Instagram, popüler olmayan videoların kalitesini düşürüyor

Instagram, neden videoların kalitesini düşürüyor?
Mosseri, Instagram’ın videoları mümkün olan en yüksek kalitede göstermeye çalıştığını ancak uzun süre izlenmemesi durumunda videonun kalitesinin düşürüldüğünü söylüyor. Mosseri, daha fazla görüntüleme sağlayan içerik oluşturucular için daha yüksek kalite sunduklarını ancak bunun daha yoğun CPU kodlama ve daha büyük dosyalar için daha pahalı depolama gerektirdiğini ekliyor.
Birçok kullanıcı, bu yaklaşımın popüler içerik üreticileri yeni içerik üreticilere göre ayrıcalıklı kılan bir sistem oluşturduğunu öne sürüyor. Popüler içerik oluşturucular en yüksek kalitede gönderi paylaşıyor, popülerlikleri daha da artırıyor, daha küçük içerik oluşturucular geri planda kalıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu