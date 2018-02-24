İnsansız Ejder Yalçın 4x4 videoyla duyuruldu

Nurol Makina tarafından üretilen ve özellikle görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın 4x4'ün insansız modeli geliştirildi. İlk testleri başarıyla geçen modelin görüntüsü Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Zeytindalı Harekatı kapsamında insansız tank çalışmalarında sona gelen savunma sanayii sektörü ikinci bombayı insansız zırhlı personel taşıyıcı ile yaptı.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"İnsansız ve robotik sistemlerin muharebe sahasına inmeye başladığı bugünlerde, Türkiye teknolojiyi takip eden değil; yön veren bir ülke olacaktır. İnsansız Ejder Yalçın aracımızın testleri başarıyla gerçekleştirildi ve arkası geliyor."