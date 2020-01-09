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    Tiktok ve Snapchat'in etkisiyle Instagram'ın büyüme hızı tek haneye indi

    eMarketer tarafından yapılan araştırmaya göre Instagram'ın büyüme hızı tek haneye düştü. Instagram'ın büyüme hızındaki düşüşün nedeni ise Snapchat ve TikTok.
    1 hf.
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    1
    11
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Araştırma şirketi eMarketer tarafından yapılan araştırmaya göre Instagram’ın büyüme hızı tavaşladı. 2018’de yüzde 10.1 olan büyüme hızı, 2019’da yüzde 6.7’ye düştü.

    2018 yılında Instagram’a her ay giriş yapan ABD’deki kişi sayısı 100 milyon 500 bin iken 2019’da her ay giriş yapan kişi sayısı 107 milyon 200 bin olarak ölçüldü. Tahminlere göre bu sayı, 2023 yılında 120 milyon 300 bin olacak. Bu da 2023’teki yıllık büyümenin yalnızca yüzde 1.8 olarak ölçüleceği anlamına geliyor.

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    Büyüme hızındaki düşüşe gerekçe olarak yaşlıların platforma gösterdiği ilginin azalması ve yeni neslin Snapchat, TikTok gibi platformları daha aktif bir şekilde kullanması gerekçe gösteriliyor. eMarketer’in araştırmasına göre Snapchat, 2019 yılında dünya genelinde kullanıcı sayısını yüzde 14.3 oranında arttırmayı başardı. TikTok’un büyüme hızının da çift haneli olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

    Instagram’ın ABD’deki büyüme hızı tek haneye düşse de reklam gelirlerindeki büyüme çift haneli gerçekleşti. 2019’da 9.45 milyar dolar reklam geliri elde etti. 2020’de yüzde 46.6 büyüme ile 13,86 milyar dolar reklam geliri elde edileceği tahmin ediliyor.

    *eMarketer araştırmaları, 1 yılı Ocak'tan Ocak'a değil Kasım'dan Kasım'a şeklinde değerlendiriyor.



