Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milyonlarca Instagram fenomeninin kişisel bilgiler sızdırıldı [Instagram'dan açıklama geldi]

Amazon sunucularında barındırılan şifresiz bir veritabanında, 49 milyon Instagram fenomenine ait kişisel bilgiler ortaya çıktı. İçlerinde telefon numaraları ve e-mail adresleri bulunuyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,7b
1
8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Milyonlarca Instagram fenomeninin kişisel bilgiler sızdırıldı [Instagram'dan açıklama geldi]
Tam Boyutta Gör
Facebook’un sahip olduğu Instagram, çatı firmasından geri kalmayarak sürekli sızıntı haberleriyle gündeme gelmeye başladı. Bu seferki sızıntı ise 49 milyon Instagram fenomeninin (ünlüler ve marka hesapları dahil) kişisel verilerini içeriyor.

Telefon numaraları ve e-mail adresleri görüldü

Sızıntı, bir güvenlik uzmanı tarafından Amazon Web Services (AWS)’de fark edildi. Şifresiz olarak tutulan bu veritabanında kullanıcıların takipçi sayıları, profil fotoğrafları, onay tiki alıp almadıkları gibi herkese açık bilgilerin yanı sıra, telefon numaraları ve e-mail adresleri de bulunuyor. TechCrunch ekibi veritabanındaki ünlülerden birine ulaşarak telefon numaralarının doğru olduğunu kanıtlamış.

Sızıntının kaynağı Mumbai merkezli Chtrbox firması. Bu firma fenomenlerin sponsorlu içerik paylaşmalarını sağlayan bir iş ortağı konumunda. Görünen o ki hesaplara ait bilgileri derleyen Chtrbox gerekli güvenlik önlemlerini almayı unutmuş.

Ayrıca Bkz. "Huawei, piyasadaki telefonlarına güvenlik güncellemesi ve servis desteği sunmaya devam edecek"

Facebook da sızdırılan verilerin Instagram içerisinden mi alındığını yoksa farklı kaynaklardan mı bulunduğunu araştırmaya başladıklarını açıkladı. Neyse ki Chtrbox, veritabanını çevrimdışı hale getirerek erişimini engelledi. Ancak halihazırda yanlış ellere geçmiş olması mümkün. Konuyla ilgili Chtrbox tarafından şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Instagram açıklaması 

Verinin hatalı kullanımı ile ilgili tüm iddialara önem veriyoruz. Bu haberde öne sürülen iddialara yönelik ilk araştırmalar sonucunda Instagram kullanıcılarının hiçbir özel e-posta veya telefon numarası bilgisine erişilmediğini gördük. Chtrbox’un veri tabanında Instagram’ın da aralarında bulunduğu birçok kaynaktan kamuya açık bilgi bulunuyordu.

https://www.engadget.com/2019/05/20/instagram-influencers-data-exposed-online-database/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
seyidkutub 2 hf.
Aman yanlışlıkla oldu diye milletin ne olduğunu nerde olduğunu ne karakterde olduğunu satıyorlar sanırım. İlerde vay anam bu fotoğrafı ben kız arkadaşıma attım demeyin fjdjdj
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
49 milyon fenomenin hünerleri nedir acaba diye aklıma geldi? acunun eşi, yılan diyerek tanınan... aldı beni bir gülme :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 hf.
Facebook baya uyduruklaştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 hf.
Günün skandalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnantuna88 2 hf.
İyi olmuş beter olsunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 2 hf.
49 milyon fenomen mi? Çok fazla değil mi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 2 hf.
Darısı Tiktok şeysine.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dalette 2 hf.
Şaşırdık mı!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Adobe Premiere Rush sonunda Android platformuna geldi 2 hf. Microsoft, Apple Watch için Outlook bildirimlerini yeniden tasarladı 2 hf. 2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı sızdırıldı! 2 hf. Huawei, kendi mobil işletim sistemini önümüzdeki 6 ay içerisinde tanıtabilir 2 hf. Halı Örtüsü Kullanımının Sağladığı Kolaylıklar 2 hf. Amerikan Posta Hizmetleri Kurumu, otonom posta dağıtım kamyonlarını deniyor 2 hf. MacBook Pro artık 8 çekirdekli 2 hf. Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor 2 hf. The Sims 4 PC sürümü ücretsiz oldu 2 hf. TikTok’un sahibi ByteDance, Spotify’a rakip olmaya hazırlanıyor 2 hf. Kağıt yardımıyla, kulak enfeksiyonlarını teşhis eden uygulama geliştiriliyor 2 hf. George RR Martin, yeni bir RPG oyunu için FromSoftware ile çalışıyor 2 hf. Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu 2 hf. Microsoft’un solucanlara yönelik yayınladığı yama antivirüslerle anlaşamadı 2 hf. Google AI akciğer kanserini doktorlardan daha iyi teşhis ediyor 2 hf. Mümkün olan en yüksek ses seviyesi oluşturuldu 2 hf. 2019 SsangYong Tivoli, yeni turbo benzinli motoruyla tanıtıldı 2 hf. Asus ZenFone 6 için bootloader aracı ve kernel kaynak kodu yayınlandı 2 hf. Once Upon a Time in Hollywood'un ilk uzun fragmanı yayınlandı 2 hf. 96-katmanlı Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD duyuruldu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Milyonlarca Instagram fenomeninin kişisel bilgiler sızdırıldı [Instagram'dan açıklama geldi] Sonraki Google Glass Enterprise Edition 2 donanımı belli oldu 2 hf. Honor 20 Pro tanıtıldı, standartlar yeniden belirlendi 2 hf. Google Takvim karanlık mod özelliği ile güncellendi 2 hf. AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı belli oldu 2 hf. ABD’den Çin malı drone uyarısı 2 hf. Profesyonel Nakliyat Hizmetleri 2 hf. OnePlus 7 Pro’nun Çin’deki ilk stokları tükendi 2 hf. General Motors'un yeni araç mimarisi saatte 4.5 terabayt veri akışıyla başa çıkabiliyor 2 hf. Yeni yasa öncesi, ABD Çevre Koruma Kurumu’ndan hava kirliliği tespit yöntemine ayar 2 hf. Tiktok'un yapımcısından yeni bir sohbet uygulaması: Flipchat 2 hf. Mac için Chromium tabanlı Microsoft Edge test sürümü sunuldu 2 hf. Sony PlayStation 5’ten yükleme süreleri ve oyun içi performans karşılaştırmaları ortaya çıktı 2 hf. Gmail, gönderdiği bir bildirimle kullanıcıları korkuttu 2 hf. Efsanevi Formula 1 pilotu Niki Lauda hayatını kaybetti 2 hf. Game of Thrones'un final bölümü, ABD ile ticaret savaşında olan Çin'de gösterilmedi 2 hf. Huawei, piyasadaki telefonlarına güvenlik güncellemesi ve servis desteği sunmaya devam edecek 2 hf. Google Pixel 3a telefonlarda, kendiliğinden kapanma sorunu yaşanmaya başladı 2 hf. Yonga pazarında lider yeniden Intel 2 hf. Epic Store'dan ardı ardına oyun alırsanız, hesabınız kilitlenebilir 2 hf. Sony daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklığını duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NES – Nintendo Switch Online Haziran
Bölüm Sonu Canavarı
Uncharted 3 ve The Last of Us PS3 Çok
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim