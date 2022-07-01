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    Instagram video gönderileri artık reels olarak paylaşılacak

    Instagram, etkileşimi artırmak adına video paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Instagram videoları artık reels sayfasında karşımıza çıkacak. Test aşamasında olan özelliğin detayları haberimizde.
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    instagram reels videoları

    Instagram, etkileşimi artırmak adına artık video paylaşımlarının reels formatına dönüştürüleceğini duyurdu. Instagram reels videoları şu anda belirli kullanıcılar arasında test ediliyor.

    Instagram’ın TikTok ile rekabet etme çabaları platformun son hamlesiyle büyüyor. Sosyal medya uzmanı Matt Navarra tarafından Twitter’da yayınlanan ekran görüntüsüne göre Instagram, kendi platformu ve Facebook’da daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına video gönderileri üzerine yeni bir özelliği test etmeye başladı. Artık tüm videolar otomatik olarak reels biçiminde olacak.

    instagram video reels paylaşımı

    Daha fazla etkileşim

    Meta sözcüsü, Instagram’daki video deneyimini basitleştirme ve iyileştirme çabalarının bir parçası olarak bu özelliğini test ettiklerini söylüyor. Instagram’ın tüm videoları reels sayfasına yönlendirerek videolardan daha fazla etkileşim almayı umuyor. Videolara efekt ve müzik eklemek mümkün olacak.

    Değişiklik şu anda sınırlı sayıda kullanıcı ile test ediliyor. Instagram’da yayınlanan mevcut videolara ne olacağı ve 10 dakika sürenin (doğrulanmış hesaplarda 60 dakikaya kadar) uzatılıp uzatılmayacağı bilinmiyor.

    Instagram’ın başındaki isim Adam Mosser, Instagram’ın artık bir fotoğraf paylaşım uygulaması olmadığını söylemiş ve üreticiler, video, alışveriş ve mesajlaşma üzerine odaklandığını belirtmişti.

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