Instagram, gönderilere eklenebilecek fotoğraf sayısını artırdı

Instagram'da tek gönderiye 20 fotoğraf eklenebilecek
Instagram, gönderilere birden fazla fotoğraf ve video eklemeyi ilk olarak 2017’de kullanıcılara sundu ve yavaş yava daha fazla özellik ekledi. Bunlar arasında; birden fazla kullanıcının içeriklerini eklemesine olanak tanıyan ortak gönderiler ve şarkıları slaytlarla eşleştirme yer alıyor.
Instagram, yeni özelliği bugünden itibaren dünya genelinde kullanıma açacak. “Daha fazla an paylaş” açılır penceresini gördüyseniz, artık gönderilerinize 20 fotoğraf/video ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.