrudan yapay zekanın sunduklarına bağlı olduğunu görüyoruz. İnsansız silahlı dronelar uzunca bir süredir savaşı soyutlaştırmakla eleştiriliyor. Palantir’in sunmuş olduğu vizyon durumu ve savaşı daha da somutlaştırarak süreci neredeyse tamamen otomatikleştiriyor. Şirket her ne kadar “etik” ve “doğru” gibi kelimeler kullansa da olayın endişe verici olan tarafı daha büyük.

    Öte yandan videonun yarısı orduda yapay zekanın kullanımına ilişkin bir örnek, diğer yarısı ise sistemin arka ucunun bir görünümü şeklinde. Palantir, AIP’i açık kaynaklı büyük dil modellerinde yapılan ince ayarlamalarla birleştirdiğini söylüyor. Şirket ayrıca AIP gibi askeri yapay zeka platformlarının nasıl daha güvenli olacağından da bahsediyor ancak bunun nasıl yapılabileceğini detaylandırmıyor. Bununla birlikte AIP’in operasyonların güvenli bir dijital kaydını oluşturacağının da altı çiziliyor.

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    David Attenborough 5 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 16 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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