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İnsan gibi koşabilen robot: DURUS-2D

Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden AMBER laboratuvarı DURUS-2D isimli robotunun yeni bir videosunu yayımladı. Videoda roboton aynen insanlar gibi tempolu koşu(jogging) yapabildiği görülüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,3b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Son zamanlarda başta Boston Dynamics olmak üzere birçok şirketin insansı robotlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. İnsansı robot denilince genelde yavaşça yürüyen robotlar aklımıza geliyor olsa da Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden AMBER Lab (Advanced Mechanical Bipedal Experimantal Robotics) insan gibi tempolu koşabilen(jogging) robotunun videosunu yayımladı.

İnsansı robotlar üzerindeki araştırmalarını uzun süredir sürdürüen AMBER laboratuvarları DURUS-2D'nin bizler gibi koşabilmesi için insanların yürüme ve koşularını analiz ettiler. Kas ve kemiklerin hareketlerinden birçok bilgi elde eden araştırmacılar aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere oldukça etkileyici sonuçlara ulaşmışlar.

Tabii DURUS-2D koşabilen ilk robot da değil. Hem MIT'nin Cheetah'sı hem de Michigan Üniversitesi'nin MABEL'i daha önce bu alanda ilginç işlere imza atmışlardı. Cheetah dört ayak üzerinde koşarken MABEL robot çift ayak üzerinde koşabiliyordu.

NASA'nın Valkyrie insansı robotunu da geliştiren Aaron Ames ve onun araştırma grubunun bir diğer ürünü, DURUS-2D'nin görüntülerini aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2016/03/18/amber-lab-bipedal-robot-runs-human/ Yorum Yaz
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cyberfalcon 3 yıl
Biçer Nakliyat siteyi mi hackledi yoksa. Her taraftan çıkıyor.
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FRAPS_TR 3 yıl
Saçma sapan birşey buna robot demeye bin şahit ister, birde arkasından sabitlemişler :-)
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aycibin 3 yıl
15KM'yi kaçta koşuyormuş? 1:30'un altındaysa gelsin kapışalım

şarjı yetmez be bunun
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joyberk 3 yıl
1ses1
Angel of the LordBöyle gelişmeler nedense bana korkutucu geliyor..
Çok faza matrix izlediğinden olabilir.

terminator demek istediniz?
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ERIKCI 3 yıl
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durus 2d ile mi taşıyorsunuz,nasıl yani?
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michael01 3 yıl
Hiç beğenmedim.Arkadan bir çelme tak bakıyım insan gibi düşüyor mu?Arkadan bir itele bakıyım düşmemek için daha hızlı koşacak mı?
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SEO-Uzmanı 3 yıl
konu başlığını okuduğumda
bi an bizimler böyle bir şey yaptı diye kendimi kötü hisseder oldum :D
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Juniormyw0rld 3 yıl
Hayırlı olsun
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1ses1 3 yıl
Fenomenon
Bundan 50 sene önce PCler çok hantaldı fakat gelişerek cebimize girecek kadar küçüldüler. Robotlar da şuan ki haliyle hantal ve ilkel görünüyor ancak muhtemelen çok yakın bir gelecekte çok çevik ve güçlü olacaklar. İşte o zaman biz mi onların kölesi oluruz yoksa onlar mi bizim kölemiz olur belli değil :)

Şu an farklı bir durum yok ki. Teknolojinin kölesi değilmiyiz. Kim telefonsuz evden çıkabiliyor. Kimin tv evinde yok. Dahada çoğaltılabilir bu örnekler.
Şimdi bile aynısını yaşıyoruz. Bir zamanlar çok ilginç ve filmlerde gördüğümüz çoğu teknolojik gelişme hayatımıza girdi bile. Eskiden görüntülü konuşma bir hayaldi şimdi çok basit her an kullanabileceğimiz bir teknoloji değil mi.
Köle olmuşuz ama memnuniyet bunu bizlere göstermiyor.
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1ses1 3 yıl
Angel of the Lord
Böyle gelişmeler nedense bana korkutucu geliyor..

Çok faza matrix izlediğinden olabilir.
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1ses1 3 yıl
İnsan gibi başka birşeyler yapabilen robot çıkarsa şaşırmayacağım. Kötü tarafa çekmeyin cümlemi :D
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