Instagram son paylaştıklarınızı listeliyor

Instagram üzerinde standart gönderileri veya Reels videolarını DM üzerinden arkadaşlarınıza gönderdiğinizde, daha sonra neyi gönderdiğinizi hatırlamak için yine o arkadaşınızın mesaj kutusuna gitmeniz gerekiyordu.

Instagram son paylaşım listesi

Instagram beta sürecinde olan yeni bir özellik, son paylaştığınız gönderileri artık tek bir yerde görebilmenizi sağlayacak. DM ana sayfasının arama kısmına getirilen bu özellik ile önemli bir kolaylık getirilmiş oluyor.

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Arama kısmına dokunduğunuz zaman hemen alt kısımda karo şeklinde son paylaşımlarınız çıkıyor. Burada belirli bir sırayı görebileceğiniz gibi tümünü görebileceğiniz listeye de ulaşabiliyorsunuz. Karoların sol alt kısmındaki avatarlar da son olarak kiminle paylaşıldığını gösteriyor. Meta özellik üzerinde çalıştıklarını doğruladı ancak bu listede gönderiler mi yoksa Reels videoları mı olacak henüz bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.