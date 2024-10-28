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    Instagram, popüler olmayan videoların kalitesini düşürüyor

    Instagram videolarınızdan bazılarının neden bulanık, bazılarının da neden çok net göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Bunun nedeni; Instagram'da videonuzun kalitesinin izlenme sayısına bağlı olması.
    instagram video kalitesi izlenme sayısı Tam Boyutta Gör
    Instagram videosunun popülaritesinin kalitesini etkilediğini biliyor muydunuz? Instagram’ın başındaki isim olan Adam Mosseri’ye göre, daha popüler olan videolar daha yüksek kalitede gösterilirken, daha az popüler videolar daha düşük kalitede gösteriliyor.

    Instagram, neden videoların kalitesini düşürüyor?

    Mosseri, Instagram’ın videoları mümkün olan en yüksek kalitede göstermeye çalıştığını ancak uzun süre izlenmemesi durumunda videonun kalitesinin düşürüldüğünü söylüyor. Mosseri, daha fazla görüntüleme sağlayan içerik oluşturucular için daha yüksek kalite sunduklarını ancak bunun daha yoğun CPU kodlama ve daha büyük dosyalar için daha pahalı depolama gerektirdiğini ekliyor.

    Birçok kullanıcı, bu yaklaşımın popüler içerik üreticileri yeni içerik üreticilere göre ayrıcalıklı kılan bir sistem oluşturduğunu öne sürüyor. Popüler içerik oluşturucular en yüksek kalitede gönderi paylaşıyor, popülerlikleri daha da artırıyor, daha küçük içerik oluşturucular geri planda kalıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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