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    Instagram'da profil fotoğraflarını yapay zeka oluşturacak

    Instagram, tüm kullanıcıları için yapay zeka destekli yeni bir özelliği test ediyor. Popüler sosyal ağ platformunda artık yapay zekayla oluşturulmuş daha fazla profil fotoğrafı göreceğiz.
    instagram profil resmi yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Instagram, şu anda yapay zeka destekli profil resmi oluşturma özelliğini test ediyor. Kullanıcılar, uygulamadan çıkmadan veya üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan doğrudan profil düzenleme seçeneğinden profil resimlerini yapay zekayla oluşturabilecek.

    Bu, Instagram kullanıcıları için yeni bir seçenek olsa da, Snapchat Dreams ve TikTok AI avatar ile zaten bunu sunuyor.

    Instagram kullanıcılarının profil sayfalarına gitmeleri, "Profili Düzenle"ye tıklamaları ve "Resmi Düzenle" seçeneğini seçmeleri yeterli olacak. Burada, yeni "Yapay Zeka profil resmi oluştur" seçeneği çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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