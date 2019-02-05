Microsoft Authenticator artık olağan dışı etkinliklerde kullanıcıları uyaracak

Teknoloji Editörü
Microsoft'un hesaplarınızda güvenli bir şekilde oturum açmanızı sağlayan Authenticator uygulamasına yeni bir özellik eklendi. Yazılım devinden yapılan açıklamaya göre bundan böyle hesabınızda olağan dışı bir durum tespit edilirse size bildirim gönderilecek.
Hesabınıza müdahale edebileceksiniz
Microsoft blogunda yapılan açıklamalara göre kişisel Microsoft hesabınızda bir dizi hassas işlem gerçekleştiğinde, Microsoft Authenticator size bir bildirim gönderecek. Dilerseniz yapılan etkinliği görüntüleyebilecek ve beklenmedik bir tehlike durumunda hesabınızı korumak için gerekli işlemleri yapabileceksiniz.Hesabınızda şifre değişikliği, yeni bir telefon numarası veya e-posta eklenmesi, yeni bir cihazdan veya yerden giriş yapılması gibi sıra dışı eylemler tespit edildiğinde bu bildirim otomatik olarak gönderilecek. Microsoft Authenticator uygulamasının Android ve iOS versiyonlarının da olduğunu belirtelim.
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Azure-Active-Directory-Identity/Microsoft-Authenticator-app-now-sends-security-notifications/ba-p/328281 Yorum Yaz Paylaş Tweetle