Reels aralarına reklam gelebilir: Instagram'da artık daha fazla reklamla karşılaşabilirsiniz

Tam Boyutta Gör Sosyal medya devi Meta, Salı günü gerçekleştirdiği konferansta bu yıl büyümenin anahtarı olarak belirlediği kısa video ve kurumsal mesajlaşma ürünleri için yeni gelir akışları yaratmayı amaçlayan bir dizi yeni reklam formatını duyurdu.

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Instagram'a artırılmış gerçeklik reklamları geliyor

Instagram'da markalar artık Keşfet akışına reklam yerleştirebilir. Ancak profil akışı reklamları hala test aşamasında. Şirket ayrıca bazı içerik oluşturuculara profil özet akışlarında gösterilen reklamlardan gelir elde etme şansı da sunacak.

Yeni reklam stratejisi arasında hem Ana sayfa akışınızda hem de Hikayelerde artırılmış gerçeklik reklamları yer almakta. Meta, markaların, insanların evlerinde sanal mobilyaları test etmelerine veya bir arabaya daha yakından bakmalarına izin vermek için bunu kullanabilir.

Tam Boyutta Gör Şirket, Facebook ve Instagram Reels'deki reklamlar için yeni biçimler deniyor. Bu biçimler arasında ise bir Reels'den sonra oynayan dört ila on saniye süren atlanabilir reklamlar bulunmakta. Reklam bittikten sonra Reels'lar tekrar oynayacak. Ayrıca markalar, Reels reklamlarında kullanmak üzere ücretsiz bir müzik kitaplığına erişebilecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Meta yöneticileri, Meta'nın artık reklamların yeni müşterileri mi yoksa satın alma olasılığı en yüksek olanları mı hedeflediğini optimize etmek için yapay zeka kullanabileceğini söyleyerek, işletmeler ve potansiyel müşteriler arasında doğrudan sohbetler açan reklamları da lanse etti.

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