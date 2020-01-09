Tiktok ve Snapchat'in etkisiyle Instagram'ın büyüme hızı tek haneye indi

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Araştırma şirketi eMarketer tarafından yapılan araştırmaya göre Instagram’ın büyüme hızı tavaşladı. 2018’de yüzde 10.1 olan büyüme hızı, 2019’da yüzde 6.7’ye düştü.

2018 yılında Instagram’a her ay giriş yapan ABD’deki kişi sayısı 100 milyon 500 bin iken 2019’da her ay giriş yapan kişi sayısı 107 milyon 200 bin olarak ölçüldü. Tahminlere göre bu sayı, 2023 yılında 120 milyon 300 bin olacak. Bu da 2023’teki yıllık büyümenin yalnızca yüzde 1.8 olarak ölçüleceği anlamına geliyor.

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Büyüme hızındaki düşüşe gerekçe olarak yaşlıların platforma gösterdiği ilginin azalması ve yeni neslin Snapchat, TikTok gibi platformları daha aktif bir şekilde kullanması gerekçe gösteriliyor. eMarketer’in araştırmasına göre Snapchat, 2019 yılında dünya genelinde kullanıcı sayısını yüzde 14.3 oranında arttırmayı başardı. TikTok’un büyüme hızının da çift haneli olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Instagram’ın ABD’deki büyüme hızı tek haneye düşse de reklam gelirlerindeki büyüme çift haneli gerçekleşti. 2019’da 9.45 milyar dolar reklam geliri elde etti. 2020’de yüzde 46.6 büyüme ile 13,86 milyar dolar reklam geliri elde edileceği tahmin ediliyor.

*eMarketer araştırmaları, 1 yılı Ocak'tan Ocak'a değil Kasım'dan Kasım'a şeklinde değerlendiriyor.

https://www.emarketer.com/content/instagram-user-growth-in-the-us-will-drop-to-single-digits-for-the-first-time

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