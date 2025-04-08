Meta duyurdu: Instagram'da canlı yayına yaş sınırı geldi

16 yaşından küçükler canlı yayın izni alacak
16 yaşından küçük kullanıcılar, ebeveyn izni olmadan Instagram’da canlı yayın açamayacak. Ayrıca, direkt mesajlarda şüpheli çıplaklık içeren görüntüleri bulanıklaştıran özelliği kapatmak için ebeveyn iznine ihtiyaç duyacaklar.
Meta, 18 yaş altı kullanıcıları genç hesap olarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz yıl, ebeveynlere uygulamanın kullanımı için günlük zaman sınırı belirleme, gençlerin belirli zamanlarda Instagram'ı kullanmasını engelleme ve çocuklarının mesaj alışverişinde bulunduğu hesapları görme olanağı sağlayan ayarı varsayılan olarak sundu. Instagram’dan sonra Facebook ve Messenger genç hesapları ilk olarak Amerika, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da aktif edilecek. Instagram hesaplarında olduğu gibi, 16 yaşından küçük kullanıcıların ayarları değiştirmek için ebeveyn iznine ihtiyacı olacak.
Meta, Instagram genç hesaplarının dünya çapında 54 milyon 18 yaşından küçük kişi tarafından kullanıldığını ve 13 - 15 yaş arasının %90'ından fazlasının varsayılan kısıtlamalarını sürdürdüğünü söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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