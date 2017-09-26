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Instagram aylık 800 milyon kullanıcıya ulaştı

Sosyal ağ pazarının en büyük fotoğraf ve video paylaşım ağı Instagram büyümeye devam ediyor. Platform her 4 ayda bir 100 milyon aktif kullanıcı kazanır hale geldi.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Giderek büyüyen internet kullanıcı sayısından elbette en fazla sosyal ağlar istifade ediyor. Bunda da aslan payı Facebook’un. Sosyal ağ devinin kendisi ile birlikte sahip olduğu tüm hizmetler 1 milyar kullanıcı sayısını geçti veya geçmek üzere.

Büyüme muazzam

Bunlardan birisi olan Instagram aylık olarak 800 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı. Hizmeti günlük kullanan aktif kişi sayısı ise 500 milyon civarında. Sosyal ağın 4 ayda bir 100 milyon aylık aktif kullanıcı eklediği belirtiliyor.

Diğer taraftan platform üzerindeki reklam veren sayısı 6 ayda iki kat arttı ve 2 milyon oldu. Video izleme süreleri ise yıl bazında yüzde 80 artış gösterdi. Yine geçen yıla göre video üreten kullanıcı sayısı da 4 kat arttı.

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Facebook platformlarının elde ettiği başarı gerçekten muazzam. Snapchat, Twitter gibi rakiplerin daraldığı veya yavaş büyüdüğü dönemde Facebook sürekli kullanıcı kazanıyor. Sadece Facebook platformunda 2 milyar kullanıcı mevcut. WhatsApp ve Facebook Messenger 1 milyar kullanıcı sayısını geçmiş durumda.

Büyümede özellikle Instagram Stories, WhatsApp durum içerikleri gibi rakip platformlardan esinlenen yeniliklerin etkisi büyük. İşin ilginç tarafı bu özellikler asıl geliştiren platforma kullanıcı kazandıramazken Facebook platformlarına kazandırıyor. 

 

https://techcrunch.com/2017/09/25/instagram-now-has-800-million-monthly-and-500-million-daily-active-users/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KalemKolik 1 yıl
Çalıyor ama çalışıyorlarda adamlara helal olsun.
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