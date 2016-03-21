İnsan gibi koşabilen robot: DURUS-2D

Son zamanlarda başta Boston Dynamics olmak üzere birçok şirketin insansı robotlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. İnsansı robot denilince genelde yavaşça yürüyen robotlar aklımıza geliyor olsa da Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden AMBER Lab (Advanced Mechanical Bipedal Experimantal Robotics) insan gibi tempolu koşabilen(jogging) robotunun videosunu yayımladı.
İnsansı robotlar üzerindeki araştırmalarını uzun süredir sürdürüen AMBER laboratuvarları DURUS-2D'nin bizler gibi koşabilmesi için insanların yürüme ve koşularını analiz ettiler. Kas ve kemiklerin hareketlerinden birçok bilgi elde eden araştırmacılar aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere oldukça etkileyici sonuçlara ulaşmışlar.
Tabii DURUS-2D koşabilen ilk robot da değil. Hem MIT'nin Cheetah'sı hem de Michigan Üniversitesi'nin MABEL'i daha önce bu alanda ilginç işlere imza atmışlardı. Cheetah dört ayak üzerinde koşarken MABEL robot çift ayak üzerinde koşabiliyordu.
NASA'nın Valkyrie insansı robotunu da geliştiren Aaron Ames ve onun araştırma grubunun bir diğer ürünü, DURUS-2D'nin görüntülerini aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.
İnsansı robotlar üzerindeki araştırmalarını uzun süredir sürdürüen AMBER laboratuvarları DURUS-2D'nin bizler gibi koşabilmesi için insanların yürüme ve koşularını analiz ettiler. Kas ve kemiklerin hareketlerinden birçok bilgi elde eden araştırmacılar aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere oldukça etkileyici sonuçlara ulaşmışlar.
Tabii DURUS-2D koşabilen ilk robot da değil. Hem MIT'nin Cheetah'sı hem de Michigan Üniversitesi'nin MABEL'i daha önce bu alanda ilginç işlere imza atmışlardı. Cheetah dört ayak üzerinde koşarken MABEL robot çift ayak üzerinde koşabiliyordu.
NASA'nın Valkyrie insansı robotunu da geliştiren Aaron Ames ve onun araştırma grubunun bir diğer ürünü, DURUS-2D'nin görüntülerini aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.
http://www.engadget.com/2016/03/18/amber-lab-bipedal-robot-runs-human/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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şarjı yetmez be bunun
terminator demek istediniz?
durus 2d ile mi taşıyorsunuz,nasıl yani?
bi an bizimler böyle bir şey yaptı diye kendimi kötü hisseder oldum :D
Şu an farklı bir durum yok ki. Teknolojinin kölesi değilmiyiz. Kim telefonsuz evden çıkabiliyor. Kimin tv evinde yok. Dahada çoğaltılabilir bu örnekler.
Şimdi bile aynısını yaşıyoruz. Bir zamanlar çok ilginç ve filmlerde gördüğümüz çoğu teknolojik gelişme hayatımıza girdi bile. Eskiden görüntülü konuşma bir hayaldi şimdi çok basit her an kullanabileceğimiz bir teknoloji değil mi.
Köle olmuşuz ama memnuniyet bunu bizlere göstermiyor.
Çok faza matrix izlediğinden olabilir.