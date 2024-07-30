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    Anlık Bildirim

    Instagram’da kendinizin yapay zeka versiyonunu oluşturma dönemi başlıyor

    Meta'nın yeni AI Studio platformu sayesinde Instagram’da veya web'de kendinizin yapay zeka versiyonlarını oluşturulabilecek. Bu versiyonlar diğer insanlarla konuşabilecek.
    Instagram’da kendinizin yapay zeka versiyonunu oluşturma dönemi Tam Boyutta Gör
    Çok yakında Instagram’da bir içerik oluşturucuya veya bir sayfaya DM attığınızda onun yapay zeka versiyonundan bir yanıt alabilirsiniz. Instagram, yeni özelliği ile birlikte artık içerik oluşturucularına ve işletme sahiplerine soruları yanıtlayabilen veya takipçilerle sohbet edebilen bir yapay zeka kişiliği oluşturmalarına izin verecek. Bu yapay zeka kişiliği ise Meta’nın AI Studio’su aracılığıyla yapılacak. Özellik şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılar tarafından denenebilecek.

    Yapay zekalar Instagram'da

    Instagram’da kendinizin yapay zeka versiyonunu oluşturma dönemi Tam Boyutta Gör
    Meta’nın amacı içerik oluşturucuların ve işletme sahiplerinin bu yapay zeka profillerini kendi adlarına takipçileriyle konuşmak için kullanmaları. Meta, ABD'deki Instagram kullanıcılarının AI Studio'yu web sitesi aracılığıyla ya da doğrudan Instagram'da yeni bir “AI sohbeti” başlatarak kullanmaya başlayabileceklerini söylüyor. Meta, yaptığı açıklamada bu yapay zeka ikizlerinin paylaşılması istenen bağlantılar veya konuşulmaması gereken konular gibi çeşitli yönlerle özelleştirebileceğini söylüyor.
    Instagram’da kendinizin yapay zeka versiyonunu oluşturma dönemi Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte AI Studio sadece içerik oluşturucular için değil. Meta, herhangi bir kullanıcının belirli konular hakkında sohbet edebilecek, meme’ler yapabilecek veya tavsiyelerde bulunabilecek özel yapay zeka “karakterleri” oluşturmasına da izin verecek. Bu yapay zekalar Meta'nın yeni Llama 3.1 modeli tarafından desteklenecek. Kullanıcılar sohbet robotlarını paylaşabilecek ve kaç kişinin kullandığını takip edebilecek. Diğer kullanıcıların oluşturulan AI karakter ile olan etkileşimleri ise görülemeyecek. Bu özellik aslında Character.AI ve Replika gibi girişimlere benziyor.

    Meta aslında bir süredir yapay zeka karakterleri üzerinde çalışıyor. Hatırlanacağı üzere firma, aralarında Snoop Dogg ve Kendall Jenner gibi kişilerin olduğu bir avuç ünlünün kişiliklerine bürünen yapay zeka sohbet robotlarını denemişti. Bu arada Meta, herhangi bir yanlı anlaşılma olmaması ise oluşturulan yapay zeka profillerinin göründükleri her yerde açıkça etiketleneceğini söylüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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