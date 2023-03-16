Instagram son paylaştıklarınızı listeliyor

Instagram son paylaşım listesi
Instagram beta sürecinde olan yeni bir özellik, son paylaştığınız gönderileri artık tek bir yerde görebilmenizi sağlayacak. DM ana sayfasının arama kısmına getirilen bu özellik ile önemli bir kolaylık getirilmiş oluyor.
Arama kısmına dokunduğunuz zaman hemen alt kısımda karo şeklinde son paylaşımlarınız çıkıyor. Burada belirli bir sırayı görebileceğiniz gibi tümünü görebileceğiniz listeye de ulaşabiliyorsunuz. Karoların sol alt kısmındaki avatarlar da son olarak kiminle paylaşıldığını gösteriyor. Meta özellik üzerinde çalıştıklarını doğruladı ancak bu listede gönderiler mi yoksa Reels videoları mı olacak henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)