Instagram'da bağış toplama dönemi başladı

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Instagram’ın bağış özelliği ABD, İngiltere ve İrlanda’da yayına alındı. Geçimini Instagram üzerinden sağlayan profiller, bağış toplama özelliği sayesinde takipçilerinden doğrudan para kazanabilecek. Instagram'da ABD'deki kullanıcılar kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplayabiliyor veya bağış yapabiliyordu. Bugün kullanıma açılan özellik ise bireysel kullanıcıların, bireysel amaçlarla bağış toplayabilmesine imkan tanıyor.

Instagram bu özelliği test amacıyla şimdilik 3 ülkede açtığını, ilerleyen dönemde daha geniş kitlelerin kullanımına sunulacağını ifade ediyor. Bağış özelliği şimdilik sınırlı sayıda profil için etkinleştirildi. Önümüzdeki aylarda daha geniş kitlelere açılacağı belirtiliyor.

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Bağış toplama özelliğini etkinleştirmek için ayarlardan Bireysel Bağış Toplama özelliğini açmak gerekiyor. Facebook bağış toplama için Stripe ile iş birliği yapıyor ancak bağış yapmak isteyenler Mastercard, Visa, Paypal gibi ödeme kuruluşlarıyla bağış yapabiliyor.

Herkes bağış toplayamayacak

Bağış talep etmek için geçerli bir sebep isteniyor. Ne için bağış toplayacağınızı belirledikten sonra Instagram’ın ve bağışa aracı kuruluşun bunu onaylaması gerekiyor. Bağış toplama süresi en fazla 30 gün olarak belirlenecek. Bir defaya mahsus bu süre 30 gün daha uzatılabilecek. Bağış toplamak için en az 18 yaşında olmalısınız.

Bağış toplama özelliği bugün itibariyle ABD, İngiltere ve İrlanda’daki az sayıda profilin kullanımına sunuldu. Türkiye’de Stripe kullanılamadığı için ve ülkemizde bireysel olarak bağış toplamak yasal olmadığı için bu özelliğin Türkiye’ye gelmeyeceğini düşünüyoruz.

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Instagram Instagram, Inc. Fotoğraf ve Video Ücretsiz 141.2 MB

https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-a-new-way-to-fundraise-for-personal-causes/

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