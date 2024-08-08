2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram, bugün yaptığı açıklamada tek bir gönderiye eklenebilecek fotoğraf ve video sayısını artırdığını söyledi. Kaydırmalı gönderiler artık 20’ye kadar fotoğraf veya video içerecek. Daha önce tek gönderiye en fazla 10 görsel eklenebiliyordu.

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Instagram'da tek gönderiye 20 fotoğraf eklenebilecek

Instagram, gönderilere birden fazla fotoğraf ve video eklemeyi ilk olarak 2017’de kullanıcılara sundu ve yavaş yava daha fazla özellik ekledi. Bunlar arasında; birden fazla kullanıcının içeriklerini eklemesine olanak tanıyan ortak gönderiler ve şarkıları slaytlarla eşleştirme yer alıyor.

Instagram, yeni özelliği bugünden itibaren dünya genelinde kullanıma açacak. “Daha fazla an paylaş” açılır penceresini gördüyseniz, artık gönderilerinize 20 fotoğraf/video ekleyebilirsiniz.

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Instagram, gönderilere eklenebilecek fotoğraf sayısını artırdı