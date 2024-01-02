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    İnsansız hava aracı HAVELSAN BAHA, TSK envanterine girdi

    Daha önce Afrika ve Orta Asya ülkelerine ihracatı gerçekleştirilen HAVELSAN BAHA İnsansız Hava Aracı, Türkiye'de de ilk kez envantere girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılacak.
    İnsansız hava aracı HAVELSAN BAHA, TSK envanterine girdi Tam Boyutta Gör
    HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız hava aracı HAVELSAN BAHA, yurt dışının ardından şimdi de yurt içinde kullanıma sunulmaya başlandı. HAVELSAN BAHA, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi.

    Önce bir Afrika ülkesine sonra da Orta Asya’ya ihracatı gerçekleşen HAVELSAN BAHA, artık Türk Silahlı Kuvvetleri için hizmet verecek. Sınır güvenliği, kıyı güvenliği, istihbarat, takip amacıyla kullanılacak. BAHA, geçen sene Şubat ayında meydana gelen ve çok sayıda ilimizi etkileyen depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları için ekiplere görüntü desteği sağlamıştı.

    Bulutaltı insansız hava aracı BAHA, İHA’ların görüntü almasının zorlaştığı olumsuz hava koşullarında bulutaltı uçuş yaparak görüntü verebiliyor. Bu özelliği ve HAVELSAN’ın "dijital birlik" çalışma şekliyle öne çıkıyor. HAVELSAN’ın diğer insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla birlikte çalışıyor. Diğer araçlar arasında kesintisiz veri akışı sağlıyor ve ortak görev icra edebiliyor.

    HAVELSAN BAHA özellikleri

    HAVELSAN BAHA modern orduların ihtiyaçlarına cevap verir niteliklerde; dikey iniş ve kalkış yeteneği, tam otonom görev kabiliyeti, farklı faydalı yüklerin entegre edilmesine izin veren modüler mimarisi ve daha birçok üstün özelliğiyle tüm insansız sistemlerle ortak harekât yapabilen bir Bulutaltı Otonom Hava Aracı konumunda. BAHA, yatay seyirde, benzinli motordan kuvvet alırken dikey iniş-kalkışta elektrik motorlarından destek alıyor.

    İnsansız hava aracı HAVELSAN BAHA, TSK envanterine girdi Tam Boyutta Gör
    15.000 feet’a kadar görev icra edebilen BAHA, benzin motoruyla 6 saate kadar havada kalabilmekte (elektrik motoruyla 2 saate kadar), 80 km’ye kadar menzilsunabilmekte. 3,7 metre kanat açıklığına sahip BAHA, 5 kga kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Dolayısıyla BAHA, esas olarak keşif ve gözetleme için ideal bir platform diyebiliriz. Sistem, 2 kişi tarafından kolayca kurulup, tek kişi tarafından işletilebiliyor ve dakikalar içerisinde göreve hazır hale getirilebiliyor.

    HAVELSAN BAHA Görev Kabiliyetleri

    • Takip, Tespit ve Alan Koruma
    • İstihbarat
    • Elektronik Harp
    • Kıyı ve Sınır Güvenliği
    • Enerji Nakil ve Petrol-Gaz Hatları Denetimi
    • Kaçakçılık ve Terörle Mücadele
    • Asayiş
    • Narkotik Bitki Tespiti
    • Yerleşim Termal Ölçümü
    • Orman Yangın Yönetimi
    • Afet Sonrası Değerlendirme
    • Sintine ve Çevre Kirliliği Tespiti
    • Tarımsal Uygulamalar
    • Haritacılık
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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