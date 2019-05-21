Milyonlarca Instagram fenomeninin kişisel bilgiler sızdırıldı [Instagram'dan açıklama geldi]

Facebook’un sahip olduğu Instagram, çatı firmasından geri kalmayarak sürekli sızıntı haberleriyle gündeme gelmeye başladı. Bu seferki sızıntı ise 49 milyon Instagram fenomeninin (ünlüler ve marka hesapları dahil) kişisel verilerini içeriyor.

Telefon numaraları ve e-mail adresleri görüldü

Sızıntı, bir güvenlik uzmanı tarafından Amazon Web Services (AWS)’de fark edildi. Şifresiz olarak tutulan bu veritabanında kullanıcıların takipçi sayıları, profil fotoğrafları, onay tiki alıp almadıkları gibi herkese açık bilgilerin yanı sıra, telefon numaraları ve e-mail adresleri de bulunuyor. TechCrunch ekibi veritabanındaki ünlülerden birine ulaşarak telefon numaralarının doğru olduğunu kanıtlamış.

Sızıntının kaynağı Mumbai merkezli Chtrbox firması. Bu firma fenomenlerin sponsorlu içerik paylaşmalarını sağlayan bir iş ortağı konumunda. Görünen o ki hesaplara ait bilgileri derleyen Chtrbox gerekli güvenlik önlemlerini almayı unutmuş.

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Facebook da sızdırılan verilerin Instagram içerisinden mi alındığını yoksa farklı kaynaklardan mı bulunduğunu araştırmaya başladıklarını açıkladı. Neyse ki Chtrbox, veritabanını çevrimdışı hale getirerek erişimini engelledi. Ancak halihazırda yanlış ellere geçmiş olması mümkün. Konuyla ilgili Chtrbox tarafından şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Instagram açıklaması

Verinin hatalı kullanımı ile ilgili tüm iddialara önem veriyoruz. Bu haberde öne sürülen iddialara yönelik ilk araştırmalar sonucunda Instagram kullanıcılarının hiçbir özel e-posta veya telefon numarası bilgisine erişilmediğini gördük. Chtrbox’un veri tabanında Instagram’ın da aralarında bulunduğu birçok kaynaktan kamuya açık bilgi bulunuyordu.

https://www.engadget.com/2019/05/20/instagram-influencers-data-exposed-online-database/