Modern savaşların sinyali verildi: Yapay zeka savaşlarda kullanılacak

Paylaşılan videoda operatör, ChatGPT tarzı bir chatbot kullanarak drone keşif emri veriyor, çeşitli saldırı planları oluşturuyor ve düşman iletişiminin engellenmesini organize ediyor.
Korkutucu senaryo
Palantir'in senaryosunda, "Doğu Avrupa'daki faaliyetleri izlemekten sorumlu bir askeri operatör" AIP'den bir düşmanın dost kuvvetlerin yakınında askeri ekipman topladığına dair bir uyarı alıyor. Operatör daha sonra chatbot'tan daha fazla ayrıntı göstermesini istiyor, biraz daha bilgi alıyor ve ardından yapay zekadan olası durumları tahmin etmesini istiyor.
Geleceğe açık bir mektup
Öte yandan videonun yarısı orduda yapay zekanın kullanımına ilişkin bir örnek, diğer yarısı ise sistemin arka ucunun bir görünümü şeklinde. Palantir, AIP’i açık kaynaklı büyük dil modellerinde yapılan ince ayarlamalarla birleştirdiğini söylüyor. Şirket ayrıca AIP gibi askeri yapay zeka platformlarının nasıl daha güvenli olacağından da bahsediyor ancak bunun nasıl yapılabileceğini detaylandırmıyor. Bununla birlikte AIP’in operasyonların güvenli bir dijital kaydını oluşturacağının da altı çiziliyor.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”
Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”