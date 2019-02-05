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Instagram birden fazla hesap arasında geçişi kolaylaştıracak

Sosyal medya devlerinden Instagram, birkaç hesabı aynı cihazdan yöneten kullanıcıların işini daha da kolaylaştırmak için yeni bir hesap geçiş yöntemini test ediyor. Ayrıntılar haberimizde.
3 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Instagram şu an kullanıcıların aynı cihaz üzerinden birkaç hesabı kontrol etmelerine izin veriyor. Ancak diğer hesaplara erişebilmek için şifrelerini bilmeniz gerekiyor. Her birinin ayrı bir şifresi olduğunu düşünürsek bu iş biraz sıkıntılı olabilir. Ancak şirket bu hesapları ana hesaba bağlamayı planlıyor.

Tüm hesaplar, ana hesaba bağlanacak

TechCrunch'ın raporuna göre Instagram'ın test edilen bu yeni özellik, bir hesabınızı ana hesap olarak belirlemenizi sağlıyor. Daha sonra tüm hesaplara girebilmek için ana hesabın şifresini kullanmanız yeterli olacak. Bunun da kullanıcılara büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.
Instagram şu ana kadar test aşamasında olan bu özellikle ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da şirketin yeni özelliği istikrarlı bir hale getirinceye kadar test edeceğini gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda Instagram'a gelecek bir güncelleme ile yeni özellik kullanıma sunulacak.

https://techcrunch.com/2019/02/04/instagram-main-account/ Yorum Yaz
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aozgec 3 ay
bunu whatsappta yapsalar ya
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Hyperchondriac 3 ay
Stalkerlar yasadi.
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PurposeLess sinan 3 ay Hyperchondriac
zaten onlar için yapıyorlar, yoksam zaten 1 hesap normal insana yetiyor.
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