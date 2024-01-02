İnsansız hava aracı HAVELSAN BAHA, TSK envanterine girdi

Önce bir Afrika ülkesine sonra da Orta Asya’ya ihracatı gerçekleşen HAVELSAN BAHA, artık Türk Silahlı Kuvvetleri için hizmet verecek. Sınır güvenliği, kıyı güvenliği, istihbarat, takip amacıyla kullanılacak. BAHA, geçen sene Şubat ayında meydana gelen ve çok sayıda ilimizi etkileyen depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları için ekiplere görüntü desteği sağlamıştı.
Bulutaltı insansız hava aracı BAHA, İHA’ların görüntü almasının zorlaştığı olumsuz hava koşullarında bulutaltı uçuş yaparak görüntü verebiliyor. Bu özelliği ve HAVELSAN’ın "dijital birlik" çalışma şekliyle öne çıkıyor. HAVELSAN’ın diğer insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla birlikte çalışıyor. Diğer araçlar arasında kesintisiz veri akışı sağlıyor ve ortak görev icra edebiliyor.
HAVELSAN BAHA özellikleri
HAVELSAN BAHA modern orduların ihtiyaçlarına cevap verir niteliklerde; dikey iniş ve kalkış yeteneği, tam otonom görev kabiliyeti, farklı faydalı yüklerin entegre edilmesine izin veren modüler mimarisi ve daha birçok üstün özelliğiyle tüm insansız sistemlerle ortak harekât yapabilen bir Bulutaltı Otonom Hava Aracı konumunda. BAHA, yatay seyirde, benzinli motordan kuvvet alırken dikey iniş-kalkışta elektrik motorlarından destek alıyor.
HAVELSAN BAHA Görev Kabiliyetleri
- Takip, Tespit ve Alan Koruma
- İstihbarat
- Elektronik Harp
- Kıyı ve Sınır Güvenliği
- Enerji Nakil ve Petrol-Gaz Hatları Denetimi
- Kaçakçılık ve Terörle Mücadele
- Asayiş
- Narkotik Bitki Tespiti
- Yerleşim Termal Ölçümü
- Orman Yangın Yönetimi
- Afet Sonrası Değerlendirme
- Sintine ve Çevre Kirliliği Tespiti
- Tarımsal Uygulamalar
- Haritacılık
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.