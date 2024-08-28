2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram artık fotoğraflarınıza kolayca yazı eklemenize izin veriyor. Ayrıca resmin üstüne çıkartma olarak bir resim de ekleyebiliyorsunuz. Bu, kaydırmalı gönderiler için de geçerli.

Instagram'a MSN özelliği geliyor 6 sa. önce eklendi

Fotoğraflara yazı yazma özellği geldi

Galerinizden bir fotoğraf seçtikten sonra yazı eklemek için metin düğmesine dokunmanız veya çıkartma olarak ek fotoğraflar eklemek için sağ üst köşedeki galeri düğmesine dokunmanız yeterli. Çıkartmanın üzerine dokunarak dikdörtgen, kare, daire, kalp veya yıldız gibi farklı şekillerde resmin üzerine ekleyebiliyorsunuz.

Reels ve Story'ler için yeni yazı tipler, animasyonlar, efektler

Instagram, ayrıca Reels ve Hikayeler için kullanılabilecek yeni yazı tipleri, animasyonlar ve efektlerle birlikte basitleştirilmiş yazı aracını kullanıma sundu. Metin aracını açarak yeni yazı tipi seçeneklerini görebilirsiniz. Yazı tipini seçtikten sonra ayrı animasyonlar ve efektler ekleyebilirsiniz. Yeni fontları fotoğraflar ve kaydırmalı gönderilerde kullanabilirsiniz.

Instagram, bu ayın başlarında kaydırmalı gönderilerde eklenebilecek fotoğraf ve video sayısını 20’ye çıkardı. Yakın zamanda profile şarkı ekleme özelliğini tanıttı.

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Instagram, beğenileri artıracak yeni yazı araçlarını sundu