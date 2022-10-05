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    Reels aralarına reklam gelebilir: Instagram'da artık daha fazla reklamla karşılaşabilirsiniz

    Yeni reklam stratejisini duyuran Meta, Keşfet sekmesi de dahil olmak üzere Instagram'da reklamlar için yeni alanlar açıyor. Yakın bir zamanda Reels'lar arasına atlanabilir reklamlar da gelebilir.
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    Instagram'da artık daha fazla reklamla karşılaşabilirsiniz Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya devi Meta, Salı günü gerçekleştirdiği konferansta bu yıl büyümenin anahtarı olarak belirlediği kısa video ve kurumsal mesajlaşma ürünleri için yeni gelir akışları yaratmayı amaçlayan bir dizi yeni reklam formatını duyurdu. 

    Instagram'a artırılmış gerçeklik reklamları geliyor

    Instagram'da markalar artık Keşfet akışına reklam yerleştirebilir. Ancak profil akışı reklamları hala test aşamasında. Şirket ayrıca bazı içerik oluşturuculara profil özet akışlarında gösterilen reklamlardan gelir elde etme şansı da sunacak.

    Yeni reklam stratejisi arasında hem Ana sayfa akışınızda hem de Hikayelerde artırılmış gerçeklik reklamları yer almakta. Meta, markaların, insanların evlerinde sanal mobilyaları test etmelerine veya bir arabaya daha yakından bakmalarına izin vermek için bunu kullanabilir.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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