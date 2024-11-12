Tam Boyutta Gör Instagram, şu anda yapay zeka destekli profil resmi oluşturma özelliğini test ediyor. Kullanıcılar, uygulamadan çıkmadan veya üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan doğrudan profil düzenleme seçeneğinden profil resimlerini yapay zekayla oluşturabilecek.

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Bu, Instagram kullanıcıları için yeni bir seçenek olsa da, Snapchat Dreams ve TikTok AI avatar ile zaten bunu sunuyor.

Instagram kullanıcılarının profil sayfalarına gitmeleri, "Profili Düzenle"ye tıklamaları ve "Resmi Düzenle" seçeneğini seçmeleri yeterli olacak. Burada, yeni "Yapay Zeka profil resmi oluştur" seçeneği çıkacak.

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Instagram'da profil fotoğraflarını yapay zeka oluşturacak