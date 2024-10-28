Instagram, popüler olmayan videoların kalitesini düşürüyor

Tam Boyutta Gör Instagram videosunun popülaritesinin kalitesini etkilediğini biliyor muydunuz? Instagram’ın başındaki isim olan Adam Mosseri’ye göre, daha popüler olan videolar daha yüksek kalitede gösterilirken, daha az popüler videolar daha düşük kalitede gösteriliyor.

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Instagram, neden videoların kalitesini düşürüyor?

Mosseri, Instagram’ın videoları mümkün olan en yüksek kalitede göstermeye çalıştığını ancak uzun süre izlenmemesi durumunda videonun kalitesinin düşürüldüğünü söylüyor. Mosseri, daha fazla görüntüleme sağlayan içerik oluşturucular için daha yüksek kalite sunduklarını ancak bunun daha yoğun CPU kodlama ve daha büyük dosyalar için daha pahalı depolama gerektirdiğini ekliyor.

Birçok kullanıcı, bu yaklaşımın popüler içerik üreticileri yeni içerik üreticilere göre ayrıcalıklı kılan bir sistem oluşturduğunu öne sürüyor. Popüler içerik oluşturucular en yüksek kalitede gönderi paylaşıyor, popülerlikleri daha da artırıyor, daha küçük içerik oluşturucular geri planda kalıyor.

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Instagram, çok izlenmeyen videoların kalitesini düşürüyor