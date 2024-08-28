Instagram, beğenileri artıracak yeni yazı araçlarını sundu

- Fotoğraflara yazı yazma özellği geldi
- Reels ve Story'ler için yeni yazı tipler, animasyonlar, efektler
- Yorumlar
Fotoğraflara yazı yazma özellği geldi
Galerinizden bir fotoğraf seçtikten sonra yazı eklemek için metin düğmesine dokunmanız veya çıkartma olarak ek fotoğraflar eklemek için sağ üst köşedeki galeri düğmesine dokunmanız yeterli. Çıkartmanın üzerine dokunarak dikdörtgen, kare, daire, kalp veya yıldız gibi farklı şekillerde resmin üzerine ekleyebiliyorsunuz.
Reels ve Story'ler için yeni yazı tipler, animasyonlar, efektler
Instagram, ayrıca Reels ve Hikayeler için kullanılabilecek yeni yazı tipleri, animasyonlar ve efektlerle birlikte basitleştirilmiş yazı aracını kullanıma sundu. Metin aracını açarak yeni yazı tipi seçeneklerini görebilirsiniz. Yazı tipini seçtikten sonra ayrı animasyonlar ve efektler ekleyebilirsiniz. Yeni fontları fotoğraflar ve kaydırmalı gönderilerde kullanabilirsiniz.
Instagram, bu ayın başlarında kaydırmalı gönderilerde eklenebilecek fotoğraf ve video sayısını 20’ye çıkardı. Yakın zamanda profile şarkı ekleme özelliğini tanıttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.