    https://www.emarketer.com/content/instagram-user-growth-in-the-us-will-drop-to-single-digits-for-the-first-time Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    danlabilic 1 hf. en beğenilen
    facebook gibi illaki sonu gelicek instagramın da şaşırılacak bişey değil yani
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Doğrudur. Tiktok'a neden sardığımı düşündüm birden. İnstagram gibi kimi izlesen derdi yok, gerekli gereksiz yediklerini, içtiklerini gösteren tipler varsa da minimum, youtube gibi bir şey izlemek için önce jenerik, konuya hakim olmayan bir ergen ve 10 dakika doldurayım para lazımcıları seyretme derdi yok, uygulamanın sağından solundan senin zerre ilgin alakan olmasa da sana dayatılan siyasi veya ideolojik türlü kişi, kurum, şahısların algı dayatması yok. Peki ne var? Komik veya düşündürücü veya vasat, ama illa ki ilgini çekecek kısa 5+10 saniyelik videolar var, siyasi, ideolojik veya cinsel içerik filtreli, algı yönetimi yapan birileri yok, illa ki bir iki videoda muhakkak fazlasıyla gülüyorsun ve eğleniyorsun, ayrıca yorum da yapıyorsun, yorum yapanlarla bir arada konuşuyorsun ama uzun muhabbet yok, kısa ve öz. Yani Tiktok bir nevi, İnsta+youtu+snap+twit karışımı bir melez platform. Üstelik sadece izleyici olmana da izin veriyor mahremiyet de cabası. Kalitesiz içerikler mi var? Parmağınızın ucunda, hemen geçersin çok da izlemek zorunda değilsin her şeyi. Tek dezevantajı Çin'li olması. Çin malı ise kalitesizdir vasattır öğeğğğ tayfası dışında iyi bir uygulama.
    Doğrudur. Tiktok'a neden sardığımı düşündüm birden. İnstagram gibi kimi izlesen derdi yok, gerekli gereksiz yediklerini, içtiklerini gösteren tipler varsa da mi...
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ...
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    Doanc4n 1 hf.
    instagram, tiktok vs. nin büyüme hızı ne zaman geriler, insanoğlunun gelişimi yükselir. dünya çığırından çıktı artık.
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    zingfth 1 hf.
    İnstagram çok fazla büyüdüğü için büyüme hızı düştü ve bu çok normal.Matematik bilen anlar ne demek istediğimi.Bunun tiktok ya da başka bi uyg. ile alakası yok.
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    celik44 1 hf.
    Twitter ölmez
    Yanıtla +1
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    yorumculuklar 1 hf.
    Haberin çevirisi bana yanlış geldi yine. Sebep ileri yaştaki insanların beklenen hızda platforma dahil olmaması olarak gösteriliyor. Çeviri yapılan kaynak da bunun Tiktok ve Snapchat ile ilgili olabileceği yoeumunu yapıyor ama bu yorumu kanitlayabilecek direkt bir veri sunmuyor, o yüzden direkt olarak sebep bu iki uygulama olmayabilir çünkü onların hangi yaş gruplarında yükseldiğine dair bir veri paylaşılmamış. Neyse gelelim Instagram'a, görünüşe göre büyüme hızı azalmış ama gelir artmış, bu demek oluyor ki platform kullanıcı sayısı bakımından doyuma ulaşmış ama platformdaki kullanıcı platforma bağlı ve gerçekten kullanıyor. Bu tip platformlara bir milyon kişi kayıt olur yüz kişilik geliriniz olur ama yüz kişi kayıt olur yüz kişilik geliriniz de olabilir ki Instagram bana ikinci sık gibi geliyor. Uygulama akıcılığı ve birçok cihazda desteklenmesi, kullanım kolaylığı (tüm fotoğrafları gördün mesajı bile bir kolaylıktır) kullanıcıyı platformda tutmaya devam ediyor.
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    murdocklawless 1 hf.
    o tiktok nedir öyle ya? beş dakika ancak dayanabildim.
    Yanıtla +2
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    filteke 1 hf.
    Herşeyin bir süresi var, zamanla tükenecekler. Eskiden mirc, icq, msn messenger, mynet, facebook, Yahoo chat , vardi hatta efsane zurna kanali vardi şimdi tiktok, yarin tiktok diye bir uygulama vardi diyeceğiz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu filteke
    Yanlış biliyorsun Tiktok bir sohbet uygulaması değil :))))) Konuya çok Fransız kalmışsın.
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Doğrudur. Tiktok'a neden sardığımı düşündüm birden. İnstagram gibi kimi izlesen derdi yok, gerekli gereksiz yediklerini, içtiklerini gösteren tipler varsa da minimum, youtube gibi bir şey izlemek için önce jenerik, konuya hakim olmayan bir ergen ve 10 dakika doldurayım para lazımcıları seyretme derdi yok, uygulamanın sağından solundan senin zerre ilgin alakan olmasa da sana dayatılan siyasi veya ideolojik türlü kişi, kurum, şahısların algı dayatması yok. Peki ne var? Komik veya düşündürücü veya vasat, ama illa ki ilgini çekecek kısa 5+10 saniyelik videolar var, siyasi, ideolojik veya cinsel içerik filtreli, algı yönetimi yapan birileri yok, illa ki bir iki videoda muhakkak fazlasıyla gülüyorsun ve eğleniyorsun, ayrıca yorum da yapıyorsun, yorum yapanlarla bir arada konuşuyorsun ama uzun muhabbet yok, kısa ve öz. Yani Tiktok bir nevi, İnsta+youtu+snap+twit karışımı bir melez platform. Üstelik sadece izleyici olmana da izin veriyor mahremiyet de cabası. Kalitesiz içerikler mi var? Parmağınızın ucunda, hemen geçersin çok da izlemek zorunda değilsin her şeyi. Tek dezevantajı Çin'li olması. Çin malı ise kalitesizdir vasattır öğeğğğ tayfası dışında iyi bir uygulama.
    Yanıtla +5
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    danlabilic 1 hf. en beğenilen
    facebook gibi illaki sonu gelicek instagramın da şaşırılacak bişey değil yani
    Yanıtla +9
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    2623 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    instagram, büyüme hızı ve
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