Instagram birden fazla hesap arasında geçişi kolaylaştıracak

Instagram şu an kullanıcıların aynı cihaz üzerinden birkaç hesabı kontrol etmelerine izin veriyor. Ancak diğer hesaplara erişebilmek için şifrelerini bilmeniz gerekiyor. Her birinin ayrı bir şifresi olduğunu düşünürsek bu iş biraz sıkıntılı olabilir. Ancak şirket bu hesapları ana hesaba bağlamayı planlıyor.

Tüm hesaplar, ana hesaba bağlanacak

TechCrunch'ın raporuna göre Instagram'ın test edilen bu yeni özellik, bir hesabınızı ana hesap olarak belirlemenizi sağlıyor. Daha sonra tüm hesaplara girebilmek için ana hesabın şifresini kullanmanız yeterli olacak. Bunun da kullanıcılara büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

https://techcrunch.com/2019/02/04/instagram-main-account/

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Instagram şu ana kadarolan bu özellikle ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da şirketin yeni özelliğibir hale getirinceye kadar test edeceğini gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda Instagram'a gelecek birile yeni özellik kullanıma sunulacak.