Reels aralarına reklam gelebilir: Instagram'da artık daha fazla reklamla karşılaşabilirsiniz

Instagram'a artırılmış gerçeklik reklamları geliyor
Instagram'da markalar artık Keşfet akışına reklam yerleştirebilir. Ancak profil akışı reklamları hala test aşamasında. Şirket ayrıca bazı içerik oluşturuculara profil özet akışlarında gösterilen reklamlardan gelir elde etme şansı da sunacak.
Yeni reklam stratejisi arasında hem Ana sayfa akışınızda hem de Hikayelerde artırılmış gerçeklik reklamları yer almakta. Meta, markaların, insanların evlerinde sanal mobilyaları test etmelerine veya bir arabaya daha yakından bakmalarına izin vermek için bunu kullanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.