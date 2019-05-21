Milyonlarca Instagram fenomeninin kişisel bilgiler sızdırıldı [Instagram'dan açıklama geldi]

Telefon numaraları ve e-mail adresleri görüldü
Sızıntı, bir güvenlik uzmanı tarafından Amazon Web Services (AWS)’de fark edildi. Şifresiz olarak tutulan bu veritabanında kullanıcıların takipçi sayıları, profil fotoğrafları, onay tiki alıp almadıkları gibi herkese açık bilgilerin yanı sıra, telefon numaraları ve e-mail adresleri de bulunuyor. TechCrunch ekibi veritabanındaki ünlülerden birine ulaşarak telefon numaralarının doğru olduğunu kanıtlamış.
Sızıntının kaynağı Mumbai merkezli Chtrbox firması. Bu firma fenomenlerin sponsorlu içerik paylaşmalarını sağlayan bir iş ortağı konumunda. Görünen o ki hesaplara ait bilgileri derleyen Chtrbox gerekli güvenlik önlemlerini almayı unutmuş.Ayrıca Bkz. "Huawei, piyasadaki telefonlarına güvenlik güncellemesi ve servis desteği sunmaya devam edecek"
Facebook da sızdırılan verilerin Instagram içerisinden mi alındığını yoksa farklı kaynaklardan mı bulunduğunu araştırmaya başladıklarını açıkladı. Neyse ki Chtrbox, veritabanını çevrimdışı hale getirerek erişimini engelledi. Ancak halihazırda yanlış ellere geçmiş olması mümkün. Konuyla ilgili Chtrbox tarafından şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.
Instagram açıklaması
https://www.engadget.com/2019/05/20/instagram-influencers-data-exposed-online-database/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle