Instagram’da kendinizin yapay zeka versiyonunu oluşturma dönemi başlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çok yakında Instagram’da bir içerik oluşturucuya veya bir sayfaya DM attığınızda onun yapay zeka versiyonundan bir yanıt alabilirsiniz. Instagram, yeni özelliği ile birlikte artık içerik oluşturucularına ve işletme sahiplerine soruları yanıtlayabilen veya takipçilerle sohbet edebilen bir yapay zeka kişiliği oluşturmalarına izin verecek. Bu yapay zeka kişiliği ise Meta’nın AI Studio’su aracılığıyla yapılacak. Özellik şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılar tarafından denenebilecek.

Yapay zekalar Instagram'da

Tam Boyutta Gör Meta’nın amacı içerik oluşturucuların ve işletme sahiplerinin bu yapay zeka profillerini kendi adlarına takipçileriyle konuşmak için kullanmaları. Meta, ABD'deki Instagram kullanıcılarının AI Studio'yu web sitesi aracılığıyla ya da doğrudan Instagram'da yeni bir “AI sohbeti” başlatarak kullanmaya başlayabileceklerini söylüyor. Meta, yaptığı açıklamada bu yapay zeka ikizlerinin paylaşılması istenen bağlantılar veya konuşulmaması gereken konular gibi çeşitli yönlerle özelleştirebileceğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte AI Studio sadece içerik oluşturucular için değil. Meta, herhangi bir kullanıcının belirli konular hakkında sohbet edebilecek, meme’ler yapabilecek veya tavsiyelerde bulunabilecek özel yapay zeka “karakterleri” oluşturmasına da izin verecek. Bu yapay zekalar Meta'nın yeni Llama 3.1 modeli tarafından desteklenecek. Kullanıcılar sohbet robotlarını paylaşabilecek ve kaç kişinin kullandığını takip edebilecek. Diğer kullanıcıların oluşturulan AI karakter ile olan etkileşimleri ise görülemeyecek. Bu özellik aslında Character.AI ve Replika gibi girişimlere benziyor.

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Meta aslında bir süredir yapay zeka karakterleri üzerinde çalışıyor. Hatırlanacağı üzere firma, aralarında Snoop Dogg ve Kendall Jenner gibi kişilerin olduğu bir avuç ünlünün kişiliklerine bürünen yapay zeka sohbet robotlarını denemişti. Bu arada Meta, herhangi bir yanlı anlaşılma olmaması ise oluşturulan yapay zeka profillerinin göründükleri her yerde açıkça etiketleneceğini söylüyor.

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