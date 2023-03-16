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    Anlık Bildirim

    Instagram son paylaştıklarınızı listeliyor

    Instagram platformunda arkadaşlarınızla DM üzerinden paylaştığınız gönderileri artık tek bir yerden görebileceksiniz. Beta sürümünde ilk testler başlamış durumda. 
    Oy Ver
    Instagram
    Instagram üzerinde standart gönderileri veya Reels videolarını DM üzerinden arkadaşlarınıza gönderdiğinizde, daha sonra neyi gönderdiğinizi hatırlamak için yine o arkadaşınızın mesaj kutusuna gitmeniz gerekiyordu.

    Instagram son paylaşım listesi

    Instagram beta sürecinde olan yeni bir özellik, son paylaştığınız gönderileri artık tek bir yerde görebilmenizi sağlayacak. DM ana sayfasının arama kısmına getirilen bu özellik ile önemli bir kolaylık getirilmiş oluyor.

    Arama kısmına dokunduğunuz zaman hemen alt kısımda karo şeklinde son paylaşımlarınız çıkıyor. Burada belirli bir sırayı görebileceğiniz gibi tümünü görebileceğiniz listeye de ulaşabiliyorsunuz. Karoların sol alt kısmındaki avatarlar da son olarak kiminle paylaşıldığını gösteriyor. Meta özellik üzerinde çalıştıklarını doğruladı ancak bu listede gönderiler mi yoksa Reels videoları mı olacak henüz bilinmiyor.

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    donanimhabercom Instagram

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    ugah6aiw 3 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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