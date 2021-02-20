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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp açıkladı: Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılara ne olacak?

    Yürürlüğe sokmaya hazırlandığı gizlilik sözleşme değişiklikleri ile kafaları karıştıran WhatsApp, bu işlemi onaylamayan kullanıcılara ne gibi yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.
    20 Şubat 2021, 19:00 (9 sa.)
    10,2b
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    39
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    20

    WhatsApp açıkladı: Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılara ne olacak?
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    WhatsApp, hizmetlerin sağlanması için yeni kuralları ve kullanıcı verilerini işleme politikasını 15 Mayıs'a kadar kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını duyurdu.

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    Yeni şartları 15 Mayıs'tan sonra reddederseniz, birkaç hafta boyunca aramaları ve bildirimleri almaya devam edebileceksiniz, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak ve gönderemeyeceksiniz. Bundan sonra ne olacağı henüz belli değil, ancak WhatsApp'ın 120 gündür aktif olmayan hesapları silmek gibi yeni bir politikası var. Bu kural, yeni politikaları kabul etmeyen hesaplar için de geçerli olabilir.

    WhatsApp açıkladı: Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılara ne olacak?
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    8 Şubat'tan, 15 Mayıs'a ertelenmişti

    WhatsApp, yıllardır Facebook ile meta verileri paylaşıyor ve uygulamanın şimdi göndereceği tek yeni bilginin, Facebook'un çeşitli hizmetlerinde sizin için reklamları daha iyi hedeflemesine yardımcı olacak ödeme ve işlem verileri olduğu belirtilmişti.

    Ocak ayında WhatsApp, yeni kuralların kabul edilmesi gerektiğini duyurduktan sonra kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Kullanıcılar başta Telegram olmak üzere diğer hizmetlere geçmeye başladılar. Başlangıçta, değişikliklerin 8 Şubat'ta yürürlüğe girmesi gerekiyordu, ancak daha sonra yeni kuralların kabul edilmesi 15 Mayıs tarihine ertelendi.



    https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/what-happens-when-our-terms-and-privacy-policy-updates-take-effect Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    RockConn (Ufuk Durdağı) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "mesaj okuyamayacak ve gönderemeyeceksiniz" kısaca kullanamayacaksınız diyemiyor. Bu iğrenç faşist yaklaşımı sonu olur umarım.
    Yanıtla +53
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    CoreXXX (fatih tat) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir sürü alternatifi olan bir program. Kendi ayağına sıkıyor bence
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    mert1907 (Mert Karakoç) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Burda bence devlet gerekeni yapmalı ve insanlara dayatılan bu sözleşmeden dolayı vatandaşlarını koruyacak adımları atarak komple erişime kapatmalı uygulamayı.
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    15 Mayıs'a kadar kullanır ondan sonra başka uygulamalara yelken açarız. Hiç sorun değil.
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    J Juggernaut005 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kendileri bilir, hiçbir uygulama alternatifsiz değil.
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    S sadrag 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu iyiymis..Millette telegram yok diye sıkıntı çekiyordum. Bi müddet whatsapp ı tutarım, bildirim gelince de mesaj atarım karşı tarafa "telegram dan konuşalım" diye..
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Whatsapp olmazsa olmaz bir uygulama. A'dan Z'ye herkesle Whatsapp ile iletişime geçiyorum ve insanlar da bana oradan ulaşıyor. Maalesef ulaşmasınlar diyebileceğim bir durumda değilim. Resmen bunu bildikleri için zorluyorlar. Umarım Apple yeni izin sistemini getirir de az çok güvenlik sağlarız.
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    197140emir (Dr Sherlock ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben hala kabul etmedim 😎
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    Tony Møntana 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Signal kullanın bu tür durumların altında kalmayın biraz dur demesini bilin....
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    4 435 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sözleşme çıktığı gün sildim, bir daha da yüklemedim ve data paylaşımı konusunda ısrar ettiği sürece yüklemeyeceğim. Zira herkesle telegramdan görüşebiliyorum. Whatsapp’ı geri yükleyeceksin diyenle iddiaya girmek isterim. Öyle 10 lira 100 lira değil, notere gidelim anahtarına girelim. haber konusu oluruz :D
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    foreveriphone (erkan çelik) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye özelinde yazıyorum herkes eninde sonunda ss wp kullanmaya devam edecek telegram kurup wp silenlerde geri yükleyecek.Wp 1.derece akrabalardan daha önemli bir programdır
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    trcpt (Captain Sparrow) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu netin inadıdır anlamadım zaten trilyon kazandın kendi ipini çekio hıyarlar haberleri yok zaten ab de kaç kişi kullanıyo ki çoğu moruk
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    alimmm78 (Alimmm78 ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) trcpt
    Whatsapptan gelir elde edemiyorlardı, yani resmi olarak edemiyor görünüyorlardı. Ediyorlarsa bilemeyiz.



    Bu sözleşmeden sonra tracking faliyeti çok ciddi artacak, insanları daha kolay tanıyıp iletişim ağlarını ve davranışlarını çözebilecekler bu da dolaylı olarak facebookta ve bağlantılı sitelerde görünen reklamların daha mükemmel olmasını sağlayacaktır.



    2 milyar+ kullanıcı var en yakın rakibinin 500 milyon 1 milyar vb

    Kullanıcı kaybetmesi sıkıntı değil 1.5 a bile düşse yine açık ara farkla 1 numara olduğu için ve artık gelir elde edebildiği için sıkıntı olmaz.
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    sagropa (Kaan Türker) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telegram her yönüyle daha iyi program.
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