Instagram "Portre Modu" özelliği üzerinde çalışıyor

Son zamanlarda sürekli yeni özelliklerle geliştirilen Instagram'ın, sesli ve görüntülü arama üzerinde çalıştığını sizlere duyurmuştuk. Şimdi ise uygulamaya "Portre Modu" özelliğinin geleceğini güçlendiren kanıtlar ortaya çıktı.

TechCrunch'ın haberine göre, Instagram'ın uygulama paketinde (APK) portre çekim özelliğinin simgesi yer alıyor. "portrait_shutter_icon.png" adındaki dosya, uygulamaya yeni iPhone'larda olan portre çekim özelliğinin ekleneceğine ve şu an test edildiğine işaret ediyor. Portre modu, teorik olarak fotoğraflarınıza bokeh efekti vererek çeşitli ışık düzenlemeleri yapıyor. Bu sayede fotoğraflarınız adeta profesyonel bir makineyle çekilmiş hissi yaratıyor.

Ayrıca Bkz.

"42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı"

Instagram henüz bir açıklama yapmadı

Instagram bu özellik hakkında henüz bir açıklama yapmazken, Portre Modu'nun uygulamaya eklenip eklenmeyeceği henüz bir netlik kazanmadı. Uygulamaya eklenen diğer yeni özellikler de, bu tip test dosyalarının ortaya çıkması ile öğrenilmişti. Aynı durumunun Portre Modu için de geçerli olacağını ve yakın zamanda bu özelliğin duyurulacağını söyleyebiliriz.

https://techcrunch.com/2018/03/05/instagram-portrait-mode/