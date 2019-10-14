Instagram hikayelerine davet etiketi geliyor

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Yavaş yavaş bir milyar aylık aktif kullanıcı sayısını geçmeye hazırlanan Instagram platformu küçük ayrıntılarla kullanıcıların etkileşimlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Yakın dönemde hikayeler üzerinden davet etkinliği mümkün olacak.

Etkileşimi arttıracak

Uygulama kodlarını inceleyerek yeni özellikleri duyurması ile ünlenen Jane Wong bir süredir Instagram ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Pek çok yeni özelliğin arasında hikayelere eklenen davet etiketi dikkat ekiyor.

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Yeni etiket ile paylaştığınız bir hikâye üzerinden arkadaşlarınızı etkinliğe davet edecek ve arkadaşlarınız da etikete tıklayarak buradan size bir cevap gönderebilecek. Böylece ikinci bir davet hazırlığına gerek kalmayacak. Özelliğin beğeni toplayacağı tahmin ediliyor.

Instagram’a sonraki dönemde eklenecek diğer iki yenilik ise özel mesaj bölümünde artık mesajlara stil uygulayabilmeniz ve sizleri kimin etiketleyeceğine karar verebilmeniz olacak.

https://twitter.com/wongmjane/status/1183116197451091968/photo/1