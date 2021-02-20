WhatsApp açıkladı: Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılara ne olacak?

WhatsApp, hizmetlerin sağlanması için yeni kuralları ve kullanıcı verilerini işleme politikasını 15 Mayıs'a kadar kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını duyurdu.İlginizi Çekebilir En çok indirilen uygulamalar açıklandı: TikTok artık zirvede değil
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Yeni şartları 15 Mayıs'tan sonra reddederseniz, birkaç hafta boyunca aramaları ve bildirimleri almaya devam edebileceksiniz, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak ve gönderemeyeceksiniz. Bundan sonra ne olacağı henüz belli değil, ancak WhatsApp'ın 120 gündür aktif olmayan hesapları silmek gibi yeni bir politikası var. Bu kural, yeni politikaları kabul etmeyen hesaplar için de geçerli olabilir.
8 Şubat'tan, 15 Mayıs'a ertelenmişti
WhatsApp, yıllardır Facebook ile meta verileri paylaşıyor ve uygulamanın şimdi göndereceği tek yeni bilginin, Facebook'un çeşitli hizmetlerinde sizin için reklamları daha iyi hedeflemesine yardımcı olacak ödeme ve işlem verileri olduğu belirtilmişti.
Ocak ayında WhatsApp, yeni kuralların kabul edilmesi gerektiğini duyurduktan sonra kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Kullanıcılar başta Telegram olmak üzere diğer hizmetlere geçmeye başladılar. Başlangıçta, değişikliklerin 8 Şubat'ta yürürlüğe girmesi gerekiyordu, ancak daha sonra yeni kuralların kabul edilmesi 15 Mayıs tarihine ertelendi.
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/what-happens-when-our-terms-and-privacy-policy-updates-take-effect Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?
Bu sözleşmeden sonra tracking faliyeti çok ciddi artacak, insanları daha kolay tanıyıp iletişim ağlarını ve davranışlarını çözebilecekler bu da dolaylı olarak facebookta ve bağlantılı sitelerde görünen reklamların daha mükemmel olmasını sağlayacaktır.
2 milyar+ kullanıcı var en yakın rakibinin 500 milyon 1 milyar vb
Kullanıcı kaybetmesi sıkıntı değil 1.5 a bile düşse yine açık ara farkla 1 numara olduğu için ve artık gelir elde edebildiği için sıkıntı olmaz.
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