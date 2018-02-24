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İnsansız Ejder Yalçın 4x4 videoyla duyuruldu

Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4x4 zırhlı personel taşıyıcıların insansız olarak kullanımını içeren testlerin yapıldığı ve devamının geleceği açıklandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
11,4b
1
32
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Nurol Makina tarafından üretilen ve özellikle görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın 4x4'ün insansız modeli geliştirildi. İlk testleri başarıyla geçen modelin görüntüsü Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Zeytindalı Harekatı kapsamında insansız tank çalışmalarında sona gelen savunma sanayii sektörü ikinci bombayı insansız zırhlı personel taşıyıcı ile yaptı. 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;
"İnsansız ve robotik sistemlerin muharebe sahasına inmeye başladığı bugünlerde, Türkiye teknolojiyi takip eden değil; yön veren bir ülke olacaktır. İnsansız Ejder Yalçın aracımızın testleri başarıyla gerçekleştirildi ve arkası geliyor."
 

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nk061 1 yıl en beğenilen
Hayırlara vesile olur inşallah. Tankı da kısa süre içinde bitirirlerse efsane olur
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classf2re 1 yıl
Yorumlara bakıyorum da bazı insanlarımızın "bir şey" geliştirme sürecinden "herhangi bir şey" geliştirme aşamasından haberi en azından fikri bile yok... Jammerla hemen sinyal kesmeler, personel taşıyıcı insansız olsa ne olurlar... Koskoca askeri şirket mühendisleri bunları tasarlarken veyahut koskoca TSK bu ürünleri alırken bu arkadaşlar kadar düşünemiyor tabi! ÖNEMLİ OLAN GELİŞTİRME AŞAMASIDIR. Sen insansız herhangi bir aracı kontrol edebiliyorsan, istersen insansız tank yaparsın, istersen personel taşıyıcı yaparsın. İstersen Logitech direksiyonla kontrol edersin, istersen bmw direksiyonu takarsın. Önemli olan elektronik tasarımı, yazılım ve haberleşmeyi sağlamak, kontrol sistemlerini geliştirmek. Bu araç içinde insan olmadan kontrol edilebilir hale geldikten sonra hiç kimse merak etmesin ülkemizin elinde bunlara monte edilebilecek silah sistemi de var, radar sistemi de, roket sistemi de var.
Yorumlarım kimseye karşı değildir. İncitmek hakaret etmek amaçlı da değildir. Fikirler ve düşünceler paylaşıldıkça gelişir ve ilerler.
Yorumlara bakıyorum da bazı insanlarımızın "bir şey" geliştirme sürecinden "herhangi bir şey" geliştirme aşamasından haberi en azından fikri bile yok... Jammerl...
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Kunt1903 1 yıl
Istemeyüzükçü damgasını yemem umarım. İnsansız kara, hava ve deniz araçlarının asıl amacı personal zayiatına engel olmaktır bununla birlikte maliyeti düşürmek ve insanların sınırlarını zorlayacak görevlerde makine gücünden yararlanmaktır. Personal taşıyıcı bir araçta kameradan etrafını görerek ne derece verimli bir araç kullanılır? Bu maliyet düşürmek odaklı değil maliyet yükseltmek odaklı bir şey olmuş. Dağlık bir araziye girildiğin de veya sinyal kesici araç kullanıldığında çalışacağının garantisi var mı? Hangi plan program bu aracı şoförsüz sürme gereği duyar?
Biri bana bu özelliğin ne ise yarayabileceğini söyleyebilir mi?
Istemeyüzükçü damgasını yemem umarım. İnsansız kara, hava ve deniz araçlarının asıl amacı personal zayiatına engel olmaktır bununla birlikte maliyeti düşürmek ...
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5 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 1 yıl
Insansin tank anlarimda insansiz personel tasiyicinin mantigi ne icinde robot mu tasiyacaklar
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uNequAL 1 yıl
Bu karizmatik aracımıza bu yakışır. Hayranım tasarımlarına. Başarılarınız hızlı ve sorunsuz olur inşallah.
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hollowman_ 1 yıl
Üstünde Silahlı kule var, "personel taşıyıcı insansız olsa ne olur" yazmış. Sen git onu hendek kazanlara sor, ha pardon şu an soracağın kişiler hayatta değil. Ayrıca işin sadece bu platformda sınırlı kalacağını sanıyor aklı evveller.
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19yusuf05 1 yıl
insansız askeri araçlar için yapılan bir gelişme sanırım bu yerli tankımız olmadığı için firma kendi aracında deniyor olabilir. zaten sistem hazırlandıktan sonra diğer hertürlü araca entegre edilebilir. örneğin kritik bir bölgedeki ulaşılamayan askerlere, askeri kargo, ilk yardım sağalaya bilir. ulaşılamayan kritik noktalara ambulans hizmeti verilebilir. teknoloji geliştirildikten sonra zaten bir çok araca entegre edilecektir ve düşüneyemeyeceğimiz çok çeşitli araçlarda kullanılacaktır. istemezükçü damgası yemeyelim diye duygu sömürüsü yapıyorlar ama işin gerçeği istemezükçüler. yok insansız personel taşıyıcı ne işe yarayacakmış bu kadar sığ bir düşünce iyi niyetli olamaz bu ülke artık 60 lar 70 ler 80 ler 90 ları atlattı. hadi artık başka kapıya
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Ejder Yalçın Senegal'e satılmış haberini yaparsınız herkes görür.
Leblebi gibi gidiyor bir de motor-transmisyonu, zırhı yerlileştirirsek iyi ekmek yeriz.
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fotifoti 1 yıl
dfgt güzel seçim :)
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mbsahan 1 yıl
Ne işe yarar diyenlere cevaben ilk aklıma geleni yazayım, konvoy halinde intikal eden ekibin en önünde bu araç olursa güzergah üzerine mayın dözenmişse mayınla bu araç muahtao olacağı için personel kaybımızı önleriz. Bu teknoloji sadece bir askerin hayatını kurtaracaksa bile maliyet artışının hiçbir önemi yoktur...
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teorisyenzeka 1 yıl
Personel taşıyıcı aracın insansız olmasını merak edip garipseyenler var.
Belki o araçta insan asker değil robot asker taşınacak.
İşte oldu sana "insansız personel taşıyıcı ".
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teorisyenzeka 1 yıl
İlk görüşte jeep sandım.
Yakışıklı olmuş.
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pCkOpAtuS 1 yıl
Ülkemiz adına güzel gelişmeler.
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